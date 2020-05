Marinus Siekman (voetbaltrainer ), de anderhalf meter maatschappij gaat voor velen lastig worden

. Als kind werd Marinus Siekman door Hugo Hovenkamp en Piet Fransen als lid aangemeld van GVAV Rapiditas. Als doelman speelde hij vervolgens voor FC Mistral, DIO Groningen, vv Noordwolde om uiteindelijk weer bij GVAV Rapiditas terug te keren. Dit, en nog veel meer komt aan de orde in de 15 vragen aan Marinus die tegenwoordig trainer is van Zeester uit Zoutkamp09-12-1962 te GroningenAls kind ben ik samen met mijn broer begonnen bij GVAV Rapiditas. Omdat mijn vader en moeder uitbaters waren van de FC Groningen Bar zijn wij op een maandag avond onder arm genomen door Hugo Hovenkamp en Piet Fransen en naar het van Starkenborgcomplex gebracht om ons aan te melden bij GVAV Rap. Daar heb ik gespeelt t/m de B- junioren. Van mijn 16e tot mijn 23heb ik niet meer gevoetbald i.v.m. een regelmatig verblijf in het buitenland. Nadat ik definitief terugkeerde vroeg mijn broer of ik wilde komen keepen/spelen bij FC Mistral. ‘’Als jij komt worden wij zeker kampioen’’ waren zijn woorden, en hij had gelijk. FC Mistral was voorheen DVVS ( de varende voetballende schippers) en speelde in het begin op het oude Philips veld. Toen het FC Mistral werd gingen zij hun wedstrijden spelen op West-End in Vinkhuizen. Na twee jaar heb ik de stap naar DIO Groningen gemaakt waar ik een fantastische leerzame periode heb gekend met als trainer Martin Koeman en elftalleider Wim Everards. Na drie jaar melde VV Noordwolde zich, en daar heb ik ook een hele mooie periode gehad met Rob Dublois als trainer en waar Johan Brakema, met zijn Mac Donalds restaurants in Groningen, sponsor was. Na een fantastisch seizoen werd ik geselecteerd door Kees Mulder, voor zijn Mac Donalds regio team met o.a. Rinie Jurna, Eddy Tuik, Ard Torrenga, Jack Suiveer en vele andere toppers. Daar hebben we prachtige wedstrijden mee gespeeld tegen BVO’s. In die zelfde periode, na een wedstrijd tegen FC Groningen (nipte nederlaag), werd ik gevraagd door Hans Westerhof of ik maandag op het Oosterpark stadion te komen voor een gesprek. Daar kwam al snel uit of ik mee wilde trainen bij FC Groningen. Zo trainde ik op woensdag onder Wim Koevermans met het tweede en op vrijdag met het eerste waar Hans Westerhof trainer was. Dat heb ik een aantal maanden vol gehouden maar ik moest er noodgedwongen mee stoppen omdat ik zelfstandig ondernemer was. In die periode kwam ik vooral s ’middags in de problemen, en dan moet je keuzes maken. Daarna melden er een aantal clubs zich maar heb ik uiteindelijk de keuze maakte om terug te keren naar GVAV Rap en zo de cirkel rond te maken. Toen ik 34 was raakte ik zwaar geblesseerd. In een beker wedstrijd tegen Broeksterboys scheurde IK mijn schouderbanden af en een pees van het bot. Ik heb het toen het nog wel weer geprobeerd alleen heb nooit meer mijn oude niveau weten te halen.Lastig van elke trainer leer je wel wat, vind het lastig om namen te noemen.”Wow, mensen die mij kennen weten dat ik maar een voorbeeld had en dat was Piet Schrijversen waarom: Ik vind dat je als keeper ook een beetje gek en niet bang moet zijn en het moet er technisch goed uit zien. Verder als hij los riep kon je maar beter aan de kant gaan.Joop Hiele was ook een type keeper als Piet Schrijvers veel minder fysiek, maar wanneer het publiek dacht dit is een goal, konden Joop en ook Piet nog even de bal uit de bovenhoek tikken. Wie ik natuurlijk niet mag vergeten is Edwin van der Sar, als keeper werelds, maar wel saai.Ben inmiddels 21 jaar service monteur bij CWS Ned. BV uit Den Bosch . Ik zit in de toilethygiëne en ben verantwoordelijk voor Noord.Mijn taken bestaan uit service, monteren en repareren.”Sport in het algemeen, Vakanties met mijn vrouw Corrie, en kan enorm genieten van mijn kleindochter Mila.”‘Ben altijd enorm gecharmeerd geweest van spelers die aan de hand van een individuele actie een kans konden creëren uit het niets of het wisten af te ronden en twee benig waren enz. Dan kom ik toch uit bij een Han Arends, Robert Haanstra Arjan Ebbinge allen GVAV Rap.”‘Piet Schrijvers, Johan Cruijff, Dennis Bergkamp, Marco van Basten.”Schandalig wat er beslist is. Weg van de minste weerstand werd uiteindelijk heel veel weerstand. Meest stugge organisatie die de mens kent. De competitie had gewoon moeten eindigen met deze eind stand. Niemand kan hier iets aan doen. Voor de clubs die rechtstreeks degraderen is het jammer dan, hadden ze beter hun best moeten doen. Clubs die boven aan staan hadden gewoon als kampioen uit geroepen moeten worden op papier. Wat betreft Feijenoord-FC Utrecht, die laten spelen voor aanvang competitie en daarna de Johan Cruijffschaal plannen. “Dat ik mijn vrijheid kwijt ben, het samen zijn met die jongens in Zoutkamp even dollen en het trainen natuurlijk en ik moet nodig naar de kapper.”Snap ik wel, is altijd al zo geweest is eigenlijk niet nieuw. Opleiden beter maken heeft altijd de voorkeur gehad. Resultaat is altijd onder geschikt geweest, ook in mijn periode als jeugdtrainer van GVAV Rap. heb een jaar gekend dat bijna alles naar een bvo ging en wij geen kampioen werden met C1. Alleen het is aan de trainers hoe je dit vorm geeft en is verder afhankelijk van de leeftijdscategorie. “Nederlandstalig heerlijk ! maar ook UB 40 vind ik geweldig laatste keer toch gezien in de Oosterpoort.”Van ouds her is het al zo dat het doelsaldo telt en is dat gelijk kreeg je volgens mij het onderlinge resultaat. Hoe kan je nu strafschoppen gaan nemen als je niet in de wedstrijd beleving zit ? hele domme praat iets waar ik liever niet op in ga. Vaak zijn het mensen die hier over beginnen waar de gunfactoor wat minder is richting Ajax.”‘Ja, we hebben Hans nog bij Zeester gehad een aantal weken geleden en dan hoor je wel dat clubs enorm afhankelijk zijn van o.a. televisie gelden en sponsoren, en als die dan afhaken. Ja, als het product voetbal stil ligt draaien verscheidende sponsoren de kraan dicht en hoeveel er dan over blijven, dan geloof ik Hans wel.”Ik persoonlijk denk dat er niet gestart word in september dat schuift op zegt mijn gevoel. Ik geloof niet in het handhaven van die anderhalf meter. In onze samenleving dat is dat volgens mij ondenkbaar !