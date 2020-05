Jabbar Mobareky (voetballer SV Bedum Oldstars ): ‘Ik heb een oorlog meegemaakt maar het coronavirus nog erger.”

Jabbar Mobareky noem ik ‘Jabbie’ en vraag me niet waarom. Ik zou hem namelijk ook het slangenmens van de SV Bedum Oldstars kunnen noemen. Dit omdat zijn bewegingen, en soms tot wanhoop van zijn teamgenoten, vaak onnavolgbaar zijn. ‘Fratsen’ die de warme sociale Jabbar door zijn teamgenoten echter snel weer worden vergeven omdat onze Iranese voetbalvriend simpelweg te aardig is om er lang ‘ boos’ op te kunnen zijn.‘ Ik ben in de zuidelijke stad Khorramshahr (Iran) op 12 december 1952 geboren.”‘Vanaf mijn hele jonge leeftijd voetbalde ik in mijn geboortestad. Ik zat in het jeugdteam. Een periode voetbalde ik in Teheran ook in een team van de organisatie waar ik toen werkzaam was .. Vanaf 1990 heb ik bij de senioren van Grijpskerk gevoetbald en wat een leuke tijd was. Daar heb ik 10 jaar gevoetbald. Sinds 5 jaar ben ik lid bij Oldstars van SV Bedum.‘Ik ben nog niet helemaal met pensioen. Ik ben namelijk sinds 1996 zelfstandig architect.”‘ Helaas ging het heel slecht in Iran. Er vielen veel slachtoffers. Het land kampt nog steeds met het virus en er zijn nog veel besmettingen. We hebben hier de berichtgeving intensief gevolgd. Angstig en bezorgd zijn wij nog steeds over onze familie en we voelden ons vaak machteloos totdat het virus hier in Nederland zich openbaarde. Toen was de wereld opeens klein. Gedeelde angst en onzekerheid gaf opeens een andere dimensie aan ons bestaan. “‘ Walking voetbal is een belangrijke factor in mijn sociale leven. Het was in het begin lastig voor mij omdat het lopen en het niet mogen rennen voor mij moeilijk te combineren was. Daar moest ik aan wennen. “‘Johan Staal, Massoud Djabani en Peter Rolf. Ik heb een goede band met hen, we kunnen samen lachen en begrijpen elkaar.”‘Kunst, klassieke muziek, tekenen schilderen, maquettes bouwen, wandelen.”: ‘Ja natuurlijk, de beste Iraanse keeper ooit Naser Hejazi. Hij was de keeper van ons nationaal elftal.‘Volgens mij heeft de Nederlandse regering de Corona-crisis goed en sympathiek aangepakt.‘Wie weet lukt het nog een keer maar voorlopig helaas niet.”: ‘ Johan Cruyff, in Iran had ik een poster van hem in mijn kamer. Onder Iraniërs was zijn bijnaam de locomotief van het Nederlandse voetbal.”‘Alireza Jahanbakhsh. Hij is een voorbeeld voor onze jeugd.”‘Voor de jeugd is belangrijk om deel uit te maken van een team, het is goed voor hun ontwikkeling om te winnen maar ook om te verliezen. Wat ook belangrijker is dat ze plezier beleven aan het spel. Winnen is een normale reactie, maar het kan ook negatieve gevolgen hebben o.a. agressie veroorzaken of hun zelfvertrouwen beschadigen.”‘Angst en onzekerheid over onze gezondheid, de dagelijkse berichtgeving over aantal doden, de machteloosheid van de wereld, social distantie. Ik heb oorlog meegemaakt en had altijd het idee dat dat het ergste was. maar wat ik nu ervaar is naar mijn beleving heftiger. Normaal gesproken wil je in angstige momenten bij je dierbaren zijn, maar in deze crisis moet je juist hen vermijden.”Voor dit initiatief van jou heb ik veel waardering. Op deze manier blijven als SV Bedum Oldstars toch in contact met elkaar.”