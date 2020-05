Jur Smit (voetbaltrainer) vind een ‘rampestamp’ nummer uit deze tijd ook wel eens leuk.”

‘Op 18 mei 1961 te Groningen.”‘Heb de hele jeugdafdeling van de v.v. Oosterparkers doorlopen, heb daar altijd in de hoogste jeugdelftallen gespeeld.”‘ Ik heb maar tot mijn 22 jaar gespeeld en moest toen vanwege een zware knieblessure stoppen, heb dus niet zoveel trainers meegemaakt, maar kies dan voor Herman Hazeveld mijn jeugdtrainer in de a en b junioren van Oosterparkers. Een zeer sympathieke man die verstand van voetbal had maar ook zelf nog een aardig balletje kon trappen.”Van de wat gevestigde orde vind ik Berghuis er boven uit springen, Van de jongere generatie vind ik Koopmeiners een zeer veelbelovende linkspoot, en van de keepers vind ik Padt die mij het meest tot de verbeelding spreekt.”Ik ben conciërge op het Kamerlingh Onnescollege aan de Eikenlaan in Groningen. Heerlijk onder de jeugd.”‘Eigenlijk heb ik geen andere hobby's dan voetbal, ben altijd met voetbal bezig.”Jan Klunder bij de jeugd van Oosterparkers, was net als ik tweebenig en speelde achter mij , ik was spits en hij wist vaak precies wat ik ging doen. Jopie Terseimas bij Velocitas, gezegend met een goeie techniek en bovendien zeer fijne kerel.Eppie Nijboer bij Helpman een klasbak en een echte winnaar.”Willem van Hanegem ,als klein jongetje met vaders op de bank naar de successen van Feyenoord kijken, zo is mijn liefde voor Willem en Feyenoord ontstaan.”Gods wegen zijn ondoorgrondelijk is en gezegde, dat geld eigenlijk ook voor de KNVB, waar men aan de ene kant de ranglijst hanteert en aan de andere kantweer het regelement. Maar dat geld dan weer niet weer voor de KKD. Mijn voorkeur zou uitgaan naar een eredivisie met 20 clubs en de bekerfinale dan maar in september.Vind persoonlijk wel dat Fc Utrecht er het slechts vanaf komt, 1 wedstrijd minder gespeeld (3 punten minder dan Willem 2) maar beter doelsaldo, dus bij winst boven Willem2, en in de bekerfinale. Maar vanwege het regelement als verliezer aangetekend. Weg Europees voetbal.”Laat ik voorop stellen dat ik blij ben dat er rondom mijn familie, kennis en vriendenkring geen coronabesmetting tot nu toe is waargenomen. Natuurlijk mis ik het voetbal en de collega's en kinderen op school. Het niet even op bezoek gaan bij mijn ouders. Het meest vervelende vind ik dat ik niet even bij een vriend op bezoek kan die met een hartstilstand is opgenomen in het ziekenhuis, oftewel het meest vervelend is eigenlijk dat je datgene niet kunt doen wat je eigenlijk wilt doen.”‘Plezier hebben is het belangrijkste. Daarnaast vind ik dat je duidelijk en eerlijk moet zijn. Er moet een idee zitten van hoe je wilt spelen en wat voor een ieder de taak is binnen een team. “Nederlandstalig heeft mijn voorkeur, dan de muziek uit mijn eigen jeugd en soms vind ik een ‘rampestamp’ nummer uit deze tijd ook nog wel eens leuk.”: ‘Ach moet je hier nou serieus over discussiëren, dit kun je toch niet menen.”Lijkt me een beetje veel, denk dat veel clubs dan wel gesteund worden door de lokale politiek.”Laten we hopen dat we in september weer los mogen in wedstrijdverband, veel clubs komen anders aardig in de financiële problemen. Voor ons ziet het er sportief wel goed uit, we hebben de toezegging van een aantal jonge spelers dat ze ons komen versterken. Als je de spelersgroep van dit jaar en deze jonge gasten bij elkaar zet dan hebben we een mooie groep die nog aardig wat jaartjes vooruit kan. Kortom we popelen om weer te beginnen maar eerst deze ellende maar eens achter ons laten.Voor een ieder hoop ik dat ze deze crises gezond en wel te boven komen en dat we elkaar snel weer op de velden of waar dan ook mogen begroeten.”