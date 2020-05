Jorick de Haan(voetbaltrainer):'De beste trainer waar ik ooit onder heb gespeeld is Jouad Boufarra ”

Jorick de Haan is dit seizoen zelfstandig hoofdtrainer bij de vv Glimmen. Daar beleefde de jonge trainer direct een lastig seizoen en over en hoe en waarom vertelt hij in de rubriek ‘De vijftien vragen aan ….‘Ik ben geboren in Ilan Hsien, in Taiwan. Op 6 juli 1991.”‘Ik ben begonnen bij VV Haren. Eerst als veldspeler aangezien praktisch niemand op voetbal gaat om keeper te worden. Toen in de E-pupillen bleek dat ik als veldspeler niet zoveel talent had als mijn basisschoolvriendjes en als keeper iets meer, kreeg ik op een gegeven moment een keuze voorgeschoteld: vaste keeper in E1 of veldspeler in E2. Ik heb toen gekozen voor het eerste. We hadden een fantastisch team met bijzonder veel talent en dat bleef tot en met C1 bij elkaar. Momenteel voetbalt er niemand van die lichting meer in een standaard klasse. In die leuke periode keken we toch na afloop van elk seizoen een beetje om ons heen voor een hoger niveau. Via een klasgenoot kwam VV Helpman D1 in beeld, zij gingen Topklasse spelen en hadden geen keeper. Ze zaten in de competitie bij allemaal Betaald Voetbal jeugdteams zoals Groningen, Heerenveen, Cambuur, Twente, Emmen enzovoorts. Helaas mocht dit niet van mijn ouders. De leider van dat team die mijn ouders destijds heeft gebeld kwam ik het afgelopen seizoen als bestuurslid van VV Helpman tegen toen we elkaar in de 3C competitie troffen, dat was wel grappig. Hij herkende mij, ik was de enige speler die hij ooit heeft gebeld om naar de club te komen haha. Uiteindelijk verloor ik het plezier in het keepen en ben als veldspeler naar Be Quick 1887 gegaan, ik kwam in de C3. Daar heb ik twee seizoenen samen in het team gespeeld met Rick Mulder en Marnix Voorraad die al jaren deel uitmaken van de eerste selectie van VV Glimmen. Na die periode ben ik één seizoen gaan keepen bij VV Glimmen A1, waarna ik het trainersvak altijd heb verkozen boven het zelf spelen. Tussen mijn 18en 23heb ik bij VV Gorecht nog regelmatig een training meegedaan omdat een extra keeper vaak wel uitkwam.”‘De beste trainer waar ik ooit onder heb gespeeld is Jouad Boufarra. Dit waren overigens een paar oefenwedstrijden, want destijds verkoos ik het trainersvak al boven zelf spelen. Ik heb hem ontmoet toen hij technisch jeugdcoordinator werd van VV Gorecht en ik diezelfde zomer overkwam van VV Haren D1. Wat ik goed aan hem vond, en achteraf steeds meer bewonderde, is dat hij eigenlijk constant voor de tijd uit liep. Als speler had je dat nog niet echt door, maar als beginnend trainer hier en daar wel. Boufarra was dit seizoen hoofdtrainer van Veendam 1894 en doet volgend seizoen Go Ahead Eagles onder-21 en is assistent van het eerste elftal. Hij is een inspirerend voorbeeld van hoe je door hard te werken en veel te blijven leren een zeer hoog gegrepen doel kunt halen. De weg naar het betaald voetbal is voor trainers zonder profvoetbalverleden namelijk een stuk lastiger te vinden. Mijn laatste seizoen als speler bij VV Haren C1 was trouwens onder Cor Meijer (volgend seizoen weer hoofdtrainer VAKO), ik vond hem toen ook een goede en leuke trainer.”‘We zijn donderdag begonnen met trainen. Het was erg leuk om elkaar weer te zien en gelukkig ging het goed met iedereen. Hoe het gaat? Nou ja, eigenlijk ben je natuurlijk niet aan het voetballen. Het is meer ‘bewegen’ met een bal. Het is een eerste gefaseerde stap naar meer, maar het is eigenlijk nog steeds niks.”Ik werk bij Sportbedrijf Drachten. Een zelfstandige stichting die het gemeentelijke sportbeleid uitvoert en eigenlijk de spil is van al het sporten en bewegen in de gemeente Smallingerland Mijn voornaamste taken zijn het organiseren van sport- en beweegevenementen en het ondersteunen van sportverenigingen bij alledaagse (beleids)vraagstukken.”‘Als ik aan hobby’s denk dan denk ik aan afspreken met vrienden om FIFA of gezelschapspelletjes te spelen. Verder heb de afgelopen jaren Netflix redelijk uitgespeeld. Wat ik ook leuk vind is regelmatig op vakantie gaan en weekendjes weg. Een voetbalvrij weekend hou ik dan ook graag zo.”‘Ik volg vele sporten en heb het meest met voetbal, Formule 1 en wielrennen, dus probeer van elk een te bedenken. Voor voetbal is het de bekerwinst van FC Groningen al had ik misschien wat anders gezegd als ik er vorige week niet via Facebook aan herinnerd werd. Met Formule 1 de eerste overwinning van Max Verstappen. De Tour de France van 2014 met ‘Bau en Lau’ vind ik overall een prachtig sportmoment.”‘Ik denk dat ze het wel goed hebben gedaan eigenlijk, zeker tot nu toe. Voor mij als leek is het ook wel goed te verklaren wat en waarom ze alles doen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er persoonlijk nog niet echt negatief door ben getroffen, direct of indirect. Dat speelt uiteraard ook mee. Ik hoop wel dat de overheid haar oren en ogen open houd voor extra compensaties richting sportverenigingen en bedrijven, ook de komende jaren. Je zou hen misschien zelfs wel moeten belonen in plaats van slechts ‘compenseren’; sommige ondernemers hebben hun eigen toekomst (verplicht) op het spel moeten zetten voor hun medemens.”‘Het is een uitdagende casus die we hier hebben natuurlijk. Voor amateurvoetbal hebben ze een goede beslissing gemaakt, al is het natuurlijk enorm sneu voor clubs die een straatlengte bovenaan stonden. Helaas kan je van de KNVB niet verwachten om in het amateurvoetbal maatwerk te leveren met zoveel klassen en competities landelijk. Wat betreft het profvoetbal denk ik dat het logisch dat hier geen draaiboeken voor liggen. Daarom zou ik altijd gaan voor een optie die iedereen de minste schade toedoet. Dat is een Eredivisie competitie van 20. Dan kunnen er 4 degraderen en heb je het seizoen er na weer gewoon 18 teams. Eerste divisieteams zouden dan komend seizoen gecompenseerd kunnen worden door het missen van een paar wedstrijden in het jaar. Dat de Eerste Divisie dan (te) weinig teams overhoud ligt trouwens ook best wel aan de KNVB, kijkende naar alle voorwaarden waar een grote amateurclub aan moet voldoen om in de Keuken Kampioen Divisie te mogen spelen.Persoonlijk? Dat het er niet naar uitziet dat ik deze zomer op vakantie kan naar het buitenland.”‘Ik snap dat wel. De prestaties op het veld zijn leidend voor de grote van hun organisatie. Als je assistenten weghaalt verminderd de kwaliteit die je kan bieden aan je kapitaal: de spelers. Wanneer je gewoon optimaal blijft investeren in je spelers zullen die op termijn een waarde opleveren dat een maatschappelijk betrokken organisatie als FC Groningen vast en zeker terug zal gaan schalen naar de kantoorbezetting van een week geleden, ook al komen die inkomsten uit de verkoop van een speler. Ik zoek trouwens ook nog een assistent-trainer die ik een leerzame en gezellige functie kan bieden! (06-50850552).”‘Niet te snel. Volgens mij wordt het allemaal wel veilig, dus mooi dat ze op die manier het Duitse voetbal kunnen helpen.”Ik denk het wel, maar het is zeker niet nodig en zal niet puur en alleen door de coronavirus komen. Het is ook nog even afwachten in hoeverre gemeentes in staat zijn om sportverenigingen te compenseren en in welke mate sportverenigingen iets terugzien van de miljoenen aan overheidssteun die is aangekondigd is en momenteel verder wordt uitgewerkt.‘Ik begrijp dat wel, al denk ik niet dat Dest spelers als Pavard en Kimmich eruit speelt. We moeten het qua bedragen ook niet teveel met het normale leven vergelijken. Het is voor mij geweldige entertainment en dat mag best een miljoenenwaarde hebben. Als je kijkt welke bedragen er in Amerika omgaan in de sport, dan doen we in Europa nog rustig aan.”Ik verwacht hele gekke situaties doordat richtlijnen nieuw zijn en er vast wel veiligheidsvoorschriften gewaarborgd blijven voor contactsporten. Als de overheid/KNVB verwacht dat een speler met lichte Corona klachten een competitiewedstrijd overslaat zoals nu met een werkdag gevraagd wordt, dan denk ik dat er aan de voorkant iets mis gaat door überhaupt ‘competitie’ te willen gaan spelen. Als sommige spelregelwijzigingen die ik voorbij zie komen daadwerkelijk doorgevoerd worden voorzie ik ook vele hilarische momenten. Bij een sliding bijvoorbeeld je gezicht afwenden geeft ‘de blinde sliding’ een hele nieuwe dimensie. Voor Glimmen heb ik momenteel nog geen verwachtingen, veel heb je ook niet in de hand. We troffen bijvoorbeeld dit seizoen, na een uitstekende voorbereiding, in de eerste vijf wedstrijden de uiteindelijke nummer 1, 2, 3 en 6. Ik heb vorig seizoen aangegeven dat we met de bovenste ploegen van een subtop van 5 ploegen mee wilden doen, maar een start zonder punten bracht ons verder van die ‘doelstelling’. Komend seizoen dus gewoon zo snel mogelijk punten pakken en in de winterstop kijken waar we staan. Ik denk dat onze ervaringen van vorig seizoen ons kunnen helpen als de KNVB weer hetzelfde speelschema gebruikt. De periode na de winterstop gaf ons wel de voldoening en bevestiging dat het zeker nog wel kan. Het zal ook vast en zeker weer heel gezellig zijn, het is echt een hele leuke spelersgroep en vereniging. Er stoppen wel een aantal spelers die het team en ook ik zeker zullen gaan missen.​”