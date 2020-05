Cor Smid ,de 'Panna-koning' van de SV Bedum Oldstars

Met Cor Smid heb ik absoluut een ‘match’. Cor is namelijk een voetballer die kan genieten van het geven van een panna maar die ook kan genieten wanneer hij op dat gebied de ‘sjaak’ is. Verder is Cor een speler die je er door zijn scorend vermogen prima in je team bij kunt hebben.‘Op ‘Sint Martinus’, 11 november 1951, in het RK Ziekenhuis in Groningen maar opgegroeid in Bedum.”‘Het begon allemaal op straat (blokjes voetbal) en op het speelveldje aan de Burchtplein in Bedum. Op dat veldje begonnen we direct na schooltijd te voetballen en na de warme prak 's avonds opnieuw totdat het schemerig werd. En daarna was er de ‘derde helft die bestond uit lekker ouwehoeren en (schuine) moppen vertellen