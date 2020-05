Bertus Bolhuis (speler SV Bedum Oldstars) extra steun voor BVO's is niet normaal zolang er met miljoenen gesmeten wordt ."

Bertus Bolhuis ken ik van de Walking Footballers van de SV Bedum Oldstars het langste. Naast dat we elkaar met regelmaat in het UMCG tegenkwamen, en even de laatste voetbalnieuwtjes deelden, was Bertus ook mijn elftalleider in de periode dat ik jeugdtrainer binnen FC LEO was. Toen was Bertus al een fijn iemand om mee samen te werken en wat nu als teamgenoot, waar ik voor hoop dat zijn blessureleed nu eens een tijdje wegblijft, niet anders is.In Adorp op 3 januari 1950.”Ik ben begonnen in Adorp, eerst bij de jeugd, en op 15 jarige leeftijd in het 1e elftal, tot 1978. Vervolgens naar F.C Leo gegaan waar ik nog geruime tijd heb gevoetbald, en tevens mij verdienstelijk heb gemaakt, als jeugdleider, waar ik bij mijn afscheid (door de verhuizing naar Bedum) van de K.N.V.B een zilveren speld heb ontvangen.”Naar omstandigheden vrij goed.”Dat is vrij breed, Nederlandstalig, pop, blues, etc.”Daar geloof ik wel in, mits een ieder zich aan de regels houd.”Eerst vrachtwagenchauffeur tot 1981, daarna bij Bouwbedrijf Tiemstra-Trebbe te Enschede, waar ik 33 jaar voor gewerkt heb met als standplaats het U.M.C.G. voor onderhoud,en verbouwingen.”Ferry Petterson en Gerrit van Tilburg. Ferry was meer van de conditie en Gerrit was meer van techniek maar beiden wisten je goed te motiveren.”‘Een hele goeie uitlaatklep voor de sociale contacten.en natuurlijk om de conditie op peil te houden.”: ‘Klussen, puzzelen, fietsen en wandelen.”: ‘Jan van Dijk, die loopt je als verdediger steeds voor de voeten.”‘Mijn voorkeur gaat uit naar Johan Cruijff. Qua inzicht, een teamspeler, en zijn onnavolgbare schijnbewegingen.”‘Ja dat is triest, omdat schijnbaar niet alle mensen zich aan de regels houden.”‘Dat is belachelijk en niet normaal.Ik mis de sociale contacten en je kleinkinderen niet kunnen knuffelen en dat je beperkt naar buiten kunt.”Ik wens vooral iedereen veel gezondheid toe, en hoop dat we in september weer kunnen starten.Een sportieve groet.”