Wim Brondijk (speler SV Bedum Oldstars): 'Zolang er nog mensen aan sterven is het coronavirus niet op zijn retour"

Vorig seizoen was er nog even sprake van dat Wim Brondijk bij SV Bedum Oldstars zou vertrekken. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola was namelijk in onderhandeling met de old boys-tak van Vitesse’63 uit Koekange over een overstap van de veel scorende vleugelflitser. Maar het aanbod van een half varken in de vriezer en in keer per maand gratis boodschappen bij de buurtsuper met de naam ‘lege schappen’ was voor de partner van Wim aanleiding om te zeggen, dat dacht ik niet dat wij naar Koekange gaan verhuizen zodat Wim op de woensdagochtenden, en tot vreugde van iedereen, gewoon in Bedum is blijven voetballen.Ik ben geboren op 3 november 1950 in het mooie dorp Spijk (Groningen uiteraard, want er zijn drie Spijken in Nederland).”Mijn voetbalcarrière is pas vrij laat op gang gekomen. Na het gewone straatvoetbal ben ik pas op 15 jarige leeftijd lid geworden van de vv Poolster in Spijk. Daar heb ik 1 jaar in de A-junioren gespeeld. Vervolgens kwam ik bij Poolster 1 te spelen tot mijn 23e. Daarna getrouwd en verhuisd naar Zwartsluis, waar ik 3 jaar in het 1ste elftal van DESZ heb gespeeld. Daarna zijn wij in 1976 in Bedum komen wonen. Hier heb ik mij aangemeld bij CVVB en heb ik van 1976 t/m 1985 in het eerste elftal gespeeld. Daarna nog enkele jaren in lagere elftallen, totdat mijn knieën het begaven.”Wij gaan niet zo vaak op vakantie. Reden is dat wij de laatste 20-25 jaar dat niet hebben kunnen doen in verband met mijn clusterhoofdpijn. De laatste twee jaar gaan we wel weekendjes weg.”Mijn muzikale voorkeur is al sinds de sixties: Tina Turner en van de latere jaren Creedence. Ik bezit alle dvd’s en cd’s van Tina. Zou iedereen moeten hebben!!”Coronavirus op zijn retour: Zolang er nog veel mensen aan sterven geloof ik daar nog niets van. Natuurlijk moet de economie weer draaien, maar te snel teveel vrijheid kan wel eens verkeerd uitpakken.”Mijn hele werkzame leven heb ik doorgebracht op gemeentehuizen van achtereenvolgens de (voormalige) gemeenten Bierum, 't Zandt, Zwartsluis en Bedum. De eerste drie gemeenten op Sociale Zaken en in Bedum ook Sociale zaken en daarna Algemene Zaken.”De beste trainer waar ik onder getraind heb was zondermeer Nico Beltman van DESZ Zwartsluis. Een zeer gedreven man met oog voor details. Bij CVVB was het Geert Noeken, naast een goede trainer was er ook altijd heel veel humor aan boord.”Walking Football is voor mij elke week een feestje. Naast conditie opdoen ook de gezelligheid en de sociale contacten. Naast het voetballen zing ik met veel plezier in een koor (nu even niet door corona). Verder wandel ik veel met de hond en klus ik wat in en rond het huis.”Ja wat is vervelend. Als je tegen Wessel speelt en hij "staat op doel" dan is het wel vervelend ja. Dus in die zin is het die vervelende Hoekzema.”Cruyff . Met Maradonna heb ik nooit veel gehad (brulaap). Messi of Cruyff? Ja ieder z'n smaak. Beiden in hun eigen tijd de besten. De snelheid in het voetbal is natuurlijk steeds meer toegenomen. Gelet hierop is voor mij Messi de beste. (Hij is nu over zijn hoogtepunt heen trouwens).”Profduels in augustus? Dom, want er wordt zonder publiek gespeeld. Dat is helemaal niets!!”‘Janken" om steun etc: Clubs hebben het moeilijk, dat is duidelijk. Ze missen veel inkomsten. Hulp zal in veel gevallen dringend nodig zijn. Aan de andere kant moeten clubs wel zorgen voor een goede selectie, anders worden de prestaties minder; komt er minder publiek; dalen de inkomsten weer, en zitten ze weer in de problemen, kortom dat is nu eenmaal het bestaan van een voetbalclub.”Het vervelendste aan het coronavirus is dat wij onze kinderen en kleinkinderen veel te weinig zien. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere sociale contacten, het Walking Football niet uitgezonderd. En heel vervelend worden natuurlijk de economische gevolgen van deze crisis. Maar laten we de moed niet zakken en er het beste van maken.”Dat ik er naar uitkijk om weer met z' n allen op het veld te staan onder de bezielende leiding van Nanno!! Ik wens iedereen tot dan een goede en gezonde tijd toe.”