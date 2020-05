15 vragen aan Jaap Dekker (voetballer FC Groningen Oldstars )

Jaap Dekker voetbalt al vanaf het begin van het Walking Football voor de FC Groningen Oldstars. Daarnaast staat Jaap met regelmaat als toeschouwer bij de FC Bedum Oldstars langs de lijn en, zo vertelt hij in deze vijftien vragen aan, dat hij vdoor het coronavirus zijn bezoekjes aan de trainingen van de hoofdmacht van FC Groningen mist.‘Ik ben geboren in Peize op 18 september 1950 maar op 1 jarige leeftijd al verhuisd naar Groningen, en voel me een echte stadjer.”‘Ik ben begonnen in Groningen bij VV Helpman, maar omdat ik een baan kreeg bij de PTT werd ik al snel overgehaald om bij de VV Potetos te gaan voetballen. “‘Heb meerdere trainers meegemaakt zoals Henk Bats, Louis Koorenhof en Theo Warnders. D ie was voor mij de beste, gaf een prettige training.”‘De club waar ik jaren met veel plezier heb gevoetbald als een echte linksbuiten met het krijt aan de voetbal schoenen. Na het actieve voetbal ben ik samen met Johan (de Kuit) Kuiters nog een aantal jaren bestuurslid van deze vereniging geweest.”‘Er zijn meerdere goede spelers, maar ik vind Dusan Tadic een hele slimme speler en erg goed in de slimme steek passes.”: ‘ Sinds 6 jaar is Walking Football bij de FC mijn grootste hobby, was samen met Nanno Kranenborg, Piet Fransen en nog 9 anderen de eerste deelnemer. Daarnaast ben ik vanaf het moment in 1962 toe die vier langharige mannen in Liverpool met hun liedjes begonnen ,alle plaatjes van The Beatles gaan kopen, wat ik vandaag de dag nog steeds doe als er weer iets nieuw uitgebracht wordt. Op mijn 65verjaardag werd ik door mijn vrouw getrakteerd op een 5 daagse reis naar Liverpool, waar wij verbleven in het Hard Days Night hotel, een hotel met 24 uur per dag alleen maar Beatles muziek. Verder bezochten wij The Cavern club en het geboortehuis van Paul McCarney, en maakten een rondreis door Liverpool met The Magical Mystery Tour.: ‘Ja dat was John Lennon (zie boven).”‘Een prachtig eiland waar wij sinds twee jaar de trotse bezitters zijn van een chalet op Camping Duinoord in Nes en daar verblijven wij veel tijdens de zomermaanden.”‘Cruyff, was een hele slimme voetballer, en een goede spelverdeler, en had een zeer goede techniek.”‘Een onbegrijpelijke oplossing voor mij want ADO Den Haag en RKC Waalwijk hadden dit gezien hun prestaties niet verdiend, en Cambuur en de Graafschap hadden zeker recht op promotie.”: ‘Nee snap ik niet, ook de jeugd wil natuurlijk graag een wedstrijdje winnen.”‘Persoonlijk vind ik het jammer dat ik mijn voetbal vrienden moet missen. De gezelligheid op de Donderdagmiddag , en het bezoeken van de trainingen in Bedum en FC Groningen.‘Betaald voetbal moet zichzelf kunnen redden.”‘Muziek uit de zestiger jaren en vooral de Britse popmuziek. zie boven The Beatles.”‘Ik vond het leuk om mee te doen , en wens de volgende veel succes.