Erwin Buurmeijer (voetbaltrainer): ‘Dat er BVO's om gaan vallen is niet ondenkbeeldig'.”

Voor de regionale krant De Eemslander doe ik dit seizoen een aantal belverslagen waarbij ik ook wekelijks ook contact had met Erwin Buurmeijer die dit seizoen trainer van DVC uit Appingedam is. Die club ruilt de oud-prof van Veendam, waar hij in totaal 288 competitieduels voor speelde, en Emmen, waar hij negen keer in een competitiewedstrijd voor uitkwam, als trainer in voor zondag vierdeklasser Farmsum. Over het hoe en waarom en nog veel meer vertelt Erwin in de rubriek ‘De vijftien vragen aan….Op 21-09-1979 in VeendamOp mijn vijfde begonnen bij PJC in Nieuwe Pekela, daar ben ik in de C-ers gescout door BV Veendam. Daar ben ik begonnen in de B-ers. In mijn laatste jaar als A-junior maakte ik mijn debuut in het betaald voetbal uit bij Excelsior. Ik maakte de winnende goal in die wedstrijd. In totaal heb ik twaalf jaar betaald voetbal gespeeld met een onderbreking van een jaar bij vv Appingedam. In mijn laatste jaar werd ik verhuurd aan FC Emmen. Daarna heb ik nog een aantal jaren op topamateurniveau gespeeld bij vv WKE en ACV Assen. Bij vv PJC heb ik mijn carrière afgesloten. “In de jeugd bij Veendam heb ik onder Marcel van Buuren een hoop geleerd. Heeft mij zeker gevormd als voetballer. Verder heb ik een aantal jaren gewerkt met Dick Lukkien, destijds assistent bij Veendam. Toen kon je al merken dat hij een goede trainer was.”Nee, dat had ik niet verwacht. Vind het ook zeer jammer dat een talentvolle groep uit elkaar valt. Maar het plotselinge einde van de competitie en daardoor weer opnieuw in de 4klasse moeten spelen is zeker een belangrijke reden voor de leegloop denk ik. “In mijn dagelijkse leven werk ik als chauffeur bij Vitesse Textielreinigers en als Vitaliteitstherapeut/Sportinstructeur bij Sportcentrum Fitring.”Een goed boek lezen, en wandelen met onze hond.”: ‘In mijn carrière heb ik, als ik daarover nadenk, met veel goede spelers gespeeld. Zoals Theo ten Caat, Ivan Cvetkov, Hennie Meijer, Edwin de Kruijff, Rick Slor maar zonder iemand tekort te doen kies ik voor de volgende drie , Gerard Wiekens, Topverdediger met premier league ervaring, Ronald Hamming, echt een goalscorer. Wat kon hij boos worden als je hem een slechte bal gaf. Maar een topgozer en Ruben Schaken, uiteindelijk nog internationaal geworden. Fantastische actie gecombineerd met startsnelheid en fysiek.Marco van Basten en Frank Rijkaard.”Die kans is zeker aanwezig, omdat clubs afhankelijk zijn wedstrijden spelen en publiek. En vaak zijn begrotingen daarop gebaseerd. Als dat wegvalt, lopen clubs zeker risico.”Als eerste natuurlijk het persoonlijke leed wat de getroffen mensen/families meemaken. Als je natuurlijk naar het voetbal kijkt is het niet kunnen uitvoeren van je passie ook iets wat je raakt”.Farmsum is een echte dorpsvereniging die graag een volgende stap op voetbalgebied willen maken. Ik zie daar een mooie uitdaging voor mezelf in. Doordat het op zondag is, kan ik elke zaterdag bij mijn zoon kijken als hij moet voetballen. Dus het past mij op dit moment prima.”Dat is lastig om te vergelijken, uiteindelijk is voetbal de corebusiness. Dus zal je daar niet snel verandering aanbrengen. Tegenwoordig wordt een staf steeds uitgebreider, omdat er steeds meer gespecialiseerd wordt. Maar ik snap wel dat mensen zo redeneren.”De tijd zal het leren.”Belachelijk idee. Omdat we helemaal niet weten hoe het allemaal gaat verlopen.”Mijn verwachting is dat we op zijn vroegst pas rond de herfstvakantie weer wedstrijden mogen spelen. Voor mijn verenging verwacht ik dat we een leuk jaar gaan hebben, waarbij we zeker op voetbalgebied een stap gaan maken.”