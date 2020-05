Ronnie Medema (voetballer/scheidsrechter Middelstum): Supporters beleven het voetbal in Engeland en Duitsland anders

Ronnie Medema speelde 22 seizoenen in het eerste elftal waar hij nu als keeper van het derde elftal en als clubarbiter fungeert. Dat vertelt hij in de vijftien vragen aan waar verder ook de voetbalbeleving in het buitenland aan de orde komt.‘Ik ben op 8 januari 1972 in Middelstum geboren.Ik ben op zesjarige leeftijd bij de vv Middelstum begonnen waar ik al snel in de toen E-junioren kwam. Vervolgens alle jeugdelftallen doorlopen en op 15-jarige leeftijd soms mee als wissel met het eerste elftal. In 1988 werd ik op 16-jarige leeftijd basisspeler en wat ik bleef tot 2010. Een van de mooiste herinneringen uit die periode is nog steeds dat ik als 17-jarige gevraagd werd voor het Regioteam en ik met regionale toppers zoals Marinus Siekman, Ard Torrenga, Jan Bijman en Jack Suiveer mocht spelen.”‘ Qua oefenstof was dat Jos Bolt gevolgd door Henk Buikema. Beide zijn als docent actief binnen de KNVB en dat was toen al te zien. Maar ik had met de meeste trainers wel een klik maar, en zonder anderen tekort te doen, met Bert de Vries, Gerrie Koster en Henk Buikema ging dat nog iets verder en wat ook geldt voor de huidige trainer van Middelstum, Frank Konneman.”Hakim Ziyech die kan de bal over zeventig meter bij iemand op de ‘stropdas’ leggen. Ik vind het jammer dat hij naar Chelsea gaat maar dat zal vast een geldkwestie zijn.”: ,Biljarten, een potje darten en kaarten met vrienden.”: ‘Dat moet hij niet doen. Robben laat een woning aan de Hereweg bouwen en dan moet je niet nog een keer naar een ander continent willen verhuizen. Ik hoop dat hij in een functie bij FC Groningen terugkeert.”‘Wepe’ Johnny Huizinga staat op een voor mij. Technisch zeer begaafd en tweebenig. Legde de ballen daar wat hij wilde. Had wel een broertje dood aan trainen. Mijn nummer twee is Leon Milkovic die je geen ruimte moest geven. Met zijn snelheid was hij levensgevaarlijk en had wel een aantal klasses hoger kunnen spelen. Was samen met broer Ivan voor Middelstum een gouden koppel.”Vroeger Johan Cruijff nu Messi , verreweg de besten ooit.”Wat uit de koker is gekomen is wel terecht. De competitie is, precies eender dan bij de amateurs, niet uitgespeeld. Meningen zijn ook terecht verdeeld want de manier hoe alles gegaan is kun je wel je vraagtekens zetten.”Dat er op dit moment niet gevoetbald wordt en ook het biljarten nu niet meer kan. Maar dat is maar bijzaak wanneer ik naar de ouderen kijk die geen bezoek mogen ontvangen. Dat is echt triest want je eigen kinderen of kleinkinderen niet kunnen zien gun je niemand.”Daar heb ik weleens over nagedacht maar ik ben nog teveel voetballer. Tot aan het uitbreken van het virus keepte ik, als vervanger van Alwin Zwerver, in het derde. Alwin heeft het te druk en was ook een paar keer geblesseerd en zal daarom ook niet meer keepen maar heeft de laatste jaren nog menig team van ons uit de brand geholpen.”’ Nederlandstalig maar mag Helene Fischer ook graag horen en ook zien.”‘Te dom om over te praten.”‘Het Nederlands voetbal kan echt niet tippen aan Engels en Duits voetbal. Maar dat is ook een geldkwestie natuurlijk. Ben zelf een keer bij Liverpool geweest. Maar ook Duitsland is mooi. Vorig seizoen naar de supercup tussen Dortmund en Bayern geweest. Dan lopen de supporters gewoon door elkaar heen en drinken een biertje samen. Daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen.”De vraag is wanneer gaan we weer beginnen. Er zijn al veel overschrijvingen en dan vooral in de stad Groningen. Dat is jammer voor verenigingen die ambitieus zijn en het met eigen spelers doen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een VVK waar men zich echt heeft versterkt en wat jammer is voor bijvoorbeeld Corenos. Dat is een ploeg die in de vierde klasse niet zou misstaan en ik zo ook wel gun.