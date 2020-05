Boelie de Sturler (doelman Stedum): 'Het voetballen is op dit moment even bijzaak."

Boelie de Sturler is iemand met een mening en wat in de vijftien vragen aan duidelijk naar voren komt. Zo is hij duidelijk over PSV-er Ihattaren, de start van de Bundesliga en het gedoe rond de eredivisie en KKDIk ben in de stad Groningen geboren op 28 juli 1969.”Ik ben op mijn 12e jaar begonnen in Ten Boer bij Omlandia C2 als rechtsbuiten. In het seizoen erop hadden we geen doelman en ik wilde het wel proberen en sindsdien ben ik dat gebleven. Tot 1994 heb ik bij Omlandia gespeeld voornamelijk in het 3e elftal en af en toe in 2e en 1 keer een oefenwedstrijd in het 1e. In die tijd had Omlandia in Gert van Ginkel een goede keeper die ook mijn keeperstrainer was samen met Jeroen Korpershoek. Van deze beide mannen heb ik veel geleerd en dan niet alleen op de lijn keepen maar ook het mee voetballen als keeper. Hierna heb ik 2 seizoen bij GEO in het 1e gespeeld waarna ik naar Stedum ben gegaan. Hier kwam ik in 1996 en heb ik tot 2002 in het 1e gespeeld. Hierna naar het tweede elftal en later bij de oudgedienden in het 4e en later 3e. In het seizoen 2008/2009 ben ik onder Rob Brouwer weer teruggekeerd in het 1e elftal en dat heb ik nog volgehouden tot en met het seizoen 2011/2012. Hierna weer teruggegaan naar het 3e en nog vele seizoenen in het 2e gespeeld en vaak bij nood nog in het 1e onder de lat gestaan. Sinds ik 50 ben geworden ben ik weer naar het 3e gegaan en hebben we in dit seizoen alles gewonnen totdat de KNVB het seizoen afsloot door de problemen rond het coronavirus.Dat is Leendert Nieborg geweest. Die wist een groep echt heel goed te motiveren en wist zijn kennis over voetbal goed te projecteren op de groep.”Er zijn zoveel goede spelers en ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. En een speler kan alleen goed excelleren als er ook de juiste spelers om hem heen staan. Ik denk ook dat daarom bijvoorbeeld Hakim Ziyech ook zo goed speelt bij Ajax. Daar hebben ze de juiste mix waardoor hij zijn eigen spel kan spelen en bovendien is hij ook niet te beroerd om te verdedigen. Overigens ben ik niet voor Ajax en beoordeel ik dit puur voetbaltechnisch. Overigens kan Ihattaren bij PSV ook zo’n voetballer worden als hij met zijn beide benen op de grond blijft staan.”‘Ik werk als gegevensadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Assen. Ik beoordeel verzoeken van externe instanties die gegevens bij ons opvragen. Hierbij moet ook de Avg (privacywet) goed in het oog worden gehouden over wat wel en niet mag. Uiteindelijk zorg ik dat de vraagstelling helder is en verzamel ik de gevraagde gegevens in samenwerking met mijn collega’s.”‘De winters zijn de laatste jaren niet best, maar anders mag ik graag schaatsen. Verder mag ik graag in de tuin aan het werk zijn en veel doen met het gezin.”‘Hierbij kijk ik naar de keepers die ik ook echt heb zien spelen, want ik heb ook beelden gezien van Lev Yashin en dat was in die tijd echt een super keeper. Maar als ik kijk naar de tijd dat ik nu voetbal en naar keepers dan vind ik Edwin van der Sar, Jan Oblak (nog spelend bij Atlético Madrid) en Peter Schmeichel de beste keepers ooit. Edwin van der Sar had alles, tweebenig, meevoetballend en vooral zijn voetenwerk was subliem. Hierdoor kon hij vaak zo bewegen dat hij een bal nog normaal kon vangen waardoor er ook een snellere spelhervatting was. Jan Oblak straalt veel rust uit en is gewoon echt een geweldige keeper, echt het slot op de deur bij Atlético Madrid met geweldige reflexen. En Peter Schmeichel had toen hij stopte direct opgevolgd moeten worden door van der Sar. Maar deze Deense keeper straalde echt uit dat hij er stond en vooral zijn uitworpen over de middellijn waren geweldig maar ook zijn reddingen waren altijd subliem. Overigens zijn zoon Kasper bij Leicester City laat ook zien een goede keeper te zijn.”Dat was en is Edwin van der Sar.”Dat blijft een lastig verhaal. Bij de amateurs hebben ze ook alles nietig verklaard en ik denk wel eens in alles moet je amateurs gelijk trekken met betaald voetbal. Zoals het schorsen bij het aantal gele kaarten of een rode kaart qua straf net zo beoordelen als in het amateurvoetbal. Maar ja alles heeft met het geld te maken. In Frankrijk hebben ze wel een kampioen uitgeroepen, maar daar was dat iets makkelijker dan omdat PSG ver voor stond. Twintig clubs vind ik lastig, het moet ook allemaal passen in het programma en je hebt extra organisatie nodig. Je had ook kunnen zeggen laat Den Haag en RKC maar tegen Cambuur en De Graafschap er om voetballen als het weer kan en dan iets later beginnen met de competitie. Ja dan ook de bekerfinale alsnog spelen en dan de Europese competities iets later beginnen. Verder kun je ook zeggen we kijken naar onderling resultaat en dan was AZ kampioen geweest. Maar we doen het nooit goed wat we ook beslissen. Kijk Cambuur en De Graafschap zouden qua punten bijna zeker gaan promoveren en RKC en Den Haag waren denk ik gezien de achterstand gedegradeerd. Maar we horen niemand wat zeggen over de nummer 16 die anders nacompetitie had moeten spelen. Bovendien als je met 20 gaat spelen degraderen er dan in 1 keer 4 om alles weer goed te krijgen, blijft ook raar lijken dan. Ik blijf het vreemd vinden dat de KNVB heeft gezegd dat er geen meerderheid was. Immers je moet de ploegen die zich hebben onthouden van stem niet bij 1 groep gaan meetellen. Al met al wil ik er geen beslissing over kwijt en hoop ik dat iedereen gewoon straks weer kan voetballen want dat is het leukste.”Persoonlijk vind ik het niet leuk dat ik mijn moeder niet kan bezoeken. Zij zit in een verzorgingshuis en ik kwam zeker 2 a 3 keer in de week bij haar.”‘Ik vind het woord ‘moeten’ hier niet gepast. Wij als Stedum 3 spelen voor ons plezier en natuurlijk willen we elke wedstrijd winnen. Maar dit seizoen hadden we alles gewonnen, weliswaar soms met de grote moeite, en waren we zeker kampioen geworden omdat we 15 verliespunten minder hadden dan de nummer 2. Het was voor iedereen van ons een unicum dat we alles hadden gewonnen. Natuurlijk gaan we er volgend seizoen er weer voor. Maar eerst maar eens zien wanneer we weer los mogen en of het dan ook zo kan blijven en niet weer moeten stoppen want dat virus is er nog steeds. En natuurlijk we moeten met elkaar positief blijven.”Ik vind Nederlandstalig mooi. Maar Dire Straits en Bruce Springsteen vind ik echt geweldige muziek.”‘Ze gaan beginnen zonder publiek en dat is zeker verstandig. Maar waar ik bang voor ben dat het publiek voor het stadion gaat staan. Dit gebeurde ook bij Valencia-Atalanta Bergamo. En hoe ga je dat samenkomen tegenhouden. Bovendien zijn er her en der wat besmettingen bij clubs geconstateerd. Ik denk dat elk Europees land gewoon de competities niet eerder moet hervatten dan na de zomer. Eerst alles maar eens goed onder controle. Kijk nu eens naar de wedstrijd Atalanta Bergamo tegen Valencia welke in Milaan werd gespeeld terwijl het virus daar al heerste en beide landen hebben daarna een hele grote uitbraak. Wil je dit dan nu weer oprakelen. Ik denk dat Europa stap voor stap alles weer op moet gaan schroeven en dan is sport zeker belangrijk maar niet het belangrijkste. Gezondheid staat voorop en natuurlijk moet onze economie ook weer gaan draaien maar dan zijn andere dingen opstarten wel iets belangrijker dan een dergelijk Bundesliga. Tuurlijk wil ik graag ook weer voetbal kijken met mij vele anderen maar je moet hier niet over 1 nacht ijs gaan met je beslissing.”Ik wist niet eens dat hij zo’n auto had gekocht. Dus kan er ook geen oordeel over vellen. Ik heb het net even op Internet opgezocht maar vind het wel van de zotte dat een 18-jarige die net zijn vader is verloren zo maar even een auto koopt van 198.000 euro. Begin eerst eens met een normale GOLF of zoiets en andere krijg je toch ook altijd een auto van de club. Ik vind het bedrag niet normaal. Doneer dan je geld aan de voedselbank als je er teveel van hebt in deze huidige tijd. Ik heb onlangs ook een donatie gedaan aan de Voedselbank.”We zullen hopen dat we na 1 september los mogen en dat is alleen mogelijk als iedereen zich aan de huidige regels houdt. En mensen we mogen gewoon nog steeds naar buiten, wandelen fietsen, alleen je moet niet de drukte op zoeken en geen feestjes willen vieren. Die komen er echt wel weer en het loopt echt niet weg. Wat in het vat zit verzuurt niet wordt wel eens gezegd. Het wordt dan hopelijk een mooi seizoen met vele mooie wedstrijden waarbij de Ommelander weer vele verslagen kan produceren. Stedum 1 was afgelopen seizoen begonnen onder de nieuwe trainer Robert Benes om een nieuw elftal op te bouwen en dat ging met horten en stoten. De laatste wedstrijden begon het echt wat te lopen en werden er punten gehaald. De ploeg is in opbouw en ik verwacht dat met wat nieuwe jeugdspelers Stedum komend seizoen met veel inzet en werklust in de middenmoot moet kunnen eindigen. En natuurlijk hoop ik dat Stedum 3 alsnog kampioen wordt.”