Cor Meijer(voetbaltrainer): 'Er gaan zeker BVO's omvallen." ”

Cor Meijer keert na een aantal jaren weer terug als trainer. Cor, die in Haren is geboren , is namelijk met ingang van het seizoen 2020-2021 de nieuwe trainer van VAKO waar hij eerder als trainer binnen de zaterdagafdeling actief was. Daar en over nog meer vertelt hij in de vijftien vragen aan ..‘Ik ben geboren en getogen in Haren in 1974.”‘Ik ben begonnen in de jeugd bij vv Gorecht, destijds nog aan de Oosterweg. Eerst nog als verdediger maar belandde al vrij snel in de spits. Na 3 jaar in het eerste, stapte ik over naar vv Haren (3 jaar), vervolgens naar Be Quick 1887. Iedere voetballer met enig talent moet gewoon zijn plafond ontdekken, die van mij lag daar. In die tijd had je echt enorme concurrentie in de selectie. Er stond al een goed team en met mij kwamen er nog 14 nieuwe spelers bij. Onder andere afvallers van FC Groningen en een paar goede spelers van Gronitas. In die tijd liep ik op mijn tenen en moest dat compenseren met fitheid. Naast 3x in de week voetbaltraining, bokste ik ook nog 5 uren in de week. Bij mijn debuut kopte ik mijn eerste balcontact direct in de kruising, blijft mooi. Het was trouwens ook geen schande als je in het 2e speelde (reserve hoofdklasse). Met tegenstanders als Achilles 1894, SVBO, maar ook nog Appingedam in de gloriejaren dat waren echt geweldige potjes! Na twee seizoenen vertrok ik weer naar Haren (7 jaar) en sloot vorig jaar af in een vriendenteam. Nog even terugkomend op het koppen. Dat was toch wel mijn handelsmerk, scoorde veelal met het hoofd. Ooit deed ik mee aan een demonstratietraining van Frans Hoek. Na afloop kreeg ik een mooi compliment van hem; zelden had hij een betere kopper gezien. Hij zal er wel verstand van hebben.”‘Bij Be Quick had ik Jans Deenen en (gaan als de brandweer) Wim Vos. Bij Haren; o.a. Peter van Oosten, Verrie Moegio, Gerard van Duinen en Marcel Hakkebroek. En bij Gorecht Dick Jager. Veel gevarieerde trainers met eigen kwaliteiten. Het is toch geweldig dat ik nog steeds regelmatig een aantal van deze trainers tegen kom of contact heb via social media. De beste was Deenen, al kan ik mij voorstellen dat er voetballers zijn die daar anders over denken haha.”‘Een mooie uitdaging voor beide partijen! Voor VAKO omdat er de laatste seizoenen vanwege uiteenlopende redenen teveel trainerswisselingen zijn geweest. Daar zit vanzelfsprekend geen enkele club op te wachten. Dat ik nu terugkeer bij VAKO, nu op de zondag, betekent een weerzien van vele oude bekenden en zal een hoop van mijn vrije tijd opslokken.”‘Sinds een aantal jaren werk ik met een aantal vrienden op het gebied van werving en selectie. Het is nog even afwachten hoe de markt zich vanwege de corona én alle maatregelen de komende periode gaat ontwikkelen. Er is altijd wel werk te vinden. Echter merken we op dit moment een verschuiving in de vraag naar personeel richting andere sectoren.”‘Is er wel een andere hobby dan voetbal? Ik bezoek veel amateur- en jeugdwedstrijden van de verschillende BVO's. Daarnaast staat een regelmatig bezoek aan de sportschool of mijn stamkroeg ook in de weekplanning. Wellicht binnenkort weer eens keertje golfen. “Het is er nog steeds niet van gekomen, maar via een Noorse vriend, en sportjournalist, zou ik nog steeds een aantal dagen stage lopen bij een Noorse voetbalclub. “‘Elvis Presley!”‘Dat gaat zeker gebeuren! Voor nu dus nóg meer een uitdaging voor clubs als FC Groningen en Emmen om te blijven investeren in eigen talent. Clubs moeten hun broek kunnen ophouden en dat vergt een sterk staaltje ondernemerschap en creativiteit. Een dure speler kopen terwijl er ontslagen vallen binnen de eigen organisatie komt ook niet lekker over.. Wat mij betreft nu maar accepteren dat het niveau wat minder is en overleven.”‘De onzekerheid en zolang er geen medicijn is dat dit virus het dagelijkse leven beheerst en voorlopig nog wel zal beheersen. In grote lijnen is er begrip en respect voor alle gekozen en genomen maatregelen door onze premier. Echter bepaalde situaties schreeuwt om meer maatwerk. Zo is die anderhalve meter binnen of buiten in mijn beleving totaal verschillend en kun je daar wat flexibeler mee omgaan.”‘Voor velen betekent vakantiegeld net even dat extra financiële steuntje in de rug om bijvoorbeeld eindelijk die ene rekening te kunnen betalen. Of bijvoorbeeld gewoon voor de vakantie. Een bedrijf in zwaar weer kan aan het personeel een offer vragen. Door bijvoorbeeld af te zien van of een verlate betaling van het vakantiegeld. Het is gewoon lastig; een ieder heeft gewoon recht op zijn of haar vakantiegeld. Maar wat heb je eraan als je werkloos raakt doordat je baas failliet gaat?”‘Volgende vraag graag!”‘Toevallig heb ik een stukje van Dortmund gezien. Ik ben absoluut een liefhebber, maar in het stadion hoort gewoon publiek, dan heb je die sfeer. De betrokken instanties zullen alle scenario's vooraf wel goed hebben doorgenomen. Of het verantwoord is? Gelukkig ben ik geen kenner, heb wel zo mijn bedenkingen.”‘Die beste man zit er meer voor zichzelf dan voor de clubs. Maar dat is kenmerkend voor de meeste BOBO's. De vraag is nog maar of alle landen te zijner tijd toestemming geven om überhaupt buitenlandse clubs te mogen ontvangen. En dan vergeten we gemakshalve voorlopige maar het uitpubliek. Als het aan het RIVM ligt gebeurt er voorlopig helemaal niks. Tot op heden heeft onze regering vrijwel alle adviezen 1 op 1 overgenomen. Ach en een jaar zonder Europees voetbal scheelt altijd wel weer wat in de trainingsopkomst.”‘Het zou mooi zijn als we rond september definitief groen licht krijgen! Veel amateurclubs smachten naar de inkomsten uit de kantine. Daarnaast is het maar de vraag of de sponsoren hun jaarlijkse bijdrage nog aan de clubs kunnen leveren. Want zonder dat is er vrijwel geen bestaansrecht mogelijk en anders zullen de lokale overheden weer moeten bijspringen. Bij VAKO heeft een aantal jonge spelers besloten de zondag te verlaten en op zaterdag in een vriendenteam te gaan voetballen. Helaas zie je die trend steeds meer. Achter de schermen zijn wij nu druk bezig de aantallen voor Zondag 1 en 2 op orde te krijgen. We wachten 15 juni nog even af, maar zijn in ieder geval goed op weg. Als ik kijk naar de kwaliteiten binnen de selectie, de nieuwe aanwinsten meegeteld, kan het weleens een mooi seizoen worden. En VAKO bestaat 90 jaar. Het zou mooi zijn voor alle betrokkenen als er nog een aantal geplande activiteiten doorgang kan vinden!”