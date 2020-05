Jan Smit (scheidsrechter SV Bedum Oldstars ) een voorbeeld voor veel scheidsrechters

Jan Smit raakte in 2018 zwaar geblesseerd en moest toen noodgedwongen stoppen als voetballer bij de SV Bedum Oldstars. Na zijn revalidatie werd Jan echter een van de vaste scheidsrechter op de woensdagmorgen waar ik hem heb leren kennen als een arbiter die, en waar veel fluiters in het amateurvoetbal een voorbeeld aan kunnen nemen, streng maar absoluut rechtvaardig fluit.Ik ben op 23 september 1947 geboren in Bedum.”: ‘Ik heb in mijn jeugdjaren veel gevoetbald, maar niet in clubverband. Door mijn werkzaamheden en studie trok ik op met personen wat fanatieke korfballers waren. Doordat ik in die tijd ook op de zaterdagen moest werken, was vooral zaalkorfbal voor mij een goed alternatief. Voor deze tak van sport heb ik alle trainersopleidingen gevolgd en de hierbij behorende diploma’s behaald.”Na de Mulo, ben ik gaan werken in de banketbakkerij waar ik mij vooral bezig hield met productontwikkeling. Door een vervelende knieblessure mocht ik niet de hele dagen meer staan en moest ik mij laten afkeuren. Door mijn toenmalige directeur werd mij toen de mogelijkheid geboden mij om te scholen tot boekhouder en wat ik heb aangepakt. Na een aantal jaren werd ik mede –aandeelhouder en weer een paar jaar later ben ik directeur van dat bedrijf geworden. Ik ben mij in die tijd steeds meer gaan toeleggen op het ontwikkelen van aan banket gerelateerde producten met toegevoegde gezondheidswaarden, waarbij aandachtspunten vooral liggen op de energetische waarden, vooral toegespitst op de sport en personen boven de 50 jaar. Deze laatste groep heeft vaak een tekort aan functionele eiwitten. Na mijn pensioen ben ik nog 1 a 2 dagdelen per week aan het onderzoeken en ontwikkelen in de testruimte van Bakery Academy in Winsum. Hierbij zijn wij vooral bezig voor bedrijven o.a uit: Iran, Saudi Arabië, Bangladesh, Griekenland en Zambia.Nanno, een trainer die altijd heeeeel duidelijk is!!’’Mijn been functioneert zodanig dat ik er mee kan lopen, maar daarmede is het ook gezegd. Maar ik blijf volhouden, al loop ik geen 10 km meer per dag. (jammer).”Zoals ik altijd doe: mijn werk, wandelen en genieten van mijn vrouw, kinderen - en kleinkinderen.”Ik mag enorm graag lezen, naast onze regiokrant DvhN lees ik nu ook dagelijks Dagblad Trouw, verder mag ik buiten het wandelen om, heel graag klaverjassen.”Turkije is voor ons de place to be, wij bezitten daar vanaf 2007 een appartement en waar we proberen om daar in totaal ongeveer drie maanden per jaar te zijn. De mensen zijn er vriendelijk en zeer gastvrij, het weer is er meestal erg mooi, dat is waar wij van kunnen genieten.”Ik heb nooit geen idool gehad, hou absoluut niet van persoonsverheerlijking.”Functioneel hoewel sommigen er misschien wel eens anders over zullen denken.”: ‘Dan ga ik voor Cruyff. Een eenvoudige hardwerkende, een zichzelf niet op de borst kloppende zeer balvaardige technische speler die vaak opmerkte dat hij het nooit alleen zou kunnen doen. Een echte teamspeler!”Ik snap het wel, maar ik maak mij daar wel zorgen over. Als je ook maar enig kennis neemt van wat virussen en bacteriën voor gevolgen kunnen hebben, dan laat je het wel om je te bewegen in grotere groepen, maar dat het gebeurd begrijp ik wel.”Laten we maar zeggen dat het vlaggenschip van SV Bedum van geluk mag spreken, dat deze maatregel is genomen door de KNVB. Ik had er enorme twijfels bij dat de hoofdmacht zich zou handhaven in de 2klasse!”Door de anderhalvemeterafstand zie je mensen zich anders gedragen, weinig sociale contacten, maar het meest vervelend vind ik wel het niet kunnen geven van een knuffel aan mijn kleinkinderen, en uiteraard dochter en schoondochter.”Hoop dat Covid-19, in september, ons dan niet meer in de tang heeft, zodat er weer wat vrijer kan worden geleefd. En jij Johan, bedankt voor dit initiatief en verder wens ik iedereen toch een fijne vakantie. ”