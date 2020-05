Sponsors van de vv Kloosterburen zijn creatieve ondernemingen!

Het zijn voor iedereen andere tijden en we verlangen naar het oude, heerlijk langs de lijn en na afloop een sociaal praatje en drankje. De sportparken liggen er fantastisch bij en daar moet nu eigenlijk volop drukte zijn en sportieve prestaties.Op dat zelfde sportpark hangen vele reclameborden van bedrijven die nu ook anders moeten ondernemen, stil liggen of kansen zien. Bij de vv Kloosterburen weten we ons gesteund door vele sponsoren en onze gedachten zijn zeker nu ook bij die ondernemers. Het is dan ook geweldig om te zien dat de plaatselijke ondernemers creatief met elkaar samenwerken en bedrijven zelf nieuwe activiteiten opzetten, niet bij de pakken neer zitten, maar nieuwe kansen zien. De sponsorcommissie van de vv Kloosterburen kan dat enorm waarderen, anders denken en door… Bij café restaurant Willibrord is het dinsdag 5 mei met bevrijdingdag waarschijnlijk zeer druk. Ze onderscheiden zich door een drive through , vanaf 15.00 uur kun je langs rijden en je waant je bij de Mc Donalds…Op het menu staan een A Big Willie, Cheese Willie, Double Cheese Willie en een Willtucky BBQ Burger….Daarnaast hebben veel ondernemers uit Kloosterburen en omgeving zich samen sterk gemaakt voor een bijzondere Moederdag actie, Denk om Moeke! Van 7 mei tot en met 10 mei 2020 veranderd café Willibrord in een tijdelijke winkel waar de locale ondernemers leuke cadeaus presenteren voor moeke.Kom dus kijken in het winkeltje, Denke om moeke en steun de locale ondernemers. Met medewerking van de volgende bedrijven : Waddenpracht, Gea Korhorn, Tegelkunst, Schoonheidsalon Hillian, Altied wat aans, Mien Toentje, Bie Diek, Kapsalon de Kolk, Waddenmax, Jan Blomsma, Janet Niewold, Schilderijen van Klaas Hoekstra, Massage praktijk Titia Smit, Salon Allime huidverzorging, Kek haarverzorging, Bloemisterij de Dageraad, Landgoud Ale Havinga en Windkracht 8.Winkel open 7 tot en met 9 mei van 16.00 uur tot 21.00 uur en 10 mei van 12.00 uur tot 14.00 uur.Groet, Sponsorcommissie vv Kloosterburen.