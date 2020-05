Hans Apotheker (speler SV Bedum Oldstars): 'Je gezondheid is het enige wat telt"

Hans Apotheker geniet iedere keer weer van een training van de SV Bedum Oldstars. Dit omdat dit door een vervelende ziekte voor de ondertussen 68-jarige voetballer een tijdje allemaal niet zo vanzelfsprekend was.Ik ben op 10 april 1952 in Loppersum geboren.Ik heb in mijn jeugd voor Loppersum gevoetbald en dat was eerst in de B2 en later in A2. Mijn voetbalcapaciteiten waren dusdanig dat er niet meer in zat dan dat. Een mooie tijd wel waarbij je op de fiets naar de wedstrijden tegen TEO, De Fivel en meer ploegen uit die buurt ging. Daarna heb ik toen mijn ouders naar Haren verhuisden daar nog gevoetbald waar ik als trainer/leider Hendrik Nijboer had en waar als ik mij goed herinner op het complex daar nog een pad naar vernoemd is. Daar ben ik echter al snel gestopt om na mijn diensttijd op een gegeven moment voor FC Lewenborg te gaan spelen. Dat was in het vijfde elftal wat betekende dat we vroeg op pad moesten. Daar was ik op een gegeven moment wel klaar mee en besloot toen om maar als voetballer te stoppen. Dus wat mijn carrière betreft mag het allemaal geen naam hebben.”Naar omstandigheden goed. Bij de laatste controle bleek dat de medicatie goed aanslaat. Ik heb verder geen pijn en voel mij ook goed en hoop uiteraard dat het zo blijft en dat mijn ziekte mij niet teveel belemmert in dat wat ik nog graag doe zoals voetballen.”The Eagles maar ook klassieke muziek kan mij wel bekoren. En ook Nederlandstalig muziek is soms leuk.”Met Willem-Alexander en niet om zijn werkzaamheden als Koning. Ik wil alleen maar met hem ruilen om een dag op te trekken met zijn bloedmooie Maxima.”Ik ben begonnen bij mijn vader die een zaak in groente en fruit had. In 1993 heb ik de zaak overgenomen maar rond 2000, ik was toen vijftig, heb ik het besluit genomen om wat anders te gaan doen. Ik wilde niet tot mijn pensioen de stress van een eigen zaak in mijn nek hebben hijgen en ben toen Internationaal chauffeur geworden. Een baan die mij tot mijn pensioen prima is bevallen.”Door mijn ‘carrière’ als voetballer heb ik niet veel trainers gehad en dan is de keuze niet moeilijk. Nanno is de beste die ik heb gehad mede omdat ik de oefeningen die jij zo ‘fijn’ vind om te doen mag overslaan.”Een prima uitlaatklep en het heeft mij veel sociale contacten opgeleverd.”Ik mag graag een documentaire over de tweede wereldoorlog zien, lees graag een goed boek en mag graag klaverjassen.”Niemand is vervelend want iedereen voetbalt op zijn eigen niveau en waar ik echt van kan genieten.”Cruijff was de meest veelzijdige. Die kon echt alles en heb ik zijn debuut voor Ajax zien maken in het Oosterpark Stadion. Dat duel werd door toen nog GVAV met 3- 1 gewonnen.”Vreemd want daar kunnen mensen toch wel de eigen verantwoording in nemen. Maar schijnbaar niet en dan moet je ingrijpen.”BVO’s hebben zichzelf in de vingers gesneden met het betalen van idiote bedragen aan spelers. Ze hebben gewoon een veel te dure huishouding waarbij 70 procent naar spelers, en niet te vergeten, makelaars gaat.”Ik mis de sociale contacten en mis mijn kleinkinderen. Maar het meest vervelende vind ik het dat ik mijn moeder van 88 niet mag/kan bezoeken.Dat gezondheid een belangrijk ding is. Je moet gewoon alert zijn en soms eens wat eerder naar de dokter gaan. Ik heb dat helaas zelf ondervonden en wat je ook direct leert relativeren. Want echt er is maar een iets wat belangrijk is en dat is je gezondheid.”