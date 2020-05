Hemmo de Wal (Voetbaltrainer ): ‘In mijn tijd als voetballer sprong Johan Wardenier er als trainer bovenuit.".

Hemmo de Wal promoveerde vorig seizoen met Annen naar de tweede klasse. Een klasse waarin Annen tot aan het uitbreken van het coronavirus prima presteerde. Daar en over, en nog veel meer vertelt de geboren en getogen Groninger in de vijftien vragen aan…: ‘Ik ben geboren en getogen in Groningen op 29-11-1958.”Heb in mijn jeugd en seniorentijd bij Gruno gespeeld ,ben op later leeftijd naar de Vogels gegaan waar ik door omstandigheden mijn laatste wedstrijd op 42 jarige leeftijd omstandigheden heb gespeeld. “Je steekt van iedere trainer wel iets op zowel positief als negatief wat je later weer meeneemt al trainer. Maar in mijn tijd als voetballer vond ik Johan Wardenier er wel uit springen. Voetbaltechnisch en tactisch, maar vooral qua beleving en als motivator was Johan een trainer naar mijn hart ,ondanks dat we ook regelmatig met elkaar aan het ‘worstelen’ waren. Maar prachtig om daar nu op terug te kijken.”We zijn donderdag 14 mei weer gestart maar dat was een beetje onwerkelijk . Opkomst prima en fijn getraind ondanks de omstandigheden. En, ook belangrijk, we hebben elkaar weer even in de ogen gekeken mooi man.”: ‘Ik ben drukker van beroep bij Lijnco in Groningen.”Naast het voetballen ben ik normaal gesproken veel met het voorbereiden van trainingen bezig. Verder loop en fiets ik regelmatig en af toe Netflix kijken.”Niet een specifiek. Ik vind bijna alle finales mooi die gespeeld worden met passie en strijd daar sta ik voor. Maar voor mij persoonlijk is het kampioenschap van Annen. Iedereen denkt dat je het wel gaat lukken en als je het dan met zijn allen voor elkaar krijgt is dat des te mooier.”Zeker in het begin is er te laat gereageerd in bijna alles zoals het Carnaval in het zuiden. En verder is het onvoorstelbaar dat er nog steeds dingen ontbreken en wat ik maar moeilijk kan bevatten. Maar je kunt je er druk om maken maar we moeten wel door.”‘Het is voor de KNVB ook lastig maar neem zelf ook een beslissing en wacht niet altijd af. En wat betreft Cambuur , ga je niet verschuilen achter anderen waarbij de beslissing die genomen zeker niet op sportieve gronden is gebaseerd. “Dat er mensen sterven zonder hun geliefden in hun omgeving en zo de wereld moeten verlaten.”Voor iedereen is een ontslag vervelend en onbegrijpelijk, maar dan moet je in alle geledingen kijken, Wanneer je soms ziet dat er meer begeleiding dan wissels op de bank zit dan heb ik mijn bedenkingen. “Als het verantwoord is kun je het laten starten, maar of je in deze setting mensen er een plezier mee doet moet de praktijk ons leren. Maar we willen graag voetballen en ook voetbal kijken. Maar dan kijken we misschien nu wel te snel weg omdat we zo graag willen.”Ik denk dat de clubs het wel zwaar hebben maar de gemeente geeft een beetje verlichting door de huur terug te storten van maart tot juni.”Alles valt en staat met kapitaal ,dat is of was het voetbal van voor de corona en gaat niet veranderen, en Ajax pronkt dat ze de beste jeugdopleiding hebben en dat laten ze ook nu weer zien.”Ten eerste dat we op een verantwoorde manier onze hobby's kunnen uitoefenen van hoog tot laag met alle grappen en grollen. En voor mijn club Annen staan we voor een mooie uitdaging om een stabiele tweede klasser te worden met een goede doorstroming van prima jeugdige talenten.”