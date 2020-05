De 15 vragen aan Ronald Jansen (speler SV Bedum Oldstars )

Ronald Jansen is met zijn 62 jaar een van de jongere voetballers bij de SV Bedum Oldstars. Daarnaast is Ronald een volle oom van oud-prof Theo Jansen die furore maakte bij Vitesse maar met FC Twente en Ajax met twee landskampioenschappen zijn grootste successen behaaldeIk geboren op 17-07-1957 te Ede."'Wegens mijn gezondheid kon ik pas op mijn 13e beginnen met voetballen. Ik was lid van voetbalclub Abstinentia in Oosterbeek. Ik was niet zo'n goede voetballer en dat kwam met name door mijn astma. Het voetballen zat wel in de familie want zes broers van mij waren beter! Ik voetbalde ook in de zaal tot mijn 50e jaar. Sinds 2016 ben ik topvoetballer bij walking football."Als 14 jarige jongen ben ik begonnen als schilder en daarna ging ik werken in de koperslagerij. Auto's was mijn hobby en vanaf mijn 20e jaar ben ik begonnen met auto's opknappen en verkopen.Daarna ben ik een eigen onderneming begonnen als autoverkoper en taxateur."De beste trainer was Frans de Munck. Een goeie trainer maar hij was niet alleen gek op voetbal maar ook op de vrouwtjes."'Sportieve bezigheid met veel plezier en een leuke ploeg. Lekker fanatiek spelen op een leuke manier."Op dit moment is de beste speler Steven Berghuis omdat hij technisch erg goed is en in alle wedstrijden een meerwaarde voor Feyenoord is.".'Klussen rondom het huis en hand en spandiensten verrichten bij activiteiten in Bedum."'Mijn idool was Willem van Hanegem. De beste middenvelder van Feyenoord. Misschien was er wel iemand beter maar ik ben wel een Feyenoorder."'Draadjesvlees met rode kool en appelmoes."'Jan van Dijk omdat hij nooit staat waar hij moet staan."'Cruyff, fantastische voetballer die overal goed in was."Klote voor een aantal clubs , maar het is niet anders. Want er moest een beslissing genomen worden.Nee dat is niet goed want je hoort altijd de drive te hebben om te winnen."Dat er zoveel slachtoffers vallen maar ook dat ons sociale leven stil ligt. Geen sport op veld en tv."Ben zeer content met het lidmaarschap van SV bedum en alle vriendschappen die hierdoor zijn ontstaan. Nauw betrokken bij de wedstrijden van het eerste elftal met als prettige bijkomstigheid, veel gezellligheid."