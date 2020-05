Danny Beerda (voetballer Zeester Zoutkamp): ‘Daniel Postema had ook nu nog aan de lopende band gescoord.”

Danny Beerda is de aanvoerder van zaterdag vijfdeklasser Zeester uit zijn woonplaats Zoutkamp. Dat en nog veel meer vertelt de in Aduard geboren voetballer in de rubriek ‘De 15 aan ..” waar ook de helaas veel te vroeg overleden Daniel Postema in mooie bewoordingen in genoemd wordtIk ben op 31 mei 1985 in Aduard geboren.”Ik heb voor meerdere clubs gevoetbald. Ik ben begonnen bij Zeester waar het voor mij ook zal eindigen als voetballer. Van Zeester ben ik naar Kloosterburen gegaan. Daar hadden we in de jeugd een prima team waar we een paar keer kampioen zijn geworden. Vanuit Kloosterburen maakte ik de overstap naar Aduard waar ik in de B-junioren kwam te spelen. Bij Aduard kwam ik op een gegeven moment in het eerste elftal terecht. In mijn jeugd heb ik nog proefwedstrijden bij FC Groningen, Cambuur en Veendam mogen spelen maar wat helaas nooit iets is geworden. Bij Aduard heb ik verder op een redelijk niveau gespeeld. Zo speelden we met de B-junioren in de hoofdklasse, met de A-junioren in de eerste en met het eerste elftal in de tweede klasse. Verder heb ik op zondag nog met Leek Rodenburg in de tweede klasse gespeeld. Maar op zondag spelen was mijn ding niet en daarom ben ik weer terug naar Aduard gegaan. Maar nu voetbal ik, vanaf de zomer van 2014 weer voor Zeester omdat ik ondertussen ook in Zoutkamp woon. Ik ben aanvoerder van het eerste elftal en ik van hoop dat ik nog een paar jaar kan voetballen zodat ik mijn loopbaan mooi af kan sluiten.”Marinus Siekman omdat ik van mening ben dat een trainer niet alleen boven een groep moet staan maar ook van de jongens moet kunnen zijn. Iets wat ook Ron Loof had. Bloedfanatiek als trainer maar ook bij de derde helft van de partij.”Nicolás Tagliafico, die gaat voorop in de strijd. “Ik ben isolatiemonteur bij Iso Bakker.”‘Motorcross en grasbaanraces al staat dat nu door voetballen, werk en kids op een laag pitje. Maar de motor is er nog dus wie weet ooit weer eens crossen.”Dennis LiewesEltjo Velting en Daniël Postema. Er zijn er wel meer maar deze boys waren een klasse apart. Zij konden een elftal echt op sleeptouw nemen. In triest is het daarom ook dat Daniël door een tragisch ongeval om het leven is gekomen. Ik weet zeker dat hij ook nu nog aan de lopende band had gescoord.”Jari Litmanen. Een speler met een geweldige mentaliteit en spelinzicht. Voor nu is mijn idool Messi.”Dat wat nu uit de koker gerold is was denk ik het beste. Alles wat anders was besloten had ook problemen gegeven.”: ‘ Het is een hele vervelende toestand waarbij ik het sporten wel heel erg mis.”: ‘Ik vind dat ze gepast open mogen. Wanneer er ‘honderdduizend’ mensen door bouwmarkten sjokken en ze rijen dik voor de IKEA staan zie ik waarom de horeca de deuren dicht moet houden waarbij de kans is dan 8 van de 10 zaken kapot gaan.”: ‘Dat is breed als het maar geen hardcore is.”‘ Dat zou ik leuk vinden maar wanneer mijn zoontjes voetballen leuk vinden zal ik bij hen langs de lijn staan.”Nee, ik denk er wel een oplossing komt.”‘Minder publiek in de stadions waardoor het ‘dikke’ geld wel een beetje is afgelopen is.”