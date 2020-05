Johan Kuiters (speler SV Bedum Oldstars): Als speler was ik vroeger een ‘destructiebedrijf’.

In zijn jongere jaren als voetballer was Johan Kuiters met Henk van Oosten, nu teamgenoot bij de SV Bedum Oldstars, een tweemansdestructiebedrijf. Nu als Walking Footballer wil hij nog steeds zijn partijtjes winnen maar, zo vertelt hij in de 15 vragen aan.. kan hij ook genieten van het lezen over de eerste en tweede wereldoorlog of luisteren naar muziek uit de jaren zestig en zeventig.‘Ik ben geboren op 16 december 1951 in de stad Groningen, waar ik tot 1975 gewoond heb. De eerste 17 jaar in de Indische buurt, daarna in de toen nieuw gebouwde wijk Vinkhuizen. In 1975 ben ik getrouwd en zijn we in Bedum gaan wonen, waar we tot alle tevredenheid nog altijd woonachtig zijn.”: Tja, carrière is wel een groot woord hoor, maar ik heb in ieder geval jaren gevoetbald en met veel plezier. Ben op mijn 11 – 12e jaar lid geworden van Velocitas, een roemruchte club met destijds een prachtige accommodatie in het Groninger Stadspark. Vooral die mooie oude houten tribunes vond ik toen indrukwekkend. Helaas speelden we onze wedstrijden ook wel op de kale vlakte van de Drafbaan. Later kwamen de nieuwe velden en de (inmiddels ook al weer verdwenen) stenen tribune. Uiteindelijk tot en met de A-jeugd-selectie bij Velocitas gespeeld, toen gestopt i.v.m. militaire dienst. Na mijn diensttijd lid geworden van Hellas VC waar ik tot mijn 30jaar heb gespeeld en waar ik na een ernstige knieblessure ben gestopt met prestatiegericht voetbal. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en dus ben ik na drie jaar toch weer gaan ballen in de lagere elftallen van vv Potetos in Groningen, wat ik tot dik in de vijftig ben blijven doen. Bij deze club ben ik verder ruim 10 jaar voorzitter geweest en heb als interim trainer het 1elftal als periodekampioen naar de 3klas mogen leiden. Ook ben ik jarenlang als jeugdtrainer actief geweest voor de vv Bedum. Inmiddels ben ik al weer vijf jaar fanatiek wandelvoetballer bij de SV Bedum, een mooie en hopelijk nog lange afsluitende fase van mijn “voetbalcarriere” .”‘Na mijn middelbare schooltijd ben ik gaan werken op een accountantskantoor, na mijn diensttijd ben ik in 1973 overgestapt naar de Nationale Woningraad, waar ik mij specialiseerde in de accountancy en de advisering voor woningcorporaties. In 1984 werd ik hoofd financieel-economische zaken van Bouwstichting De Wierden te Winsum. Bij deze corporatie ben ik uiteindelijk directeur geworden en na de fusie met Woningstichting De Borgen uit Bedum ben ik in 2000 directeur-bestuurder geworden van Woningstichting Wierden en Borgen, waar ik op 1 mei 2013, na 40 jaar volkshuisvesting ,afscheid heb genomen. Als parttime gepensioneerde ben ik nog tot 1 januari 2015 voor Wierden en Borgen als projectmanager actief geweest.”‘Terugkijkend ben ik niet zo onder de indruk van de wijze waarop er vroeger getraind werd. Als ik het vergelijk met nu dan zijn met name de jeugdopleidingen, waarvan SV Bedum een goed voorbeeld is, veel beter dan toen. Het meeste leerden wij op straat. Zelf vond ik Simon Zoetebier bij Velocitas een goede trainer, die maakte voetballers echt beter, bij Hellas VC jaren met Frans van Donderen getraind, prima vent, uitstekend voor de sfeer en de teambuilding, de uitjes en buitenlandse trips.”‘Vijf jaar terug kwam Jan van Woudenberg met het initiatief om te starten met Walking Football in Bedum. In eerste instantie dacht ik nog dat is niks voor mij, stelletje oude knakkers, geen beweging, geen duels, gaat nergens over. Maar toch maar heen gegaan, je realiseren dat je gewoon boven de zestig bent en tot de doelgroep behoort. Zodra je meedoet ga je het leuk vinden, een balletje trappen, lekker bewegen, prima kunstgras, sociaal contact, kleedkamerhumor. Verder is het denk ik goed dat we in Bedum iets soepeler omgaan met de regels t.a.v. het “rennen” zonder bal. Het spelletje wordt er mooier van en er is meer beleving. Prachtig dat we in Bedum met meer dan dertig man actief zijn op de woensdagmorgen. Zou het niet willen missen! “‘Moeilijke vraag, de drie beste spelers waar je mee gespeeld hebt. Dan denk je natuurlijk aan toppers waar je mee gespeeld hebt, echte toppers waren er niet bij, wel bijzondere spelers. Waarschijnlijk zijn er weinig die ze kennen, maar ik noem ze toch. Roy Wolfgang in de beginjaren zeventig. Benfica had zijn Parel uit Mozambique, bij Hellas hadden we de Parel uit Paramaribo, wedstrijden waarin Roy zijn tegenstander niet gepoort had waren op 1 hand te tellen en het nummer 1000 op zijn zwarte voetbalbroek deed denken aan het scorend vermogen van Pele. Mooie kerel, prachtige herinneringen, als Roy zijn benen tegen de kou insmeerde werd vaak gevraagd of dat nou het spul was waar je zo bruin van werd. Rudy Kromowidjojo (jazeker de vader van) ben ik ook nooit vergeten. Zelden zo’n atletisch figuur op het voetbalveld gezien, had volgens mij een grote carrière in elke sport kunnen hebben, specialiseerde zich echter niet in voetbal, maar koos voor de Japanse vechtsporten. Als derde voel ik mij wel verplicht om een oud strijdmakker, en mede Walking Footballer ,Henk van Oosten, te noemen. Net als ik niet de meest subtiele voetballer, maar wel de man waarmee ik jarenlang een tweemansdestructiebedrijf heb gevormd voor aanvallers die het lef hadden ons strafschopgebied binnen te dringen. Althans zo gaan de verhalen.”: Ik mag graag lezen, vooral over de recente geschiedenis, zoals over de eerste en tweede wereldoorlog. Biljarten doe ik ook al jaren, elke donderdag in Het Trefcentrum in Bedum hebben wij als Biljartclub Mr. Middelkoop onze clubavond. Ik luister graag naar muziek, uiteraard de sixties en seventies. Zelf een beetje gitaar spelen, knutselen en rijden op de motorscooter. Eigenlijk mag je het geen hobby noemen maar ik beleef ook heel veel plezier aan mijn kinderen en kleinkinderen. Kortom mooi dat ik met pensioen ben anders kwam ik tijd te kort.”‘Qua muziek zou ik The Beatles willen noemen, qua voetbal waren dat Johan Neeskens en Willem van Hanegem.”:’ Ik heb alle waardering voor de wijze waarop deze regering sturing en leiding geeft aan de coronacrisis en alle gevolgen. Respect voor Mark Rutte, Hugo de Jong en Wobbe Hoekstra en alle deskundigen is op zijn plaats denk ik. De crisis als gevolg van deze pandemie is extreem en was door niemand te voorzien. Natuurlijk is niet alles perfect, maatregelen moeten op hele korte termijn genomen worden en is er grote afhankelijkheid van het buitenland. De toekomst is sterk afhankelijk van het al dan niet beschikbaar komen van medicijnen en een eventueel vaccin. Moe wordt ik wel een beetje van alle betweters en mondkapjesdeskundigen. “‘Een? Ik kan er wel 30 opnoemen, maar dat ga ik natuurlijk niet doen he. Maar als ik dan toch iemand moet noemen dan is dat Jabbar. Die voetbalt namelijk niet, die danst eigenlijk heel snel met de bal over het veld en is voor bijna iedereen ongrijpbaar, goed dat er geen muziek bij is en dat Nanno hem soms affluit voor rennen anders kregen anderen nooit een bal weer.”: ‘Alle drie zijn of waren geweldige voetballers, absolute wereldtop, maar ik kies dan toch voor Johan Cruijff. Omdat Johan niet alleen individueel een wereldtopper was, maar ook het voetbal als teamsport heeft veranderd. Het zogenaamde totaalvoetbal van Michels in 1974 was met name de visie van Cruijff. Daar heeft hij niet alleen als speler maar ook als coach invulling aan gegeven, zoals bij het Dreamteam van Barca.”‘Er is op dit moment een overaanbod van praatprogramma’s waarbij de ene niksnut zich nog meer wil profileren als de andere niksnut, en soms mogen ze dat zelfs samen doen. Als je Jeroen Pauw ziet dan weet je weer hoe zo’n programma ook niveau kan hebben.”‘Denk dat je bij training ook in partijvormen accenten kunt leggen op ontwikkeling qua techniek, tactiek, positiespel etc. Zodra het wedstrijden betreft ligt de focus ook op winnen. Het woord competitie zegt het al. De competitie aangaan, de strijd aangaan, uiteindelijk om te winnen, maar ook leren om te gaan met verlies.”‘Voor mijzelf met name het wegvallen van persoonlijke contacten en activiteiten zoals de training op woensdag (Walking Football), de biljartavond, sportwedstrijden op zaterdag en zondag, de familiecontacten en de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt. “‘Ik hoop dat alle (Walking Football) spelers en supporters van SV Bedum gezond blijven en dat we na de zomervakantie weer actief kunnen worden op ons sportpark. Uiteraard onder de bezielende leiding van Nanno Kranenborg die ik ook op deze plaats nogmaals van harte wil feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding.”