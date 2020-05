De 15 vragen aan Simon Schuil (voetbaltrainer)

Simon Schuil stapt gaat met ingang van het nieuwe seizoen als trainer aan de slag bij Omlandia uit Ten Boer. Omlandia is ook de club waar het voor Simon op jonge leeftijd als speler allemaal begon en waar nog kort geleden als speler echt een einde aan kwam.Ik ben geboren op 22 juni 1985 in Assen.”Ik speelde vanaf de F-pupillen bij v.v. Omlandia en heb hier t/m het 2e elftal gespeeld. Op den duur heb ik mijn trainerscarrière prioriteit gegeven en omdat Omlandia op zaterdag speelt ben ik zelf op zondag gaan voetballen bij sv Woltersum. Hier heb ik nog een aantal jaren in het 1e en 2e elftal gespeeld. Daarnaast heb ik meerdere jaren met vrienden in een zaalvoetbalteam bij Omlandia gespeeld, waar ik kort geleden mee ben gestopt.”‘ Ik ben zo eigenwijs om de vraag wat te veranderen naar de beste trainer waarmee ik heb gewerkt. Dat is Casper Goedkoop, ik ben 2 jaar assistent-trainer geweest onder Casper bij Omlandia en in die 2 jaren heb ik enorm veel van hem kunnen leren. Hij is enorm bezeten, denkt en ademt voetbal en ik ben van mening dat Omlandia meerdere jaren heeft kunnen genieten van de erfenis (in positieve zin) die Casper destijds heeft achtergelaten. Casper is nu assistent bij FC Emmen en gaat het komend seizoen bezig met de cursus Trainer - Coach Betaald Voetbal.Onderdeel zijn van een fijne vereniging waarbij jij naast trainer/coach voor het 1e elftal oog hebt voor de gehele vereniging. Met betrekking tot je eigen elftal is trainer zijn voor mij het ontwikkelen van de individuele speler en teamontwikkeling waarbij presteren en plezier maken hand in hand gaan.”Hakim Ziyech is voor mij absoluut de beste van de eredivisie. Een speler met enorme klasse, die beslissend is met goals en assists maar ook geleerd heeft om in dienst van het elftal verdedigend zijn steentje bij te dragen. Hij heeft zijn transfer naar Chelsea 100% verdiend, en dat heeft hij bewezen in de kleine en de grote wedstrijden. Dat is voor mij een echte winnaar.”‘Ik een echte sportliefhebber. Dus naast het voetbal vind ik het leuk om af en toe een keer bij Donar te gaan kijken, maar ook andere sportevenementen hebben zeker mijn interesse zoals de tour de france of de grote tennistoernooien. Ik lees daarnaast graag en probeer ook regelmatig tijd te maken voor mijn kameraden voor een drankje of een avondje klaverjassen.”‘Ik was in mijn jonge jaren altijd supporter van Ajax, en ik vond Jari Litmanen altijd een fantastische speler.”‘Ik ben een echte vleesliefhebber, dus als ‘s nachts de barbecue aangaat voor een goed stuk vlees dan sluit ik zeker aan.”‘Messi, een geweldenaar. Bepaalde momenten zie je hem sjokken op dat veld en vanuit niets doet hij dan weer iets geniaals. En ook een speler zonder vervelende maniertjes vind ik. Daarnaast was de keuze simpel, want heb Cruyff en Maradonna alleen op oude beelden aan het werk gezien.”‘Ik vind dit een enorm lastige vraag, want volgens mij kent elke oplossing winnaars en verliezers. Ik heb me er niet enorm in verdiept, maar ik kan me goed voorstellen dat bijv. clubs als Cambuur en de Graafschap niet blij zijn met deze oplossing. Echte cultclubs die zeker niet misstaan in de eredivisie. Het gaat allemaal vast nog een staartje krijgen.”Ik vind het als trainer belangrijk dat je door de voordeur weg kan bij een club. Door deze crisis lijkt dat niet te kunnen, ik hoop dat we het seizoen nog kunnen afsluiten met een aantal trainingen en een leuke seizoensafsluiting. Maar ook dat moeten we nog afwachten. Noordwolde is een fijne club, die al jaren knap stand houdt in de 3e klasse, waar ik mezelf heb kunnen ontwikkelen als trainer met een fijne spelersgroep en met een nieuw bestuur die enorme stappen voorwaarts maakt. Ik gun Noordwolde dan ook het allerbeste, behalve in de dubbele ontmoeting met Omlandia volgend jaar.”Deze crisis heeft bijna alleen maar nadelen. Heftig voor de vele mensen die besmet zijn geraakt met het virus of hier zelfs aan overleden zijn en de nabestaanden hiervan. Daarnaast kent het virus meerdere grote verliezers zoals de hardwerkende mensen met een eigen bedrijf die hun personeel niet meer kunnen betalen of hun deuren zelfs moeten sluiten. Persoonlijk mis ik het voetbal en de sociale contacten maar dat weegt niet op tegen de gevolgen van de crisis voor vele anderen.”‘Omdat dat daar ook hardwerkende mensen werkzaam zijn tegen een modaal salaris die een gezin te onderhouden hebben. De topvoetballers hebben wel een buffer om zich te redden, maar ik vind belangrijk dat ook de mensen die alles tot in de puntjes regelen voor deze topvoetballers gesteund worden door de regering.”Ik ben niet een enorme muziekliefhebber. Maar als ik een keuze moet maken kies ik voor Nederlandse muziek.”Het belangrijkste voor mij is dat we hopelijk in augustus weer kunnen starten met het nieuwe seizoen en dan hoop ik dat we dat zo snel mogelijk weer kunnen doen onder normale omstandigheden. Omlandia heeft een aantal hele mooie jaren gehad in de 1e en 2e klasse, deze mooie jaren liggen toch wat meer achter ons. Ik hoop met Omlandia een stabiele basis neer te zetten, waarbij we op termijn met een herkenbaar elftal met eigen jeugd weer een stap kunnen maken, dit is echter een lange termijn doel. Voor de korte termijn willen we Omlandia weer op de kaart zetten d.m.v. het neerzetten/verder uitwerken van de juiste organisatie zodat we ons volledig kunnen focussen op een mooie toekomst voor de vereniging.”