Erwin Molog(voetbaltrainer):'De Champions League hoort voor de kampioenen te zijn. '' ”

Erwin Molog stapt als trainer van nu nog FC LEO over naar de vv Winsum dames 1. Over het hoe en waarom van deze stap gaat het in de rubriek ‘de vijftien vragen aan ….



Erwin waar en wanneer ben je geboren: ‘Ik ben geboren op 26 oktober 1979 in Groningen.

Kun je wat over je eigen voetbalcarriere vertellen: ‘Mijn voetbalcarrière ben ik begonnen bij een klein clubje genaamd GCSV in de Groningse wijk Paddepoel. Dat is jaren later nog vv Paddepoel geworden (Fusie tussen Hellas vc en GSCV). Daarna de overstap gemaakt naar Velocitas en tot de B1 daar gevoetbald. De 019 overgeslagen i terecht gekomen in de 5de klasse bij volksclub Astrea op de zondag met legendarische wedstrijden waar we met de bus naar toe gingen als we een uitwedstrijd hadden. Jan Kuiper was toen de trainer en later werd dat overgenomen door een speler. Vervolgens Helpman in een lager 11-tal gespeeld en toen de kicksen op jonge leeftijd aan de wilgen gehangen wegens aanhoudende blessures. Jaren later met een vriendenteam een zaalteam begonnen bij Omlandia.”

Wie was de beste trainer waar je onder gespeeld hebt en waarom: ‘Jan Kuiper was eigenlijk de enige echte trainer die ik heb meegemaakt en kan daar niet echt over oordelen.”

Wat was jouw mooiste moment als trainer van FC LEO : ‘Mijn mooiste moment was afgelopen seizoen dat we op de laatste dag van Helpman wonnen en wij de periode titel pakten en Velocitas daardoor kampioen werd. (helaas in de nacompetitie via strafschoppen uitgeschakeld).”

Wat doe je in het dagelijks leven: ‘In het dagelijkse leven werk in bij Cosis. Een organisatie die zich in zet voor mensen met een beperking.”

Wat zijn naast het voetballen jouw verdere hobby’s: ‘MIjn grootste hobby is dat ik graag wedstrijden bezoek of zie van Ajax. Verder mag ik graag genieten van een dagje sauna, een hapje eten met vrienden, een zonvakantie ,genieten van mijn gezin.”

Bij welke trainer zou je een dag willen meelopen en waarom : ‘Ik zou graag een dagje mee willen lopen met Pep Guardiola. Ik vind hem een trainer die attractief voetbal speelt zoals Cruijff dat altijd voor ogen had en dat spreekt mij zeer aan. Ook is hij een trainer die perfectionistisch is en altijd zoekt naar nieuwe ideeën en mogelijkheden.”

Wie was/is jouw idool: ‘Mijn idool is Johan Cruijff.”

Eric Gudde denkt dat er een aantal BVO’s omvallen . Denk jij dat ook: ‘Voor een aantal clubs zou dat zomaar kunnen , je ziet nu al dat er een aantal clubs mensen ontslaan om zo te bezuinigen.”

Wat vind jij persoonlijk het vervelendste aan alles rond het coronavirus: ‘ Wat ik persoonlijk vervelend is dat je niet spontaan kan afspreken of een hapje kan eten in de stad. Het wordt allemaal heel afstandelijk, familie en vrienden zie je nauwelijks, even sporten zit er niet in best een rare tijd .”

Je stapt als trainer over van FC LEO naar de dames van VV Winsum. Waarom die keuze : ‘Wat mij direct aansprak tijdens de gesprekken die ik voerde met de TC en een afvaardiging van de spelersraad is dat er een fanatieke groep meiden staat, die graag presteren en beter willen worden. Dit klinkt mij als muziek in de oren en tel daarbij op de grote van de club , de uitstraling , de nieuwe accommodatie, het niveau. Al die ingrediënten zorgden dat ik heel veel zin heb om straks aan de slag te gaan om met de dames richting de hoofdklasse te gaan. Tevens kan ik mij verder ontwikkelen bij een grotere vereniging waar weer andere dingen worden gevraagd.”

Dat de mannen van Veronica Inside mensen aanpakken is wel/niet jouw ding: ‘Ik kijk heel weinig Veronica Inside, soms hebben ze wel een punt , maar het is ook wel makkelijk scoren over de rug van een ander.”

In de Bundesliga gaan ze wel/niet te snel met de competitie beginnen : ‘Het is natuurlijk wel raar dat de Bundesliga van start is gegaan en dat wij in Nederland niet eens normaal kunnen trainen terwijl in de grens streek bepaalde clubs heel dicht bij elkaar liggen. Het moet uitwijzen of ze te snel zijn begonnen.”

Opvallende teksten van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Clubs die de competitie niet afgemaakt hebben, moeten voorrondes spelen om Europa in te komen. Een wel/niet belachelijk idee.: ‘Die Ceferin heeft er de ballen verstand van en een belachelijk idee. Voorrondes is helemaal niet meer van deze tijd en het wordt tijd dat de UEFA eens stopt om de grote clubs te beschermen. Het is van de zotte dat een kampioen van Nederland überhaupt voorrondes moet spelen en dat de nummer vier van Spanje of Engeland rechtstreeks geplaatst is voor de Champions League. Als je dat woord ontleed staat er kampioen dus alle kampioenen van heel Europa in 1 competitie en dan knock-out rondes spelen.”

Wat verwacht je van het seizoen 20/21 voor het amateurvoetbal in Nederland en voor je nieuwe vereniging in het bijzonder: ‘Ik verwacht dat we geen Beker spelen en dat we pas in september en/of misschien pas in oktober gaan voetballen, maar dat hoop ik natuurlijk niet. Je wilt bij een nieuwe club toch een normale voorbereiding draaien.

Ik hoop in elk geval bij Winsum een verdere stap in mijn ontwikkeling als trainer te mogen zetten en stappen maken met de dames.”