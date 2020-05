Geert Brands (speler SV Bedum Oldstars ): is een echte familieman.”

Er zijn soms momenten wanneer je iets leest en wat je niet weet dat je even stil wordt. Dat had ik toen ik de antwoorden van Geert Brands las voor de rubriek de vijftien vragen aan... Dat je op relatieve jonge leeftijd al je beide ouders verliest is namelijk niet niks en daarom is het ook niet vreemd dat onze sympathieke ‘ijskrabber’ van de SV Bedum Oldstars een echte familieman is.‘Ik ben geboren op 28 februari 1952 in Rolde. Een echte Drent dus. Mijn ouders hadden een boerderij in Nijlande, een plaatsje net onder Rolde. Een gemengd bedrijf, deels akkerbouw en deels veeteelt. Ik heb nog een zus die ruim 1 jaar ouder is. Toen ik 12 jaar oud was is mijn moeder overleden aan darmkanker en op mijn 18verjaardag is mijn vader overleden aan een hersentumor. Mijn zus is nog steeds woonachtig op de (inmiddels woon)boerderij en was toen net getrouwd en ik heb daar toen nog een tijd bij ingewoond en heb tijdens mijn studie een aantal jaren in Arnhem gewoond. Tijdens mijn studie heb ik Coby ontmoet waar ik inmiddels ruim 44 jaar gelukkig mee getrouwd ben. In 1978 is onze eerste zoon Lion geboren, in 1980 onze dochter Agnes geboren en in 1985 is onze tweede zoon Luuk . Onze kinderen hebben inmiddels allemaal een eigen gezin en wij zijn ondertussen 7 kleinkinderen rijker. Na al die jaren wonen wij (en onze kinderen ook) nog steeds met veel plezier in Bedum.”‘Na mijn studie heb ik een jaar in de wegenbouw(snitje wegenbouw) gewerkt. Na dat jaar kon ik aan het werk bij het Waterschap Hunsingo in Onderdendam (inmiddels Noorderzijlvest). Door dat ik aan het werk kon bij het waterschap (in 1976) zijn we in Bedum komen wonen. Bij het waterschap heb ik verschillende functies gehad waaronder: Technisch Ambtenaar, Opzichter en Projectmedewerker. Tot het jaar 2000 was ik werkzaam in Onderdendam. Toen is het kantoor verhuisd naar Groningen en waar ik tot mijn pensioen gewerkt heb.”.‘Mijn voetbalcarrière is begonnen, toen ik ongeveer een jaar of 13 was, bij de Rolder Boys in Rolde. Na een paar jaar ben ik overgestapt naar voetbalclub SVDB in Ekehaar. Daar heb ik met veel plezier gevoetbald. We moesten ons omkleden en wassen in het naast gelegen café en hadden daar uiteraard altijd een derde helft! Mijn positie op het veld was rechtermiddenvelder. Het niveau waarop wij voetbalden was helaas niet noemenswaardig. Na mijn verhuizing naar Bedum ben ik gaan voetballen bij de voetbalclub in Onderdendam. Daar heb ik het ook erg naar mijn zin gehad en was het ook hier tijdens en na de wedstrijd altijd erg gezellig. Tot mijn 30heb ik daar gevoetbald. Daarna ging mijn aandacht naar onze kinderen. Alle drie hebben ze gevoetbald bij vv Bedum. Onze jongste zoon Luuk voetbalt hier (inmiddels SV Bedum) nog steeds.”Ik zou wel willen zeggen dat hij zijn voetbalkwaliteiten van mij heeft meegekregen, maar dat talent is bij mij nog steeds een beetje verborgen.Zijn voetbalkwaliteiten heeft hij dus niet van mij. Hij is een ander type speler dan dat ik vroeger was.Hij is heel erg gretig en soms een beetje te hard in zijn spel. Hij heeft daar de nodige kaarten voor gekregen tijdens verschillende wedstrijden. Luuk heeft mij trouwens wel aangemoedigd om eens te gaan kijken bij het Walking Football. Hij vond het erg leuk om te zien hoe het Walking Football wordt beleefd. Na het meedoen tijdens een training ben ik enthousiast geraakt en heb ik mij dus opgegeven hiervoor. Nog steeds voetbal ik met veel plezier ondanks af en toe wat kleine blessures.”Dat is Nanno. Ik heb veel respect voor onze trainer en kan ook zeggen dat hij de beste trainer is die ik gehad heb. Hij is streng doch rechtvaardig en respecteert iedereen. Het spelplezier stelt hij voorop en dat is erg prettig.”: ‘Ik pas ik regelmatig, met veel plezier, op onze jongste kleinkinderen. Ook vind ik het erg leuk om lekker te fietsen en mocht ik nog wat tijd over hebben vind ik klussen in en om het huis(en regelmatig bij onze kinderen) ook leuk om te doen.”: ‘Je vraagt of ik in verband met de slechte winter overheidssteun heb moeten aanvragen vanwege het weinig ijs krabben wat ik heb kunnen doen. Helaas is ijskrabber nog niet erkent als beroep en kan ik me niet inschrijven als ZZP’er dus kan ik geen aanspraak maken op overheidssteun maar wat ik gelukkig ook niet nodig ben.”Nu de vraag waarvoor ze me s ’nachts mogen wakker maken… nou dat is een lastige. Ik ga maar voor een patatje pinda met saté.”Een idool heb ik eigenlijk nooit gehad. Momenteel ben ik fan van Danny Vera. Van zijn muziek kan ik echt genieten. Ook muziek uit de jaren 60 en 70 vind ik leuk om naar te luisteren.”‘De maatregelen die genomen zijn om het Coronavirus zo min mogelijk de kans te geven om te verspreiden kan ik mij helemaal in vinden. Echter hebben sommige maatregelen een nare impact op de samenleving. In ons geval betreft het niet kunnen bezoeken van mijn schoonouders. Mijn schoonvader van 93 en schoonmoeder van 94 wonen samen in Allegunda Ilberi in Bedum. In juni mogen ze (hopelijk) hun 70 jarig huwelijk vieren. Wij hopen dat de maatregelen tegen die tijd wat versoepeld zijn zodat wij deze bijzondere dag met hun samen mogen vieren.”Ik hoop dat wij in september weer kunnen voetballen volgens de oude regels maar ik betwijfel of dat het geval zou zijn. Wij behoren met ons team qua leeftijd toch wel tot een risicogroep.”De keuze tussen de voetballers Cruyff, Maradonna en Messi is snel gemaakt.Dat is voor mij Johan Cruyff. Hij is als persoon altijd gewoon gebleven en heeft veel voor de voetballerij betekent.”Dat de KNVB winnen of verliezen bij de jeugd onder 12 jaar niet belangrijk vindt kan ik wel begrijpen.Het gaat bij die leeftijdscategorie er vooral om dat ze veel plezier hebben in het spel ongeacht winst of verlies.”Wat ik nog kwijt wil aan het einde van deze vragenlijst is dat ik in deze coronacrisis, toch nog een beetje sportief bezig probeer te zijn. Hierin wordt ik gesteund door mijn kleinzoon Levijn.