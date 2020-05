Elvis Hedžić (speler/trainer vv Nieuweschans ) gaat zich richten op carrière als trainer (2)

Elvis Hedžić voetbalt tegenwoordig voor vijfdeklasser Nieuweschans. De in Bosnië en Hercegovina geboren voetballer is in de 15 vragen echter eerlijk wanneer hij zegt dat hij in zijn voetbalcarriere soms voor het sportieve maar ook weleens voor het financiële heeft gekozen. Maar nu op 31-leeftijd wil hij zich meer gaan richten op zijn loopbaan als trainer.Ik ben geboren op 14 november 1988 in Doboj, Bosnië en Hercegovina. In 1995 ben ik met mijn moeder naar Nederland gekomen.”Ik heb op verscheidene niveaus gespeeld inderdaad. Soms koos ik voor het sportieve, soms voor het financiële. Ik ben nu 31, wat ouder en wijzer, en als ik terug kon in de tijd dan had ik nooit voor het geld moeten gaan. Alles leuk en aardig, ik heb er leuke dingen mee kunnen doen, maar mijn voetbalhart heb ik er zeker mee tekort gedaan. Tevens ook mijn ontwikkeling als speler. Nu wil ik mij richten op mijn carrière als trainer en spelers proberen te begeleiden daar in. “Moeilijk te zeggen, als je een intelligente selectie hebt die de tactiek over kunnen brengen op het veld dan ben je al gauw een goede trainer. Ik had enorm veel respect voor Michel van Oostrum. Hij wist veel van het spelletje en had een enorm overwicht op de groep, deels door zijn staat van dienst als speler natuurlijk.”‘Hakim Ziyech met vlag en wimpel. Het zou goed zijn voor alle clubs in Nederland als hij het daar in Engeland ook zou laten zien.”Ik heb weinig andere hobby’s. Ik werk als onderhoudsschilder op een zorginstelling. En ben vader van een zoon van drie jaar. Voetbal op tv, of op het veld is echt een stukje ontspanning voor mij.”Hij is denk ik, slim genoeg om het niet te doen. Afbreukrisico is groot, het zou zonde zijn.”Ik ga een aantal jongens zeker te kort doen. Maar ik begin met Anton Jongsma. Ik heb helaas nooit met hem in clubverband gespeeld maar wel een aantal zomerse toernooien afgegaan door heel Nederland. Wat hij met een bal kan en hoeveel rust hij in zijn spel heeft is ongekend. Op welk niveau dan ook. Maar ik geloof dat hij nooit zijn volle potentie heeft benut. Ook heb ik 2 jaar met Denny Feiken gespeeld. Dat is zeker wel de beste verdediger waar ik mee heb gespeeld. Won elke kopduel, legt ballen van 70 meter zo in je voeten en trok nooit terug maar áltijd correct op de bal. En de derde speler ga ik voor Elvis Beslic. Mijn naamgenoot. Die jongen is op een late leeftijd uit Bosnië gekomen en binnen een aantal jaren zijn hele leven op orde gebracht in een vreemd land. Hij heeft de Nederlandse taal geleerd. Getrouwd, vaste baan, huis gekocht. Echt een goed mens en een hele slimme voetballer met een mooie techniek en een neusje voor de goal.‘Ik twijfel tussen Bergkamp en de originele Ronaldo. Maar het Brazilië tussen 1998 en 2002 was van wereldklasse, ik moest en zou Ronaldo zijn als we op straat aan het spelen waren.”Ik denk dat de KNVB bang is dat de KKD nog meer aanzien verliest als de twee toppers er ook nog uit gaan. Dan wordt het wel een hele droevige bedoeling volgend seizoen. Dus ik vind het eigenlijk ook wel goed zo, hoe sneu het misschien ook is voor de desbetreffende clubs. “‘Dat ons hele leven op de kop staat. Maar gezondheid boven alles. Alles gaat over, ook dit.”Wij dit jaar al de best spelende ploeg waren alleen hadden we geen keeper waardoor we veel punten verloren in het begin van het seizoen. “In de auto en thuis luister ik veelal naar hip-hop en R&B. Maar elke voetballer geniet natuurlijk ook van Nederlandstalig. Lekker met een biertje!”Gelukkig gaan zij daar niet over. Dom dus.”Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Hoop dat iedereen elkaar gaat helpen. Niemand heeft er iets aan als een club omvalt. De voetbalclubs zijn voor de gemeenten óók een belangrijke pion. Er gaan harde financiële klappen vallen dat geloof ik wel.”Ik verwacht dat we vanaf 1 september gewoon weer de competities mogen hervatten. Al hoop ik dat alle amateurverenigingen overeind blijven. Er zijn veel kleine clubs in de regio die het ook al moeilijk hadden vóór de Coronacrisis. Dus sponsoren met een hart voor een club, laat ze niet vallen!! “