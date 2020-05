Reinder Haaksema wil met SIOS bouwen aan een mooi team

Reinder Haaksema keert na dit eerder afgebroken seizoen weer terug van de vv Winsum naar SIOS uit Sauwerd. Over het hoe en waarom vertelt hij in de vijftien vragen aan waarin we verder o.a. te horen krijgen wie hij de drie beste voetballers zijn waarmee hij samen heeft gespeelt.Ik ben geboren in Groningen op 7 januari 1995.”Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Winsum, maar met werk en zaalvoetbal erbij is het allemaal best pittig. Daarnaast heb ik niet altijd gespeeld en wanneer ik speelde stond ik vaak op een andere positie dan ik gewend was. Bij SIOS spelen veel vrienden van me en dat lijkt me ook wel weer heel leuk.”Ik denk dat ik van mijn ‘huidige’ trainer Bert Vos het meeste heb geleerd.”‘Dat was Ziyech voor mij. Ik denk dat Boadu het erg ver kan gaan schoppen mits hij fit blijft”.Ik werk nu bij een callcenter, maar wil binnenkort weer een studie gaan oppakken.”Ik maak graag muziek en ik ben vaak samen met vrienden. ‘Chillen’ noemen ze dat.”‘Marcel Pannenkoek, Rogier Krohne en (in de zaal) Edu de Jonge Rosa. Marcel en Rogier hebben beide betaald voetbal gehaald en dat zie je aan alles. Je leert altijd iets als je met zulke jongens samen mag spelen. Edu was in de zaal nét even van een ander niveau dan de rest van het team en we hebben veel aan hem gehad in ons kampioensjaar.”Ik heb niet één uitgesproken idool. Ik vind het mooi om naar Messi en Ronaldo te kijken, maar ook naar Frenkie de Jong bijvoorbeeld. Er zijn zoveel goeie spelers en wanneer ze hun klasse laten zien, geniet ik. “Een eredivisie met 20 clubs lijkt mij wel mooi!”‘Ik heb veel vrienden nu al een tijdje niet gezien, dat is wel jammer. Daarnaast mis ik het voetbal uiteraard.”Dat is een lastige. Het zijn twee hele verschillende sporten en ik denk dat ik juist de combinatie erg leuk vind.”Ik luister naar veel verschillende genres, het ligt er een beetje aan in wat voor een stemming ik ben. Van techno/house tot pop, van alles wat.”Dat lijkt me wel een leuke en spannende oplossing. Daarnaast is het ook nog ‘coronaproof’.”Dat zou zeker kunnen als de situatie nog lang gaat duren. Laten we het niet hopen.”‘Ik ben bang dat het nog wel even kan duren voordat alles weer terug naar het normale is. Ik hoop dat we met SIOS een mooi team kunnen bouwen en langzaam omhoog kunnen kijken.”