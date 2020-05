Hans Spier (speler SV Bedum Oldstars): 'Ik snap niet dat mensen naar het buitenland op vakantie gaan

Hans Spier behoort met zijn 73 jaar, en samen met Bram Bakker en Jan van Woudenberg, tot de ‘oude hap’ binnen de SV Bedum Oldstars. Maar ondanks zijn leeftijd is Hans nog steeds een speler die je graag in je team hebt omdat hij het afschermen van de bal voor een tegenstander bijna tot kunst heeft verheven.Ik ben geboren in Groningen op 27 september 1946 in de oosterparkwijk. Later, toen ik ongeveer 5 jaar oud was zijn we verhuisd naar de West-Indische buurt. Dat waren nieuwe flatwoningen met douche en wasruimte, dat had niet iedereen in die tijd.”Carrière in de voetballerij heb ik niet gehad. Ik ben als B-junior lid geworden van Velocitas, inderdaad net als Johan Kuiters op de kale vlakte van de renbaan in het stadspark. Maar toen kwam de uitgaansperiode op stap gaan in de stad, dus laat thuiskomen met wat drankjes erin. Ik had daarom geen zin meer om s ’morgensvroeg om 9uur fris in de wei te staan. Sinds 1978 lid van CVVB, en later SV Bedum , en daar gevoetbald in het 4e zogenaamd. politie elftal met Wim Keizer en Jan van Woudenberg. Later in het veteranenteam met Romke Streurman, Aaldrik Venhuizen, Bram Bakker, Piet Tamminga en nog vele anderen die helaas niet meer onder ons zijn.”‘Ik heb altijd gewerkt in de woonbranche en bouwmaterialen, veel banen hierin gehad. De laatste 25 jaar tot mijn pensioen in 2011 heb ik samen met een collega een keukenzaak gerund. Geweldige tijd gehad met ups en downs bij veel mensen over de vloer geweest, heel afwisselend.”Ik heb geen trainer gehad tijdens wedstrijden. Wel hadden wij een leider destijds bij het 4e elftal dat was Jan Poelstra de vader van John en Henk Poelstra. De trainingen op de woensdagavond sloeg ik nooit over, daar hadden wij Piet Lanting als trainer. Dat was een zandvlakte waarop ook bedekt met sneeuw en ijs gewoon door getraind werd.”Favoriete tv programma’s zijn voor mij detectives en vroege vogels over de natuur en mooie wateren waar ik hoop nog eens te mogen vissen. Wij hebben een prachtig land en daarom snap ik ook niet dat mensen naar een warm land moeten terwijl het hier steeds warmer wordt.”Als hobby klus ik vrij veel oa. reparatie van allerlei. Verder elke week vissen met Jacob in ons mooie Groningen, en is twee keer per jaar strandvissen aan de Noord-Hollandse kust een geweldige dag. Dat ik beter ben met vissen dan Jacob zit ook in de ervaring. Hij is wel eens chagrijnig als iets niet goed gaat, en ik er wat van zeg. Dat is dus leedvermaak, maar bij mij gaat ook wel wat fout en dan moet hij altijd lachen. “Ik was voorstopper en dan moest je betrouwbaar achterin zijn. Koppen was ook belangrijk achterin en gezien mijn lengte lukte dat aardig. Voorin hadden we een betere kopper dat was Klaas van Dijken. Achter mij stond altijd Harrie v/d Zee.”Volgens mij pakken ze de crisis wel goed aan. Gezondheid gaat boven economie, er zal dan ook veel moeten veranderen in de wereld betreft milieu en klimaat. Ik denk dan vaak aan onze kinderen en kleinkinderen.”Ik zou zo niet weten met wie ik zou willen ruilen, zeker niet met een rijk iemand.”Cruyff als totaalvoetballer. Die andere zijn meer dribbelaars.”Winnen en verliezen geld voor alle afdelingen dus ook voor de jeugd.”‘Ze moeten eerst zelf de broek ophouden lijkt mij, maar als je nu weer leest dat FC Groningen in de problemen is dan zal er toch weer hulp moeten komen.”: ‘Corona is voor mij vervelend om dat je je kinderen en klein kinderen niet kunt aanraken, verder kunnen we nog dingen doen die we normaal ook doen. Behalve dan een korte vakantie plannen en visites afleggen.”Laatst had ik er met Bram Bakker over hoe lang we nog met Walking Football door kunnen gaan. Hij zei we gaan gewoon door zolang het nog kan en het lichaam meewerkt. Ja we worden allebei 74 dit jaar. Wie had gedacht dat dit ons nog zou overkomen. Prachtig initiatief van Jan van Woudenberg!”