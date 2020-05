Aalderik Venhuizen (speler SV Bedum Oldstars): 'De regering mag van mij wel wat strenger zijn."

Aalderik Venhuizen is niet alleen voetballer binnen de SV Bedum Oldstars. Op de woensdagochtenden dat echtgenote Dineke gastvrouw is hij al vroeg paraat voor wat hand en spandiensten zoals het op de juiste wijze plaatsen van een volle koffiecontainer. Over dit onderwerp gaan de vijftien vragen aan Aalderik niet maar wel komt zijn lange carrière in het eerste elftal en het, samen met Dineke , bezoeken van Polen aan bod.15 november 1947 aan de Walfriduslaan in Bedum.”‘Als voetballer mocht ik voor de eerste keer op 15 jarige leeftijd meedoen met het 1elftal, Dit was een degradatiewedstrijd tegen B.S.V.V. Bovensmilde. Uitslag 0-1. Als B junior heb ik afwisselend gespeeld in het 1en A junioren. Vanaf mijn 19tot 36 jaar heb ik in het 1gespeeld, daarna langzaam afgezakt naar de veteranen. Een geweldige tijd, vooral de contacten en de reizen naar Polen. Een echte vriendenclub.”: ‘Ik was schilder eerst bij Dijkema en Groefsema daarna bij de gemeente Bedum en verder ben ik bijna 30 jaar bij de vrijwillige brandweer van Bedum actief geweest.”‘Er waren veel goeie trainers, maar de leukste en gezelligste was Geert Noeken.”‘Het Walking Football is een leuke bezigheid je kan winnen, gelijkspelen en ook wel verliezen, maar de P van plezier staat voor mij voorop.”: ‘Tuinieren, filmen en fietsen. Zelfs op de fiets ,met enkele anderen waaronder onze zoon Jan, al een sponsortocht gemaakt naar Polen, ruim 900 km in zes dagen.”‘Heb je even, daar kan ik wel een boek over schrijven, maar laat ik het maar kort houden. Onze eerste contacten in Polen was met de veteranen van C.V.V.B., daarna met de brandweer omdat de oude brandweerauto van Bedum werd geschonken aan een klein plaatsje Krecko. Dankzij onze Poolse lessen konden we op huis, tuin en keukenmanier met hun communiceren. Inmiddels gaat dat beter. Dineke was kraamverzorgster en had wel belangstelling voor de zorg in Polen. Zo kwamen we in contact met een kindertehuis, gezinnen met gehandicapte kinderen en een kleuterschool. En dan begint het inzamelen van kinderkleding, kraampakketten, speelgoed en zelfs voor de brandweer kleding en andere materialen. We hebben er zelfs een ambulance heen gebracht ( gekocht door de burgemeester van Zbaszynek.) en deze natuurlijk volgepakt met hulpgoederen. Sinds kort hebben we contact met een tehuis voor gehandicapte meisjes/vrouwen, we zijn daar altijd zeer welkom, erg bijzonder.”‘jazeker Johan Neeskens en Johnny Cash.”: ‘Op zich wel goed, maar van mij mogen ze iets strenger zijn met de drukte hier en daar.”‘Gelukkig niemand.”‘Correct, zolang er nog mensen zijn die het gevaar van deze ziekte niet erkennen zal het nodig zijn.”: ‘Nee niet mijn ding soms gaan ze wel iets te ver.”‘Het contact met kinderen en kleinkinderen en met name het knuffelen en verder de sociale contacten met vrienden en natuurlijk de soos op zaterdagmiddag.””Ik hoop dat er snel een vaccin of medicijn is tegen corona en we in september weer kunnen beginnen.”