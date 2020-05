Hans Bulthuis(scheidsrechter): 'de Koemannen, Virgil van Dijk, Suarez en noem ze maar op hadden wel wat meer kunnen doen."

Hans Bulthuis is al een twaalftal jaren actief als scheidsrechter in het amateurvoetbal. De geboren Stedumer , maar nu in Siddeburen woonachtige arbiter, kom ik dan ook met enige regelmaat tegen en ken hem als een man met een mening en wat hij met zijn antwoorden op de vijftien vragen laat zien.Ik ben geboren in Stedum op 28-11 -1962.”: ‘Ik ben ik Stedum begonnen tot mijn 19. Na een meniscusoperatie gestopt. Tien jaar later weer begonnen bij Gorecht te Haren toen een paar jaar bij Engelbert gevoetbald en als laatste tot mijn 40bij Siddeburen .”‘Ik was jeugdleider en begin toen ook met fluiten. Dat gaf mij veel voldoening en daarom ben ik in 2008 naar de KNVB overgestapt. “‘Regels zijn er niet voor niets. Gelukkig wonen wij in het noorden en zijn we daar wat nuchterder en laten we ons niet gek maken. Maar we hebben hier ook de ruimte wat een ander soms niet heeft.”‘Uitzendkracht ik werk soms bij de suikerunie te Hoogkerk of NedTrain te Onnen als onderhoudsmonteur van treinen.”‘Actief bestuurslid van Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit en vrijwilliger bij de voetbal club in het klusteam en scheidrechterbegeleider.”‘Bas Nijhuis lekker zichzelf fluit goed, geen gezeur gewoon voetballen. Dat de laatste probeer ik een beetje over te nemen.”‘Collina, wat een uitstraling had deze man echt geweldig.”Tja misschien is het eens een idee om eens samen om de tafel te gaan zitten en dingen uit te spreken i.p.v. naar elkaar wijzen.”Het niet kunnen zien van vrienden en uitgaan , een terrasje pakken of uit eten gaan.”‘Kijk je weet natuurlijk niet hoe financieel een bedrijf in deze tijd het voor elkaar heeft. Als je dan besluit geen vakantiegeld uit te keren ,om wat voor reden dan ook, tja dan kan ik daar wel ik mee gaan. Misschien is en bonusuitkering in de komende tijd wel eens een oplossing voor beide partijen.”;Met hun miljoenen salaris mag er wat mij betreft wel veel meer tegenover staan dan vier seizoenkaarten kom op zeg Voor de Koemannen, Virgil van Dijk, Suarez en noem ze maar op een ton per persoon zou meer op zijn plaats zijn.”Ja helemaal mee eens Voetbal is nu maar bijzaak punt.”Is toch een lachertje man het nieuwe elleboog juichen kom op zeg en bij de andere wedstrijd vlogen ze elkaar om de nek….. hoezo regels.”‘Tja ik denk niet dat we in september al weer beginnen. En dan hoe gaan we beginnen. Thuis omkleden, niet douchen, etc.. Bekerwedstrijden een jaar opschuiven ? meer ruimte om zo gespreid wedstrijden te spelen weekendvoetbal voor zowel zaterdag als zondagclubs.”