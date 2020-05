Luuk Brands (voetballer SV Bedum 7): het plunderen in supermarkten sloeg nergens op

Luuk Brands voetbalt tegenwoordig in het zevende van de SV Bedum. Dit omdat het zondagvoetbal in Bedum geen toekomst meer had. Over dat laatste ,en dat het plunderen in een supermarkt nergens op sloeg, gaat het o.a. over in de vijftien vragen aan…Op 12 oktober 1985 zag ik het daglicht en dat was in mijn ouderlijk huis in Bedum.”‘Mijn ouders hebben me op voetbal gezet vanaf de F'jes bij VV Bedum, ontzettend leuk team en daar tot aan de C'tjes gespeeld. Vervolgens overgehaald door vrienden om landelijk te gaan voetballen bij concurrent CVVB . Dat was natuurlijk een geweldige uitdaging en in dat seizoen speelden we dan ook tegen SC Heerenveen , Cambuur Fc Groningen BV Veendam echt een leuke ervaring met gezellige gasten. Na 2 seizoenen de overstap weer terug gemaakt om bij het 1e bij VV Bedum aan te sluiten. Erg leuk om als klein mannetje bij de grote spelers te mogen trainen en voetballen. Bikkelen heb ik in het 1e seizoen wel geleerd , wedstrijden speelde ik wisselend met het 2e en 1e maar als jong broekie was dat prima. Na dat seizoen niet meer weggegaan bij Zondag 1 , en op mijn 25e aanvoerder geworden onder leiding van trainer Fred Roossien. Nog een tijdje bij het Regio Team gespeeld met allemaal andere leuke gasten en ook hier veel lol gehad. Verder 2 x een eigen team opgericht en dat was ook een geweldige tijd met zelfs een kampioenschap .Sinds dat Zondag gestopt is bij SV Bedum zelf ook een stap terug gedaan naar het 7e van de zaterdag.”‘Elke Trainer die ik gehad heb kon ik het prima mee vinden, Fred Roossien was wel diegene die mij het vertrouwen gaf als aanvoerder en in de voorbereiding wist je altijd dat je helemaal naar de klote ging. Sjouwen Sjouwen en nog eens Sjouwen haha maar halverwege het seizoen wist je wel waarvoor je het gedaan had. Dan was je top fit. En verder wil ik Dick Visser noemen waar ik prima heb samengewerkt in de laatste jaren van SV Bedum-zondag.”‘Zeefuik, Echte werker met een heerlijk winnaarsmenthaliteit , vol de beuk erin en neemt het team op sleeptouw.”‘De eerste weken was het niet normaal zo druk , vakken leeg en mensen die maar bleven plunderen terwijl dat helemaal niet nodig was. Maar door de goede beveiliging en regels hebben we het prima doorstaan.”‘Hardlopen met me dochter , voetballen met mijn zoon , zaalvoetballen en sinds 1,5 jaar hebben we een ander huis met veel tuin dus daar ben ik ook graag bezig.”‘Marco Consten : Spits die zo gek als een deur was zodra het fluitje daar was. Elk duel moest gewonnen worden en als hij de kans had dan ging de bal weer richting het doel. Met een dergelijke spits in het veld werd je gewoon blij. Keeper Henry Reitsema , Beest op het doel. Als Henry fit was keepte hij en dan stond er ook altijd wat. Was een blok beton die elke tegenstander bang maakte , helaas was hij vaak geblesseerd aan zijn rug waardoor hij niet heel lang gekeept heeft. En ik heb Arjan Darwinkel meegemaakt als keeper maar daar zat ik structureel alleen maar mee te ouwehoeren en uiteindelijk is plezier het belangrijkste.”‘ Marco Materazzi ,verdediger die zijn mannetje stond. pakte veel kaarten maar dan wel voor het team