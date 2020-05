Jack Suiveer, een sportliefhebber met een duidelijke mening.Jack Suiveer is een sportliefhebber met niet alleen kennis van zaken en mooie anekdotes maar is ook iemand met een duidelijke mening en wat absoluut naar voren komt in zijn zijn antwoorden op de vragen in de rubriek ‘De 15 vragen aan…’In de stad Groningen, op 1 december 1967.".‘In 1976 ben ik begonnen in de jeugd van vv Astrea in Groningen. Daar ben ik tot en met 1986 lid geweest. Daarna heb ik drie-en-een-half jaar bij vv Noordwolde gespeeld. Vervolgens anderhalf jaar vv Stedum en 7 jaar bij CVVB. In 1998 ben ik gestopt aangezien ik een Hbo-opleiding ging volgen. In die periode ging ik in de zaal spelen bij Poel Keukens. Na 3 jaar ben ik nog één seizoen (2001/2002) bij vv Bedum gaan spelen. Op 36-jarige leeftijd heb ik tenslotte in 2004 afgesloten bij Poel Keukens in de hoofdklasse in de zaal en heb ik in clubverband nooit meer een bal aangeraakt. “Op technisch en tactisch vlak heb ik het meeste geleerd van Bert Vos bij CVVB. Hoe moet je staan, in welke houding vraag je een bal, backs die rugdekking geven aan het centrale duo, etcetera. Kleine dingen, maar heel belangrijk. Ook hadden we een duidelijk en herkenbaar speltype, namelijk vroeg druk zetten op elke tegenstander. We gingen goed voorbereid het veld in en haalden daarmee prachtige resultaten, ook in de 1klasse. Ook andere trainers hebben indruk op mij gemaakt. Bij vv Astrea maakte ik als A-junior samen met 3 andere jeugdspelers mijn debuut in het eerste. Trainer Jan Kuiper stelde ons gewoon op, ondanks dat de club om de titel streed. Hij gaf ons heel veel vertrouwen en was fanatiek. Als jonge speler is dat ontzettend belangrijk en Jan Kuiper wist precies hoe hij met jonge spelers om moest gaan. Daarnaast was het ook een geweldige man. Jos Jansen op de Haar, die ik zowel bij Stedum als CVVB als trainer heb gehad, had de kwaliteit om een team gemotiveerd het veld in te krijgen. Hij kwam vaak met verrassende details en bedacht ludieke acties, meestal betaald uit eigen zak, om ons extra te motiveren. Hij was het dan ook die het eindelijk lukte om met CVVB uit de vierde klasse te komen. “Een verslaving! Ik heb een seizoenkaart bij basketbalclub EWE Baskets Oldenburg, dat elke wedstrijd voor bijna 6.000 fans speelt in een geweldige hal. Elke wedstrijd is een feest in een prachtige ambiance. Daarnaast bezoek ik jaarlijks samen met een aantal vrienden diverse andere sportwedstrijden in Duitsland. Handbal, basketbal, voetbal en ijshockey. De ene keer met één of meerdere overnachtingen, de andere keer rijden we op dezelfde dag terug. De wedstrijden in Duitsland zijn echt een belevenis. De gezelligheid rondom de wedstrijden is verslavend. Het niveau ligt veel hoger dan in Nederland en de stadions en hallen zijn vaak indrukwekkend. Ook de gezelligheid onderling is belangrijk. Lekker kletsen in de auto en rondom de wedstrijd heerlijk eten en een biertje drinken. We combineren meestal een voetbalwedstrijd met een basketbalwedstrijd. Ook zagen we in januari een ijshockeywedstrijd in Mannheim met bijna 14.000 fans. Dat maakt wel indruk. Ik volg alles qua sport in Duitsland, ben geabonneerd op het Duits basketbalmagazine BIG, koop wekelijks de weekbladen Sport Bild en Kicker en ben ook geabonneerd op de Duitse basketbalcompetitie via Magenta Sport, zodat ik alle wedstrijden op tv kan bekijken. Op dit moment zijn andere zaken in de wereld belangrijk maar na de crisis hopen we snel weer de grens over te gaan.”Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de eredivisie niet meer intensief volg. Een abonnement op Fox heb ik nog nooit gehad en Studio Sport sla ik ook regelmatig over. In de wedstrijden die ik heb gezien, is Koopmeiners van AZ mij opgevallen. Mooie trap en een speler die AZ al bij de hand neemt. “Sport speelt toch wel een hele belangrijke rol in mijn leven. Ik mag graag lezen en dan zijn het toch weer sportboeken en -bladen. Uiteraard is mijn gezin belangrijk voor mij en ga ik elke dag met plezier naar mijn werk. In deze sportloze tijd vermaak ik mij prima. We hebben het thuis gezellig en houden ons zoveel mogelijk aan het verzoek om thuis te blijven. Iedere dag maak ik een wandeling van ongeveer een uur en onlangs heb ik een nieuwe sportfiets gekocht, zodat ik een beetje fit blijf en niet de hele dag op mijn kont zit. Daarnaast mogen wij graag op vakantie gaan naar Italië, maar dat zal er deze zomer denk ik niet inzitten.”‘Jazeker. Ik was groot fan van Hugo Hovenkamp van AZ en van Dick de Boer van FC Volendam.Hugo Hovenkamp was een keiharde linksback, die veel opkwam. Ik maakte jaarlijks plakboeken van hem en die bracht ik dan naar zijn moeder, die aan de Goudlaan in Groningen woonde. En paar weken later haalde ik ze weer op en had Hugo ze voorzien van een handtekening.Dick de Boer was een spijkerharde rechtsback bij FC Volendam en stond begin jaren 80 met een interview in de VI. Prachtig verhaal en toen heb ik hem een brief geschreven. Als jongetje van 13 jaar kreeg ik zo contact met hem en schreven we elkaar maandelijks. Dat heeft jaren geduurd. Ik kreeg shirts, broekjes en voetbalschoenen van hem, kwam geregeld bij hem en zijn vrouw thuis over de vloer en ging naar thuiswedstrijden van FC Volendam, inclusief bezoek aan het spelershome. Toen hij later trainer werd, had ik nog regelmatig contact met hem. Ik ontmoette hem als hij in Groningen moest spelen en bezocht hem als assistent-trainer van Aad de Mos bij Vitesse. Dick is nu Hoofd breedteteams bij amateurclub RKAV Volendam. Vorig jaar heb ik hem daar op een zaterdagmiddag opgezocht. Geweldig dat ik hem op 70-jarige leeftijd weer eens sprak.In de periode 1983-1985 was ik bevriend met FC Groningen speler Fandi en ook hij was natuurlijk een idool. Hij woonde bij mij om de hoek bij een Indische familie en wij werden vrienden. Dag en nacht kamen we bij elkaar over de vloer en luisterden we naar muziek, keken tv of waren aan het kletsen. Ik was destijds 16 en Fandi 21 jaar. Bij uitwedstrijden met het A1 team van Astrea ging Fandi met zijn Citroen weleens mee als chauffeur. Dat stonden tegenstanders wel raar te kijken. Fandi was een lieve aardige jongen. Prachtige tijd was dat. “‘Mijn oud-teamgenoot, die door een auto-ongeluk in 1993 helaas aan een rolstoel is gebonden en sindsdien in het Zonnehuis in Zuidhorn woont. Ik heb maar 2 seizoen met hem mogen spelen (1991/1992 en 1992/1993 bij CVVB), maar we hadden een goede klik. Dat had mede te maken met het feit dat we beiden ten koste van alles wilden winnen. Samen met oud-ploeggenoot Gert-Jan Hageman, ook een echte winnaar, ga ik iedere drie maanden bij Gerald langs. Dan doen we al vanaf 1993. Niks bijzonders, want je hoopt dat anderen dat ook bij jou doen als zoiets je overkomt. Daarnaast is het altijd supergezellig als we bij Gerald zijn. Het is een geweldige vent en ik heb diep respect voor hem.Helaas mogen we nu niet bij hem langs vanwege de coronaregels, daarom stuur ik hem nu wekelijks een kaart en hoop hem op die manier een beetje te steunen in deze vervelende tijd.Alle drie geweldige spelers. Toch noem ik Johan Cruyff. In 1982 kon ik hem gelukkig een keer live aanschouwen tijdens FC Groningen – Ajax (2-3). Later nam hij revanche op Ajax en maakte Feyenoord op 37-jarige leeftijd kampioen en bekerwinnaar. Wie kan zoiets? Daarnaast heeft Johan Cruyff aan de basis gestaan van de successen van FC Barcelona. Ze waren in 1974 en 1984 kampioen van Spanje geworden en toen werd coach Cruyff in de jaren negentig maar liefst 4 maal kampioen met Barcelona met geweldig voetbal.”‘Alles draait om geld. Het is toch vreemd dat er miljarden in het voetbal omgaan en na 4 weken crisis de eerste clubs al op omvallen staan. Dat ze in Duitsland weer willen starten heeft alleen maar te maken met het veiligstellen van de tv-gelden. Begrijpelijk vanuit het oogpunt van de clubs, maar het geeft tevens aan waar alles om draait in het huidige topvoetbal: geld, geld en nog meer geld. “‘Lachwekkend! Hoe bedenk je het. Kinderen moeten in de jeugd vooral vertrouwen krijgen van hun leider en coach, maar ze moeten ook leren om te gaan met winnen en verliezen. Bij winnen mag er gevierd worden en een nederlaag moeten ze leren te accepteren. Dat is het mooie van sport. Het is de taak van de begeleiding om te zorgen dat de groep goed omgaat met een nederlaag en ervan leert.”Sport is dan maar gewoon bijzaak. Het feit dat mensen overlijden, in ziekenhuizen terechtkomen en bedrijven en ZZP’ers in de financiële problemen komen is erg triest. We wonen in een prachtig land en de overheid helpt bepaalde bedrijven door de crisis heen maar je hoort ook verhalen van mensen die geen hulp krijgen of net een horecazaak geopend hebben en daarom geen tegemoetkoming krijgen. Ik hoop daarom dat het einde in zicht komt en deze mensen weer geld kunnen verdienen. Maar ik ben ook bang dat het nog wel even gaat duren voordat we weer kunnen leven op de wijze zoals we dat gewend waren voor de coronacrisis.Aan de andere kant krijg je ook een andere kijk op de wereld en doe je dingen anders. Zelf ben ik meer gaan sporten en ben op een andere manier gaan werken. Meer thuis en verdeeld over 6 a 7 dagen in de week. Ik had toch wel een hectisch leven en kom nu veel meer tot rust. Daarom ben ik van plan om bepaalde dingen te blijven doen zodra de crisis voorbij is en het leven weer normaal is. Denk daarbij aan het dagelijks wandelen en 1 dag in week thuis werken. “In de top absoluut niet! Het is niet te verdedigen dat in een bedrijfstak waar zoveel geld in om gaat, hulp moet komen vanuit de overheid. De salarissen gingen maar omhoog en de transfersommen werden steeds gekker. Het was te zot voor woorden. Je ziet het aan Nederlandse clubs die zich plaatsen voor de CL of EL: het eerste dat ze roepen is het geld dat ze er mee verdienen. Vroeger was een Europa Cup winnen het doel, nu draait het om de inkomsten. En daarmee worden veel nationale competities om zeep geholpen. In de meeste competities doen 80-85% van de ploegen voor spek en bonen mee en spelen steeds dezelfde clubs voor de titel. Doodzonde en de charme van het voetbal is daarmee in 35 jaar verdwenen in veel landen.De voetbalsport kan voor een heel groot deel zelf zorgen voor de oplossing van de huidige financiële problemen: alle salarissen van spelers, trainers, managers en directeuren moeten naar mijn mening tot nader orde beperkt te worden tot maximaal EUR 15.000 per maand. De rest dienen ze vanaf te zien. Op die manier kunnen zij de clubs helpen deze periode door te komen. Oudere spelers hebben al geprofiteerd van de gekkigheid in de voetbalwereld en veel verdiend, jonge spelers zullen in de toekomst weer genoeg gaan verdienen. Nu moeten ze echter helpen om de clubs en bedrijfstak te redden. Dit moet per direct ingaan. Voor kleinere clubs, zoals Telstar, Eindhoven, Den Bosch, et cetera geldt dat uiteraard niet, omdat daar de salarissen op een heel ander niveau liggen. Daar mag men als overheid gerust helpen.In Duitsland hebben de spelers gemiddeld 20% salaris ingeleverd per maart jl. Dat lijkt veel, maar iemand die 10 miljoen per jaar verdient, krijgt dan nog steeds 8 miljoen. In Nederland schijnt Tadic 3,5 miljoen per jaar te verdienen. Het zou toch te zot voor woorden zijn als clubs als Ajax, Feyenoord, et cetera dan geholpen gaan worden door de overheid. Nogmaals, de spelers, managers, trainers en directeuren moeten de boel maar redden. De kleinere sporten zoals basketbal en volleybal hebben het ook lastig. Inkomsten door tv-gelden en spelersverkoop kennen ze niet. Die zijn volledig afhankelijk van kaartverkoop en sponsoren en betalen normale salarissen. Dat zij geholpen worden, is voor mij veel begrijpelijker.‘Het sportbeleid in de stad Groningen is een drama. Dat heeft alles te maken met het feit dat er geen sportmensen op belangrijke politieke posities zitten. De portefeuille sport wordt gewoon bij iemand op het bordje gelegd en de resultaten zijn daar dan ook naar. De breedtesportclubs, in het bijzonder de zaalclubs, worden enorm tekortgedaan en hebben een gebrek aan ruimte. Eerst twee hallen afbreken terwijl er gebrek aan zalen is en dan na 2 jaar een ingehuurd bedrijf de conclusie laten trekken dat er toch een hal bij moet zegt alles. Dan kon iedereen voorspellen. Ook de discussie over een nieuwe moderne topsporthal duurt al 10 jaar. Met deze coalitie gaat het niets worden en de huidige crisis zal alleen maar meer vertragend gaan werken. Doodzonde, want met een mooie moderne accommodatie met de benodigde zitplaatsen kun je prachtige evenementen naar Groningen halen zoals handbalinterlands (dames) en OKT’s volleybal. Groningers komen op dit soort evenement af en daarmee heeft de gemeente een prachtige marketingtool in handen om Groningen op de kaart te zetten.”Wat betreft de breedtesport mag er gelukkig als iets meer en kan er buiten weer getraind worden door kinderen tot en met 18 jaar. Ik hou mijn hart wel vast voor het komend seizoen wat betreft de seniorensport en de topsport. Ik denk dat de huidige situatie met regels voor evenementen en afstand houden nog wel aan zullen blijven en we pas weer terug naar het oude kunnen als er een vaccin is. Dat zal de doodsteek betekenen voor veel clubs en daar moet ik niet aan denken. Corona zal dan een ravage in de sportwereld achterlaten. Het belangrijkste is echter de gezondheid. Dat wens ik iedereen toe de komende periode en daarnaast hoop ik dat we langzamerhand ons oude leventje weer op kunnen pakken. “