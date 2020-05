Herman Sahit (speler SV Bedum Oldstars) kijkt op rv liever naar De Muppetshow dan naar een praatprogramma

Herman Sahit is een van de spelers van de SV Bedum Oldstars die buiten Bedum woont. Herman woont namelijk in Hoogezand waar hij na zijn komst uit Suriname terecht kwam. Daar, en over nog meer, vertelt de nog steeds fanatieke Herman in zijn bijdrage aan de rubriek die hij zelf leuk om te lezen vind.Ik ben op 13 Jan. 1951 in Marienburg geboren, een suikerplantage in Suriname. Met 14 jaar ben ik verhuisd naar Paramaribo. April 1979 op 29 jarige leeftijd vertrokken naar Nederland.”.: ‘Op jonge leeftijd was ik altijd met voetballen bezig, want het voetbalveld is maar 100 meter van mijn huis. In Paramaribo voetbalde ik voor Puwanai een club in 1e klasse van de SVB. Een hele leuke club waar ik heel veel herinneringen over heb gehouden. Het is een vriendenclub van voetbal en tevens buiten voetbal, want in de weekenden komen wij samen om leuke dingen te doen, en geven heel veel voor elkaar. Tot nu toe hebben wij nog steeds contact in Nederland. In Nederland heb ik 1 jaar gevoetbald bij Hesanti een club in Hoogezand, club bestaat niet meer. Reden van het niet voetballen was dat ik in de (Silenka glasvezel fabriek) 4 ploegen zat, waardoor ik niet goed kan trainen en in de weekenden als je moet voetballen altijd vrij moet nemen. Maar, zomers hebben wij een team ( Funmakers) dan gaan wij naar toernooien van Groningen tot Rotterdam. Vanaf mijn 50ste had ik een leuke team opgericht fc. Panazs (vader en zoons) om in de zomer te voetballen, met deze jongens heb ik hele mooie tijden gekend. Hiermee ben ik gestopt en nu is mijn zoon ermee door gegaan.”‘In Suriname had ik bij de ABN bank gewerkt. In 1979 in Nederland aangekomen moest ik binnen 3 maanden werk vinden voor een verblijfs en werkvergunning. In eerste instantie zou ik in Den Haag moeten zijn, maar door omstandigheden ben ik in Hoogezand terecht gekomen. Heb toen bij Silenka gesolliciteerd en werd daar aangenomen en waar ik tot mijn pensioen gewerkt heb.”: ‘Dat was hr. Arnhem(niet bekend bij jullie hahaha).”: De ULTIEME OPLOSSING om in beweging te zijn. Elke woensdag en zondag is het altijd yesssss voetballen.”: Wandelen doe ik graag, Goeie films kijken of op zijn tijd een mooi boek. En dansen doe ik ook heel graag.Voor mij is het niet teveel omdat ik die passie voor het spelletje heb.”: ‘Elvis Presley, die man was gaaf man, die bewegingen en in zijn goede tijd ook een mooie boy.”wel tevreden met de aanpak. Want je hebt genoeg bewegingsvrijheid om bepaalde zaken te doen.Een echte vervelendste tegenstander nee. “Maradonna vind ik de beste voetballer.”Ken die gasten niet, boeit mij niet. Praat programma's hmmmmmm.zo'n ballon blazen praatprogramma. Wordt heel veel gepraat om hun broekspijpen te vullen. Kijk liever naar de muppetshow.Dat het zolang duurt. Natuurlijk komt er een einde aan, heb mijn moeder al maanden niet gezien, woont in Utrecht.Dat ik het heel leuk vind om de verhalen te lezen.”