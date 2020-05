Tonnie 'der bomber' Niemeijer scoort altijd

Tonnie Niemeijer wordt ‘der Bomber’ genoemd .. Dat is gezien zijn scorend vermogen niet raar. Daarom was het ook vreemd dat hij twee jaar geleden niet voor het Oranje dat Nederland op het WK moest vertegenwoordigen werd gevraagd. Want die gemiddeld er op een voetbalmorgen er vijf intrapt was Nederland gewoon wereldkampioen geworden.Ik ben geboren op 19 augustus 1951 en mijn wiegje stond in Treebeek, dat ligt in de provincie Limburg. Ik heb tot mijn 9jaar in Treebeek gewoond en vanwege het werk van mijn vader zijn we toen naar het Noorden verhuisd. Eerst woonden we in de stad Groningen en een paar jaar later zijn we naar Bedum verhuisd."In Limburg voetbalde ik nog niet, toen ik in Bedum kwam wonen ben ik gelijk naar de A junioren gegaan. De uitwedstrijden waren het mooist, we gingen altijd met een busje van onze jeugdleider Jacob Kuiper naar de uitwedstrijden. In deze tijd zou het onverantwoord zijn om met ons allen in zo’n busje te rijden. Later heb ik in het 4elftal gespeeld, maar dat beviel me niet echt omdat er allemaal oudere spelers in zaten. Toen heb ik een andere hobby opgepakt en ben ik begonnen met hardlopen."Ik heb 25 jaar bij Philips Groningen gewerkt.Maar omdat er op een gegeven moment gereorganiseerd moest worden kon ik naar Philips Hoogeveen of Drachten, maar aangezien mijn vrouw de Bedumer ‘Schaive Toorn’ moest zien heb ik daar voor bedankt. Gelukkig kreeg ik een baan aangeboden bij Apparatenfabriek Bereila in Bedum. Helaas ben ik later na een ziekte periode van jaren afgekeurd. Na de ziekte periode ben ik nog jarenlang met veel plezier vrijwilliger geweest bij de bibliotheek in Bedum."In de A junioren was dat jeugdleider en trainer Jacob Kuiper. Hij had een bijnaam bij ons in het elftal genaamd Max Merkel omdat hij super hard was op de trainingen. Nu is natuurlijk onze Nanno Kranenborg die het super doet met zijn jongens."Het uitzien naar de woensdagochtend om weer te voetballen met elkaar en de onderlinge contacten met elkaar. Dat is echt geweldig want dat heb ik mogen vernemen toen ik 4 jaar terug voor mijn revalidatie naar Beatrixoord in Haren moest en er elke week een Oldstar mij daar heen bracht en weer ophaalde. En ik denk altijd aan devan Plezier! Plezier hebben we gelukkig en plezier is mooi maar scoren is en blijft ook mooi.Ik ga graag wandelen en we maken veel fietstochten. Ook mag ik graag een goed boek lezen.Is de verloop van de woensdag slecht en dan denk ik : Hoe komt dat? Wat deed ik verkeerd? Maar een week later ga ik weer met plezier naar de training."Ja ik had eigenlijk 2 idolen, dat zijn Johan Cruyff en Wolfgang Overath van FC Köln. Ik had vroeger zelfs mijn haar precies zoals Wolfgang Overath geknipt."In mijn ogen hebben ze het goed aangepakt en ik hoop dat we er stapvoets weer op vooruitgaan. "'Jan van Dijk, omdat het net een blok beton is die je niet kan passeren."Johan Cruyff is en blijft de beste speler voor mij. In al zijn wedstrijden maar ook zijn uitspraken waren scherp."'Ik blijf nu op de hoogte van binnen en buitenlands voetbal en dat vind ik wel leuk. En de rubriek Anno is erg interessant: dat gaat over voormalige voetballers en over hoe het hun nu vergaat."'Dat is zeker niet mijn favoriete programma dus ik kijk hier niet naar."'Het niet samen zijn met mijn kinderen en kleinkinderen, ik mis het samenzijn en de gezelligheid. Het afstand houden vind ik toch heel moeilijk soms maar samen komen we er doorheen. En ik mis de trainingen bij Walking Football en de contacten met de jongens daar. Gelukkig is de groepsapp regelmatig in werking en houden we zo contact met iedereen."Naar aanleiding van het 5 jarig bestaan van Walking Football tijdens een etentje ben ik uitgeroepen tot topscore van de club. Hiermee was ik zeer verrast en heb toen een geweldige avond gehad. En ik hoop dat we met elkaar door deze crisis heen komen en elkaar in gezondheid weer zien tijdens een mooie zonnige zomer."