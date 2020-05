De 15 vragen aan Wim Keizer (Speler SV Bedum Oldstars)

Wim Keizer wordt in november 70 jaar en is vanaf het begin dat er in Bedum Walking Football werd gespeeld. Als voetballer begon hij op veertienjarige leeftijd bij Oranje Nassau en nu op 69-jarige leeftijd is de man die o.a. Gunther Netzer als idool had, nog steeds een speler die je graag in je team wilt hebben.‘Ik ben op 22 november 1950 in Groningen geboren en heb daar tot mijn 18e gewoond in de Indische buurt en de Oranjewijk; nogal verschillende wijken.”‘Ik ben op mijn 14in de B-junioren bij Oranje-Nassau Groningen begonnen en daar op mijn 17in de A-selectie gestopt omdat ik toen naar de Rijkspolitieschool-in Arnhem ging. Een jaar later ben ik in Grootegast in Oranje '58 - 1 gaan spelen omdat dat mijn politiestandplaats werd. Mijn ouwe kloffie van ON kon ik zo weer aantrekken, alleen het shirtembleem moest anders. Ik heb van het voetballen bij Oranje 58 in mijn werk veel plezier van gehad omdat je op die manier snel integreerde in de gemeenschap. Van 1978 tot 1982 heb ik in het 4elftal van CVVB gespeeld omdat we vanaf 1977 in Bedum gingen wonen. Dat was een elftal met heel politiemannen. Daarnaast heb ik ook jarenlang in het Groninger Rijkspolitie-elftal gespeeld o.a. samen met Jan v Woudenberg, waar ik in CVVB ook mee voetbalde. Ik kende Jan vanuit mijn werk al vanaf 1969. Kort na het begin van Walking Football, nu 5 jaar, geleden ben ik daar met bijzonder veel plezier gaan spelen. Leuk was daar dat ik weer samenspeelde met mijn ouwe buurjongen uit de Marowijnestraat Groningen uit 1954: Hans Spier.”‘Ik heb van 1969-1975 als wachtmeester bij de rijkspolitie Grootegast gewerkt, van 1975-1995 was ik centralist op de Meldkamer, van 1995-2005 rechercheur bij de Vreemdelingendienst Groningen en tenslotte van 2005-2010 rechercheur bij het Mensenhandelteam. Na 43 jaar kon ik als één van de laatsten op mijn zestigste nog met de VUT. “‘Zonder meer Feike Liemburg in de A-selectie van Oranje-Nassau. Hij was fanatiek, streng en rechtvaardig en bracht ons veel techniek en spelinzicht bij. Hij was ook streng op onze levensstijl en verbood ons het roken; ik haalde het dan ook niet in mijn hoofd om daar aan te beginnen, alleen al omdat Feike respect afdwong. Het was in die tijd een bijzonder goede lichting, waarvan velen direct naar het 1elftal doorstroomden.”‘Een prachtige uitvinding en heerlijk sportieve ontspanning, waar ik elke woensdag naar uitkijk. Vooral onze spelregel dat je zonder de bal wél mag rennen spreekt mij erg aan, dat brengt ook vaart in het spel en kun je ballen binnenhouden en lekker dieptepasses geven. Het doet mijn gezondheid goed en het is leuk om met een meer dan 30-mans groep te ouwehoeren en ook om serieuze gesprekken mee te voeren; de humor en relativering zijn gelukkig altijd ook aanwezig. Heel veel P's dus.”‘Hakim Ziyech omdat hij zo'n geweldig spelinzicht en een prachtige techniek heeft; doodzonde dat hij niet voor het Ned. Elftal wilde spelen. Het zal wel even wennen worden voor hem bij Chelsea, vooral de hardheid in de Engelse competitie, maar net als Christian Eriksen vindt hij zijn draai daar wel op kwaliteit.”‘Theologische boeken lezen, vooral over het (Messiasbelijdene) Jodendom, (kerk)orgel spelen en Frankrijk bezoeken – daar voel ik me thuis.”‘Op gebied van muziek de Rolling Stones(drie liveoptredens van ze meegemaakt) en Bach in de klassieke muziek. In de voetballerij was dat Johan Cruijff en de Duitser Gunther Netzer.”‘Confit de Canard (geconfijte eend) een Franse lekkernij voor mij. “Gelukkig staat 'vervelendste' tussen aanhalingstekens, maar Klaas Kruizinga vind ik lastig te bespelen omdat hij vanuit alle posities direct op doel schiet. En Hans Spier is bijna niet van de bal te krijgen; enorm balvast. Ik vind dat kwaliteiten van beiden; ik speel liever met dan tegen ze.”‘Cruyff; hij was veelzijdiger en ook sierlijker om naar te kijken.”‘Niet verstandig; er was veel meer steun voor 20 clubs Eredivisie en 16 KKD. Net als ene Johan Staal heb ik bepaald 'geen hoge pet op' van de huidige KNVB-bobo's; altijd gedoe in Zeist.Nee, van jongs af aan moet je leren om op een gezonde manier met winnen en verliezen om te gaan.”‘Ik mis het contact met vrienden en familie en voor wat betreft Walking Football de kameraadschap en het lekker in de wei tekeer gaan met de jongens die allemaal nog denken dat ze 18 zijn, maar inmiddels veel dichter bij 81 zijn....en het echt noodzakelijke gebulder van onze Koninklijke Nanno. “Nanno moet als trainer levenslang krijgen/blijven...”