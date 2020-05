De 15 vragen aan Marco Pesiwarissa (voetbaltrainer)

Marco Pesiwarissa ken ik vanuit de periode dat we samen in de jeugdafdeling van SV Marum actief waren. In die periode leerde ik Marco kennen als een gedreven trainer die ik vervolgens in zijn verdere loopbaan als trainer bleef volgen. Nu hij trainer is van Corenos uit Roodeschool hebben we uiteraard weer meer contact en het was daarom mooi dat hij aan de rubriek ‘De vijftien vragen aan’ mee wilde werken.Ik ben op 14 december 1973 geboren in Capelle a/d IJssel.”Ik ben op mijn 5e/ 6e jaar begonnen bij Jong Ambon, een Molukse voetbalclub in Middelburg. Dat heb ik een jaartje gedaan om vervolgens alleen maar op straat te voetballen. Ik ben toen pas op mijn 12weer begonnen bij R.C.S. in Oost-Souburg, mijn woonplaats. De club waar toen Gerard en Dennis de Nooijer in het eerste elftal speelden. In 1990 verhuisden wij naar Groningen, waar ik mij toen bij GRC Groningen had aangemeld. Na twee seizoenen vertrok ik naar stadgenoot Helpman, waar ik nu nog steeds in het 5e elftal op zondag voetbal. Van 1992 tot 2000 heb ik bij Helpman in het eerste elftal gespeeld met in 1998 de uitverkiezing om voor het Moluks Elftal te mogen spelen. In 2000 ben ik toen gestopt met ‘op niveau voetballen’. Ik was toen 27/ 28 jaar, veel te vroeg natuurlijk.”Met wijlen Anton de Best heb ik mijn beste voetbaltrainer gekend. Zijn manier van voetballen was heel duidelijk, daar trainden wij ook gericht op. Hij was ook heel erg duidelijk naar de spelers toe t.a.v. de verwachtingen en doelstellingen. Zo hadden wij in die periode topspelers als Harry Zwiers en Gerry Mannes in ons elftal, maar hij durfde ze gewoon van de training weg te sturen, als het hem niet zinde. Helaas is hij toen in het harnas overleden, op de training.”Toen ik bij Helpman kwam in 1990, volgde ik een sportopleiding en moest een stageadres hebben. Deze kreeg ik bij Helpman. Het training geven beviel mij zo, dat ik besloot hiermee verder te gaan: Ik wilde de jeugd iets meegeven. Ik was zelf een technische voetballer, groot gebracht met Wiel Coerver-trainingen en dat wilde ik graag overbrengen op de jeugd. Oud Helpman-keeper Jaap Jan v.d. Werf, nu 2e elftaltrainer van GVAV Rapiditas, leerde mij de fijne kneepjes van het vak. En voordat je dat zelf in de gaten hebt, sta je al 30 jaar op het voetbalveld.”Ik vind Steven Berghuis op dit moment de beste voetballer uit de Eredivisie. Wat hij doet, naar binnen dreigen en op doel schieten of een bal steken, lijkt zo simpel. Maar iedere keer zie ik de tegenstander daar weer intrappen en misgrijpen. Hij kan niet alleen scoren, maar heeft ook een goede assist.”Ik ben sinds 2013 werkzaam binnen Vodafone/Ziggo. Momenteel bekleed ik de functie van Teammanager op interim basis. Ik geef leiding aan 20 medewerkers. Per 1 januari ga ik een nieuwe functie bekleden op ons kantoor in Groningen, namelijk Trainer Collection B2C. Daar zal ik verantwoordelijk zijn voor de trainingen van de medewerkers.”Ik klus en teken graag in mijn vrije tijd. Jij weet ook dat ik door het geven van trainingen niet zoveel vrije tijd meer heb; vier avonden in de week op het trainingsveld en in het weekend de wedstrijden. Door het Coronavirus, waarin we niets kunnen doen, kan ik mijn hobby weer oppakken. Ik volg in de avonduren nu ook een cursus tekenen.”Een boegbeeld voor alle Molukkers in Nederland. Niet alleen binnen de voetballijnen, maar ook daarbuiten. Vooral voor de Molukse strijd om onafhankelijkheid. Ik heb de eer gehad om bij het Moluks Elftal met hem samen te mogen spelen; ik kende hem toen alleen nog maar van de tijd bij Feyenoord en Standard Luik en nu zat ik naast hem in de kleedkamer. Als je ook zag wat voor respect die man kreeg van al die Molukse voetballers, zoals Bart Latuheru, Denny Landzaat, Giovanni van Bronckhorst… geweldig.”‘Geef mij maar Maradona. Als ik Maradona voor mij zie, dan denk ik aan het WK ’86 in Mexico, waarin hij excelleerde. Maar ook van zijn tijd bij Napoli kon ik van genieten.”Welke keuze zij ook hadden gemaakt, je hebt altijd met verliezers te maken. Ik had niet graag in de schoenen van die Gudde willen staan. Ik heb wel begrip voor de keuze dat er geen kampioen is en geen degradanten.”Nee, absoluut niet. Ik heb dan ook met veel verbazing die plannen gelezen. Volgens mij heeft de KNVB opleiden, ontwikkelen en plezier hoog in het vaandel staan. Winnen en verliezen hoor bij de mentale ontwikkeling. Spelers moeten leren om met teleurstellingen om te gaan, maar moeten ook leren om successen te vieren. Daar hebben zij in hun verdere loopbaan alleen maar profijt van. Volgens mij gaat het in het leven ook voornamelijk om ‘winnen’ en ‘verliezen’ en hoe je daar mee om leert gaan.”‘Mijn vrouw werkt op de kinderafdeling waar kinderen met kanker en hart- en vaatziekten liggen. Een deel van die afdeling is de kinder IC, waar momenteel mensen met het Coronavirus uit Brabant liggen. Als je dan hoort wat dat virus allemaal veroorzaakt, zo onmenselijk! Het lijkt alsof de wereld wordt gereset; mensen moeten weer leren om elkaar te geven, respect te krijgen voor de ander, elkaar te helpen waar het kan en nodig is. Het ergste vind ik dat we elkaar families niet bij elkaar kunnen komen. Ik heb het met name te doen met de ouderen in de ouderenzorg, die totaal geïsoleerd worden van hun kinderen en kleinkinderen.”Misschien voor de kleine BVO’s, die zullen het zwaarst hebben momenteel.”‘Ik luister naar van alles. Mijn kinderen draaien ook van alle soorten muziek, wat ik ook wel mooi vind. Dus ik heb niet echt een voorkeur. Als ik naar Corenos rijd, dan draai ik voornamelijk wel Molukse muziek.”‘Met Corenos waren wij natuurlijk aardig op weg richting een mooi einde van het seizoen; koploper en voor 99,9% de tweede periodetitel. Daarnaast stonden we voor een hele belangrijke reeks met VVK, De Fivel en Groninger Boys achter elkaar. Hadden we dan een goede serie neergezet, dan was het allemaal wel heel erg dichtbij. Maar dat is het helaas niet. Er gaan bij ons geen spelers weg. Ik verwacht bij de stadse ploegen nog wel wat versterkingen, maar bij de andere verenigingen niet. Ik hoop dat wij de vorm weer terug kunnen krijgen als vlak vóór de Corona in Nederland uitbrak, want dan geef ik ons weer een grote kans om bovenin mee te kunnen draaien. Zonder arrogant te doen, denk ik dat wij het beste voetbal in deze klasse speelden. Dat hebben wij ook in de beker- en oefenwedstrijden tegen hoger geklasseerde clubs laten zien, toen wij heel dominant en verzorgd speelde. Wij hebben als club de laatste 2 seizoenen grote ontwikkelingen meegemaakt, zowel binnen- als buiten de lijnen en zijn nog steeds achter de schermen bezig om de boel nog beter te krijgen. Ik hoop dat wij in augustus aan de voorbereiding kunnen beginnen, maar ik heb zo het gevoel dat wij dit virus onderschatten en dat het nog wel een hele lange tijd kan duren, voordat alles weer normaal is.”