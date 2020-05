Henk Diepenbroek (speler SV Bedum Oldstars): snapt niet dat er bij FC Groningen 91 werknemers op de loonlijst moeten staan ..”

Henk Diepenbroek is de benjamin binnen de SV Bedum Oldstars en is iemand die je er prima bij kunt hebben. Want naast een plezierig iemand is Henk ook een echte winnaar die daarom ook niets snapt van de bureaucraten binnen de KNVB dat winnen niet belangrijk is. Daarnaast is hij ook verbaasd over het aantal mensen dat er buiten de spelers, bij FC Groningen werkt.Ik ben op 25 september 1960 geboren in het AZG te Groningen. Ik kwam 13 minuten later ter wereld dan mijn zusjeVolgens mij ben ik, gezien mijn leeftijd, de jongste speler binnen het Walking Football team van Bedum.Begonnen op jonge leeftijd bij VVK, al was ik elke zondag te vinden op de velden van Groninger Boys. Op 12 jarige leeftijd ben ik overgestapt naar deze vereniging. Als eerstejaars A-junior speelde ik na de winterstop in het eerste elftal. Het jaar daarop speelde ik ’s ochtends (A jeugd speelde toen nog op zondag) in de A1 om in de middag wissel te staan bij het eerste. Tijdens mijn seniorentijd ben ik begonnen in het eerste, we speelden toen in de derde klasse. De laatste paar seizoenen speelde ik voornamelijk in het tweede. Verder heb ik op latere leeftijd nog een half jaar bij Stedum gespeeld.Het grote gedeelte van mijn arbeidsverleden was ik in dienst van Wolters Noordhoff. Ik ben daar begonnen op de expeditieafdeling en van daaruit heb ik bijna 25 jaar gewerkt op de financiële administratie. Ik ben begonnen op de afdeling debiteuren en geëindigd als calculator van de produktieorders. In totaal was ik 31 jaar in dienst van de uitgeverij. Daarna ben ik gaan studeren voor docent en heb ik tijdens de studie twee jaar voor de klas gestaan als docent Nederlands. Een jaar bij het Hogeland college in Wehe de Hoorn en een jaar op de Leon van Gelder school in Groningen. Door ziekte van mijn vrouw moest ik stoppen met de studie en zodoende ook met het lesgeven. Tot mijn gezondheid mij in de steek liet, heb ik gewerkt bij het UWV op de afdeling WW uitkeringen.”De beste trainer die als eerste bij mij naar boven komt is Gerard Pluim. Deze man is mijn trainer geweest in de jeugd van Groninger Boys en later in mijn seniorentijd. Hij ademde voetbal en daar trainden we dan ook op. Beter als de meeste trainers die alleen maar aan kracht en conditie werkten.Overigens vond ik Fred Roossien ook een goede trainer, alleen kon ik niet met de man overweg en ben ik in het tweede gaan spelen.”: ‘Sport, alle sporten interesseren mij. Lezen van thrillers en wanneer de winter voorbij is een rondje op de racefiets rijden.”‘We hebben een paar keer samen gefietst en het valt mij niet tegen. Allebei moeten we nog aan de conditie werken. Nu moet ik wel zeggen, dat wanneer we de wind tegen hebben, hij mij dan wel het kopwerk laat doen.”Ik heb geen voorkeur, dus liever niet. Laat mij maar liggen.”: ‘Nee, ik had niet echt een idool. Wel heb ik een favoriete voetbalclub en dat is Feijenoord. Vroeger spaarde en las ik alles wat Feijenoord aan ging.”Mijn inziens heeft de regering het goed aangepakt. Op één punt na: en dat is het bezoeken aan geliefden in verzorgingstehuizen. Waarom lopen veel verzorgenden onbeschermd in deze tehuizen rond en mogen geliefden, ook al zijn ze beschermd, niet op bezoek komen?”Laten we het hopen dat we na de vakantieperiode weer kunnen voetballen.”Veronica Inside, omdat daar alles niet zo serieus wordt genomen.OP1 en Jinek gaan alleen maar over politiek of aanverwante zaken en daar lezen en horen we al zo veel van.”Nee ik begrijp daar niets van. De mensen die dit hebben bedacht spreken mijn inziens niet uit eigen ervaringen. Wat is er nu mooier wanneer kinderen juichend van het veld afgaan? En de kinderen die hebben verloren, gaan er de volgende keer nog meer gemotiveerd tegenaan om te winnen.”Vroeger hadden wij één trainer, een leider en soms een verzorger op de bank zitten.Waarom moeten er zoveel trainers rondom een elftal hangen? Ik vraag mij af welke taken deze mensen hebben. Dus nee, ik snap het niet. Ook begrijp ik niet waarom er bij een organisatie als FC Groningen buiten de spelers om 91 werknemers op de loonlijst moeten staan.”Dat we niet meer op zaterdag langs de lijn bij The Knickerbockers, waar mijn zoon speelt, of bij Bedum kunnen staan. Verder mis ik de sociale contacten met familie, vrienden en bekenden, die op een heel laag pitje staan.”Dat ik dit een heel leuk initiatief vind en mede hierdoor de mens, met wie je op woensdag op het veld staat, op een nadere manier leert kennen. Verder hoop ik dat we allemaal gezond en wel blijven en wens ik iedereen, voor zover het mogelijk is, een goede vakantie toe.”