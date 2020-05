Nanno Kranenborg (voetballer/trainer Walking Football): De P van plezier is het belangrijkste ”

Nanno Kranenborg is al ruim vijf jaar, en tot volle tevredenheid, de trainer van de SV Bedum Oldstars. Daarnaast is hij jarenlang trainer in het amateurvoetbal geweest en heeft hij ook als voetballer het nodige beleeft waar hij in de vijftien vragen over vertelt. En verder werd hij door de koning op vrijdag 24 april geridderd voor zijn verdiensten als ambassadeur voor het Walking Football in de provincie Groningen: ‘Ik ben op 08 december 1949 geboren in Oostwold (oldambt): ‘In de jeugd voetbalde ik bij VVS in Oostwold waar ik ook nog op jonge leeftijd in het eerste elftal speelde. Ik werd in die tijd al gescout door Veendam maar kwam na mijn diensttijd door mijn werk als machinist bij de Nederlandse Spoorwegen bij Sparta in Rotterdam terecht. Ik voetbalde o.a. met Adrie van Staveren, Wim Meutstege en Bertje Jansen.(kwam ik 2 jaar geleden nog tegen in Amsterdam met Walking football.)Bij Sparta was het in die tijd ook een komen en gaan van spelers en koos ik voor een vaste baan en gingen met nog vier spelers naar Neptunus waar men een uitstekende sponsor had!!In die tijd speelde ik ook in het Nederlands Spoorelftal met oa. Harry Suvee(later bij FC Utrecht keeper) als keeper en Dick van Dijk(ging later naar Ajax) als spits. We trainden en voetbalden vaak op Papendal en waren vaak in het buitenland oa. In Engeland, Schotland, Tsjechië, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Ondanks dat we soms 10 dagen van huis waren werd alles betaald door de Ned. Spoorwegen. Ik heb 11jaar in dit elftal gespeeld. Met Neptunus werden we kampioen en promoveerden we naar de Hoofdklasse. Hier begon ook mijn trainerscarrière toen de trainer ziek werd en ik als aanvoerder het over moest nemen. Verder ben ik 4jaar speler/ trainer geweest bij DESV in Schiedam. Na mijn overplaatsing naar Groningen in 1980 werd ik direct aangenomen als hoofdtrainer/ speler bij FC Lewenborg. Vervolgens ben ik 4jaar trainer bij Middelstum, 4jaar bij Haren, 2 jaar bij FC Lewenborg en toen 4jaar trainer bij Gronitas geweest. Hier werd ik toen technisch manager, maar de toenmalige trainer werd ontslagen en heb ik het weer 2 jaar volgehouden. Na mijn vervroegde pensionering bij N S. ben ik nog 2 jaar trainer geweest bij Gronitas. Ook bij Engelbert ben ik een paar jaar trainer geweest en nu ben ik alweer een aantal jaren binnen het Walking football speler/trainer.”‘Opgeleid tot internationaal machinist bij de Ned. Spoorwegen. Begonnen in Rotterdam en geëindigd in Groningen.”: ‘Leo Steegman en Gerard Verhoef (Bij NS) ze stelden mij altijd op!!”: ‘Vooral plezier en een stuk ontspanning, waarbij ook nog wat gedaan wordt! Spelers moeten ook het gevoel hebben dat ze iets gedaan hebben. P van plezier moet voorop staan!!!Niet onbelangrijk vind ik de sociale contacten. “‘Mijn vrouw, waar ik nu veel mee wandel en fiets. Zij is altijd mijn steun en toeverlaat geweest met al mijn activiteiten. Verder de kinderen en kleinkinderen. “‘Dat van de baard is meer luiigheid in deze Coronatijd.‘Willem v. Hanegem, sierlijke voetballer geweest.”‘Zeker goed aangepakt, als het nu maar niet weer te gemakkelijk wordt waar ik toch wel een beetje bang voor ben!”‘Afhankelijk van deze tijd wat nog komen gaat en dan zullen we het wel zien.”: ‘Alle 3 waren ze goed. Totaal verschillende voetballers.‘Plezier moet voorop staan, maar een potje winnen is ook leuk! Dat zie je ook bij onze oudjes waar ook van gezegd wordt dat winnen niet belangrijk is. Nou ik win nog steeds graag.”Voorlopig nog niet open. Misschien na 1juli? Lastig met die anderhalf meter.Dat we niet kunnen voetballen.”Hopelijk dat er gauw een vaccin is. En dat iedereen gezond mag blijven . Kop der veur met zijn allen!