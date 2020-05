De 15 vragen aan Marcel Mulder (voetballer Stedum 3)

Marcel Mulder had in zijn periode als speler van het eerste elftal van Stedum als bijnaam ‘de Vlieg’. Een bijnaam die hij bij de boys van nu Stedum 3 nog steeds wel zal hebben en over dat team vertelt Marcelo.a. in de rubriek 15 vragen aan..‘Op 18 november 1982 in het Delfzicht ziekenhuis te Delfzijl.: ‘Ik ben begonnen in de F-pupillen van v.v Stedum en heb daar de hele jeugd doorlopen. Nadat ik twee jaar in de B-junioren had gespeeld moest ik over naar de senioren omdat Stedum in die tijd geen A-junioren had. De toenmalige voorzitter stelde voor om in het derde elftal een beetje te wennen aan seniorenvoetbal. Dat zag ik niet zitten. Daarom ben ik verkast naar Eemsboys, waar mijn vader destijds hoofdtrainer was. Ik kwam er al vrij regelmatig en heb daar twee jaar in de A-junioren op hoofdklasse niveau gespeeld. Daarna ben ik teruggekomen bij Stedum om aan te sluiten bij het eerste elftal. Na het seizoen 2005/2006 ben ik er twee seizoenen tussenuit geweest om als scheidsrechter voor de KNVB op pad te gaan. Omdat ik het zelf voetballen erg miste ben ik in 2008 toch weer gaan voetballen bij Stedum waar ik in 2013 definitief gestopt bij het 1elftal. Omdat ik in Ten Boer woon heb ik nog een jaartje in Omlandia 3 mee gehuppeld, maar Inmiddels heb ik er nu 3 seizoenen bij Stedum 3 opzitten.: ‘Mijn pa, Kees Mulder. Onder hem hadden we een leuk elftal, goede trainingsopkomst en een prima teamgeest. De trainingen waren altijd gevarieerd en we behaalden goede resultaten. Met Harke Werkman als leider en Simon Mulder als grensrechter was dat een prima trio en wat sfeerverhogend werkte. Daarnaast vond ik Leendert Nieborg ook een prima trainer voor een club als Stedum. “‘Berghuis. Ondanks zijn vreemde maniertjes af en toe is hij vaak beslissend geweest voor Feyenoord. Ik hoop dat de club hem nog een jaar kan behouden.”‘Ik werk bij Dienst Uitvoering Onderwijs als Senior medewerker Handhaving op de afdeling Inburgering.”: ‘ Ik heb sinds vorig jaar een mountainbike waar ik zo af en toe een fietstochtje op maak. Daarnaast ben ik sinds 6 jaar vrijwilliger bij Omlandia, eerst als bestuurslid en nu als lid van de sponsorcommissie. En we beschikken over een mooie tuin die ik probeer netjes te houden. “‘Een heel leuk team om in te voetballen. Veel jongens spelen al jaren samen en dus weten we elkaar goed te vinden binnen de lijnen. En, niet onbelangrijk, buiten de lijnen ook erg gezellig.”: ‘Lastige keuze, ze doen niet veel voor elkaar onder. Maar ik kies voor Messi, puur om die rare trekjes van Ronaldo.”‘Op zich wel, maar niet de manier waar op de keuze is gemaakt. Als je clubs vraagt om te stemmen en vervolgens doe je niets met die stemmen, dan verlies je je geloofwaardigheid. De aanpak kwam vrij amateuristisch over.”‘Ten opzichte van Utrecht, Cambuur en de Graafschap zou dat wel het meest rechtvaardig zijn. Alleen blijft er van de Keukenkampioen Divisie weinig meer over als er geen degradatie is en al die beloftenteams die niet kunnen promoveren.: ‘Dat je nogal beperkt bent in je doen en laten. Even spontaan er tussenuit met het gezin is lastig. En natuurlijk het afspreken met anderen zit er nu niet in en is zeker lastig voor de kinderen die graag bij de opa’s en oma’s komen. Maar dat valt allemaal in het niets als je elke avond in het acht uur journaal ziet hoe hard er in de zorg gewerkt wordt en mensen in onzekerheid zitten over het behouden van hun baan. Wat dat betreft mogen we hier niet klagen en houden we nog wel even vol.”Het lijkt me verstandig dat ze dat niet op eigen houtje gaan doen, al snap ik het standpunt wel. We hebben er niets aan als de deuren weer wijd open gaan en het virus weer gaat pieken. En het lijkt me ook niet bepaald gezellig in een café of restaurant met de huidige maatregelen. Nog even geduld dus, al hoop ik dat de horeca het hoofd financieel boven water kan houden.”‘Nederlandstalig.”: ‘Een seizoen dat hoogstwaarschijnlijk later gaat starten dan normaliter. Maar ik verwacht dat iedereen dan weer met volle overgave het spelletje gaat spelen, want we hebben het wel erg lang moeten missen. Wat betreft mijn eigen team: ik hoop dat iedereen een beetje aan de conditie blijft werken. Anders kon het wel eens een zwaar seizoen worden.”