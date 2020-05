Edwin Prins (voetbaltrainer): Als iedereen de regels goed hanteert kunnen we in september weer voetballen.”

Edwin Prins belde ik voor het coronavirus ieder weekend voor zijn bijdrage als trainer van FC Zuidlaren in de Oostermoer. Ook Edwin vroeg ik voor of hij wilde meewerken aan de rubriek De vijftien vragen aan.Ik ben geboren in Zwartemeer, gemeente Emmen op 6 november 1964.”Ik was op 18-jarige leeftijd keeper in het eerste elftal van Zwartemeerse Boys. Op het kampioensfeest van de 3klasse werd ik gebeld door Go Ahead Eagles. Daar ben ik het seizoen daarna heen gegaan en heb ik daar 1 jaar in het jeugdinternaat gezeten en daar gekeept in het beloftenteam. Na dat seizoen is FC Emmen gestart met betaald voetbal. Daar ben ik vervolgens twee jaar keeper geweest. Na FC Emmen heb ik vier jaar gekeept in de hoofdklasse bij VV. Hoogeveen. Daarna weer terug naar het betaalde voetbal. Ik heb drie seizoenen gekeept bij BV Veendam, daarna een half jaar terug naar VV Hoogeveen. Dat seizoen sloot ik af met een half jaar bij FC Groningen. Daarna ben ik terug gegaan naar de amateurs van FC Zuidlaren. Daar heb ik twee jaar gekeept in de tweede klasse, waarna ik ben gestopt met actief voetballen.”Er is niet één trainer die ik kan benoemen als de beste. Dick Schievink (Zwartemeerse Boys), Nico van Zoghel en Hennie Spijkerman (Go Ahead), Theo Verlangen, John Koops (FC Emmen), Thiemo Meertens en Azing Griever (Hoogeveen), Theo Verlangen, Henk Nienhuis en Jan Korte en keeperstrainer Dick Ploeger (Veendam), Jan Verheijen en Jan Wielink (Hoogeveen), Hans Westerhof en Jan van Dijk (Groningen), Henk Cornelis (FC Zuidlaren)Al deze trainers waren stuk voor stuk goede trainers. Zij hadden een duidelijke visie op trainen en gaven trainingen waar veel leerstof in zat.”Steven Berghuis (natuurlijk Feyenoorder)Hij is een dragende speler op dit moment bij Feyenoord. Hij is van grote meerwaarde voor het team waar hij op dit moment in speelt.”Ik ben hoofd facilitaire dienst bij Terra Assen, een vmbo, hgl, mbo school.Mountainbiken en ik heb een seizoenkaart bij Feyenoord, waar ik zoveel mogelijk thuis wedstrijden bezoek.”Naar mijn idee is de KNVB een welvarende bond. Daarnaast zijn er ook verscheidene clubs die er prima voor staan. Wellicht is de tijd gekomen dat ze elkaar gaan ondersteunen. Volgens mij moeten ze hierin zelfstandig kunnen zijn, zonder al te veel overheidssteun.”Ik denk dat de amateurclubs daar zeker last van gaan krijgen of wellicht al van hebben. De meeste inkomsten bij een amateurvereniging komen toch uit de kantineomzet. En deze zijn natuurlijk al een tijd gesloten en gaan eerst ook nog niet openen. Wat het met de start van de nieuwe competitie zal gaan doen, moet natuurlijk nog blijken. Het zou mooi zijn als alles in september weer van start kan gaan. “Wat mij betreft 20 clubs en een bekerfinale. Dit zou de meest eerlijke oplossing zijn en tegemoet komen aan de clubs uit de Keukenkampioen divisie die al met één been in de eredivisie stonden, zoals Cambuur en de Graafschap.”Allereerst is gezondheid het belangrijkst en dat zijn we gelukkig. Wat ik zelf erg mis, zijn de trainingen, wedstrijden en gezellige derde helft in de kantine. Dit is mijn laatste seizoen als trainer bij FC Zuidlaren, de club waar ikzelf en mijn hele gezin voetbalt, dat maakt het jammer dat het seizoen zo eindigt. Daarnaast mis ik alle sociale contacten.”Als iedereen alle regels blijft hanteren, zoals dat op dit moment gebeurt, dan zullen wij in september wel weer van start kunnen gaan. Op wat voor manier dan ook.”Het is lastig om daar als buitenstaander een mening over te hebben. Zo op het eerste gezicht lijkt het onlogisch, maar ook FC Groningen zal zitten met tijdelijke en vaste contracten. Daarnaast zijn er nu tijdens de trainingen weer meer assistenten nodig i.v.m. de voorzorgsmaatregelen. Dus ik kan hier niet zoveel over zeggen.”Toevallig heb ik deze week een artikel gelezen over het document dat de DFB heeft opgesteld van 51 pagina’s waarin ze uiteen hebben gezet onder welke strikte voorwaarden er gevoetbald kan worden. Ik mag er dan vanuit gaan dat ze hierin zorgvuldig zijn geweest. De toekomst zal uitwijzen of ze wel of niet te snel zijn begonnen.”Het is geen slimme actie geweest. Maar deze jongen is 18 jaar en maakt dan ook net als andere 18-jarigen wel eens niet zulke handige keuzes. Dit zal er altijd bij horen, zolang deze jongens zo vroeg in de belangstelling staan. Overigens moest ik als 19-jarige een Fiat Panda leasen via FC Emmen. Verschil moet er zijn