Jacob Venema (speler SV Bedum Oldstars ) die meneer uit Grollo moet bij Veronica Inside meer zijn mond houden

Voetbal, Korfbal en Basketbal zijn de sporten die Jacob Venema in zijn jonge jaren heeft beoefend. Daar zijn, zo vertelt hij in de rubriek ‘De 15 vragen aan’, ondertussen nog een paar bijgekomen voor de nog steeds sportliefhebber die verder vind dat de man uit Grollo in Veronica Inside teveel aan het woord komt.Ik ben geboren op 25 september 1952 in Nieuw-Annerveen.”‘Als pupil ben ik begonnen in Annen, en heb daar nog samengespeeld met Jan WillemMoek die later furore maakte bij WKE, maar in potentie had hij betaald voetbal kunnen halen . Zijn mentaliteit was echter slecht. Daarna heb ik een paar jaar gekorfbald in Eexterveen en drie jaar gebasketbald in Assen. Tot mijn 27e heb ik achtereenvolgens gevoetbald bij Bareveld, Gieten, Eext en Noordwolde ( 7 jaar ) in Bedum heb ik 20 jaar gespeeld.”Ik heb 38 jaar een baan gehad bij Bilfinger Industrial Services in Groningen een bedrijf dat zich bezig houdt met steigerbouw en industriële isolatie. Hier ben ik begonnen als werkvoorbereider en geëindigd als Business Unit Manager. Het bedrijf opereert wereldwijd in de energie - en chemische sector en telt 30.000 werknemers en het hoofdkantoor bevindt zich in Duitsland . Ik ben gestopt op 63 jarige leeftijd.”Bij Noordwolde was dat de voormalig GVAV speler Ferry Petterson, omdat hij veel op techniek trainde. Geert Noeken was een goede tweede i.v.m. zijn geweldige stadse humor.”Een leuke gezellige bezigheid, waar hef sociaal aspect ook belangrijk is. En de vorm zoals we dit in Bedum spelen geeft voldoening.”Het vissen met Hans Spier elke dinsdagochtend een belevenis, daarnaast tennis ik graag en voetbal ik elke dinsdagavond met 8 man in de sportzaal aan de Vlijt.”Als je bijvoorbeeld s’morgens vroeg bij Aduarderzijl of Groot Wetsinge aan het Reitdiep zit kun je genieten van echte stilte en de diverse vogels zoals de kiekendief, ijsvogel , buizerds etc.”Ik adoreerde niemand , maar kon wel genieten van iemand die in mijn ogen goed presteerde op sportgebied of bijvoorbeeld in de muziek.”Misschien hadden ze lockdown rigoureuzer moeten inzetten, maar in zijn totaliteit niet ontevreden. Wel vind ik het vreemd dat er in Europees opzicht slecht wordt samen gewerkt, het lijkt dat iedereen het wiel weer probeert uit te vinden.”Dat is Wessel Hoeksema , omdat hij steeds in de weg staat.”Ik vind dat ze afzonderlijk ongekende specifieke kwaliteiten hebben/ hadden, dus niet echt een voorkeur.”We hebben zoveel analisten , maar dit voorstel zegt genoeg over de beperkte inzichten van diverse tv- cowboys.”Als je van voetbalhumor houdt is dit het ultieme programma. Maar nu er geen voetbal wordt gespeeld zwakt het niveau wel af , en komt de meneer uit Grolloo teveel aan het woord.”Te weinig sociale contacten en we zien onze kleinkinderen te weinig . Onze oudste zoon woont in Karlsruhe en dat contact met de familie onderhouden reeds weken via FaceTime. En het gezamenlijk een balletje trappen is natuurlijk een gemis.”Dat ik hoop dat een ieder gezond blijft en dat we binnen afzienbare tijd weer vrijkunnen bewegen.”