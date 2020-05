Peter Rolf (speler SV Bedum Oldstars ): Het programma Veronica Inside ken ik niet

Peter Rolf had een aantal verrassende uitspraken en wat deze rubriek extra leuk maakt. Mijn teamgenoot bij de SV Bedum Oldstars leerde pas echt voetballen o.l.v. Nanno Kranenborg, had weleens van Cruijff, Messi en Maradona gehoord en kent het programma Veronica Inside niet.‘Op 7 december 1951 ben ik geboren in het Rooms Katholieke ziekenhuis in Groningen en altijd in de stad blijven wonen. In 2011 verhuisd naar Bedum.”: ‘Ha ha, carrière als voetballer? Is nauwelijks sprake van. Ik heb in m’n prille jeugd ooit gevoetbald bij Amicitia VMC. Ik geloof in de C-tjes en kan me niet eens meer herinneren hoelang. Nog wel een poosje gehockeyd, maar ook dat was van korte duur. Rond m’n 30ben ik via een vriend weer bij Amicitia begonnen. Ze waren daar net begonnen met een zaterdagafdeling. Heb er een jaar of vijftien in het tweede zaterdagteam gespeeld. Een team met een aantal gesjeesde studenten en afgestudeerden die in Groningen waren blijven hangen. Af en toe aangevuld met jong bloed. Vooruitlopend op een van de volgende vragen; Trainers en verzorgers en wat er tegenwoordig wel niet allemaal rond de velden loopt hadden wij dus niet. Volgens mij speelden wij op het allerlaagste niveau. Onderafdeling KNVB????? Wel een keer kampioen geworden trouwens!!!!!”‘Vanaf de middelbare school ben ik – vraag me niet waarom - ooit de opleiding Psychiatrisch Verpleegkundige gaan doen. Eerst in Deventer en later op Dennenoord in Zuidlaren. Dit was toch niet helemaal wat ik me van het leven voorstelde. Na vijf jaar ben ik hier mee gestopt en heb vervolgens als taxichauffeur en standwerker op beurzen en in warenhuizen de kost verdiend. Bij toeval in 1983 in het onderwijs (MEAO) terecht gekomen. Dat was in de tijd dat de computer voor het eerst zijn intrede deed in het onderwijs. Hier direct ingedoken en tot mijn pensionering altijd in de ICT-sfeer blijven werken. Niet alleen les gegeven, maar ook vanuit het onderwijs betrokken geweest bij de implementatie van allerlei ICT-projecten als stagebegeleiding via Internet en Elektronische Leeromgevingen. De laatste jaren ook nog de stage-coördinatie gedaan van de Administratieve opleidingen. In 2016 met pensioen gegaan na 33 jaar werken bij het Alfa-college en zijn rechtsvoorgangers.”‘Zonder twijfel Nano Kranenborg (nog gefeliciteerd met het Lintje Nanno). Is verder ook de enige trainer die ik ken.”‘DIO (Door Inspanning Ontspanning). Tijdens het hardlopen liep ik een jaar of vijf geleden langs de sportvelden en hoorde daar een of andere” idioot” bevelen schreeuwen. Het bleek de trainer van de Walking Footballers te zijn. Even wezen kijken en ik werd vrijwel direct door iemand aangesproken met de vraag of het niet iets voor mij was. Had er wel eens iets over gelezen, maar verder nooit bij stil gestaan. De volgende week direct maar mee gedaan en eigenlijk daarna bijna geen woensdag meer gemist.”‘Klussen in en om het huis. Muziek maken en luisteren. Ik zing met heel veel plezier in Popkoor BSUR in Groningen. De afgelopen 25 jaar heb ik in allerlei bandjes basgitaar gespeeld, maar daar ben ik vorig jaar mee gestopt. Ik heb hier nog een gitaar staan waar ik af en toe wat op zit te pingelen, maar dat mag verder geen naam hebben. Ook probeer ik met enige regelmaat mij - zoals Johan het noemt – versneld voort te bewegen. In normale tijden meld ik mij op maandagmorgen altijd op het Alfa-college om op vrijwillige basis taalondersteuning en oriëntatie op de Nederlandse samenleving te geven aan inburgeraars om ze voor te bereiden op de inburgeringsexamens. Verder mogen wij in de zomer graag hiken/wandelen in de Dolomieten, maar dat gaat hem dit jaar helaas niet worden.”‘Wat mij betreft ook op vrijdag een potje WF. Sinds 2 jaar fluit ik wedstrijden bij SV Bedum. Niet alleen omdat ik fluiten leuk vind, maar vooral ook voor de conditie.”‘Als je met deze vraag voetbal-idolen bedoeld moet ik je teleurstellen. Die had ik niet. Muzikale idolen dan weer wel. Ben groot geworden met de Rolling Stones en Van Morrison. Dit zijn, naast een aantal anderen, nog steeds mijn muzikale helden.”‘Hoewel hij absoluut niet van mijn partij is vind ik Rutte een goede crisismanager. Hij moet roeien met de riemen die hij heeft. (50 % kennis / 100% beslissen).”‘Ik heb een bloedhekel aan zeurders en zuigers. Maar die hebben we bij SV-Bedum gelukkig niet.”‘Wie zijn dit? Geintje. Zijn/waren voor zover ik er verstand van heb verdienstelijke voetballers, maar wie nou de beste is?”‘In z’n algemeenheid ben in niet zo van ongenuanceerd aanpakken. Ik ken het programma verder niet.”‘Alleen de kwetsbaren en medewerkers met klachten moeten thuis blijven. En dat begrijp ik wel. Veel leerkrachten zijn al op leeftijd, maar zullen toch weer aan het werk gaan. Iets met liefde en zorg voor de kinderen. Mijn partner staat maandag ook weer in de frontlinie. Afwachten hoe zich dat ontwikkeld. Mocht deze en volgende versoepelingen van de maatregelen tot gevolg hebben dat het virus zich weer uitbreidt, dan zijn de rapen pas echt gaar.”‘Natuurlijk dat je beperkt wordt in contacten met familie en vrienden en ook dat WF, zingen en een aantal andere zaken niet meer kunnen. Belangrijker is de vraag of we op termijn het oude normaal weer kunnen oppikken of dat we toch naar een nieuw normaal gaan en hoe dat er dan uit zou moeten zien.”‘Wil nog wel ergens een boom over opzetten, maar moet weer aan het schilderen buitenom het huis.”