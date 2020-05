De 15 vragen aan Frits Meeuwes (teamleider Corenos)

Ik had meer uit mijn eigen voetbalcarriere kunnen halen, is een van de antwoorden van Frits Meeuwes in de rubriek ‘de 15 vragen aan …’ Maar ook valt te lezen dat er voor de teamleider van Corenos er maar een club is en die zijn thuishaven in Roodeschool heeft .Ik ben geboren op 15 november 1963 te Oudeschip.”‘Mijn carrière begon in de D junioren van vv Corenos en heb vervolgens alle jeugdteams doorlopen. Het seizoen wat mij in de jeugd het meeste is bijgebleven was in de A-junioren met o.a. Arne Hoving, Paul Munting, Evert Westerdijk, Evert Buitenwerf en Elte Griede. De trainers van toen waren Bert Westerdijk, tevens oud-voorzitter, en Piet van der Meer (waar ik later ook mee samenwerkte toen ik coach van het 1elftal was}. We werden dat jaar met 15 punten voorsprong kampioen en speelden 1 x gelijk wat we toen vreselijk vonden. Van dat team gingen later zes spelers naar het 1e elftal waar Hemmo Battjes toen trainer van was. Hemmo was een man die ons jonge gasten enorm kon opladen voor een wedstrijd. In die tijd trainde een hoofdtrainer bijna alle teams van een vereniging, Hemmo trainde, naast het eerste en het tweede ook de dames en de keepers. Tegenwoordig willen de meeste trainers alleen het eerste elftal trainen. In het eerste elftal kwam ik te spelen met karaktervoetballers als Piet Spijk, Klaas Brontsema, maatje in die tijd Brokamp en Dirk Bakker die knapten het vuile werk meestal voor ons op. Ook moet ik Arne Hoving noemen die het bijna 20 jaar in het 1e volhield als keeper en later als speler. Wij acteerden meestal in de wat ze nu de 4e klasse noemen en soms in de derde klasse. Wij waren/ zijn een kleine dorpsclub met een enorm thuishonk gevoel. Toen Dirk Bakker en andere oudjes stopten moesten er nieuwe zogeheten leiders opstaan zoiets ontstaat meestal spontaan en ik was er ook eentje van. Was in die tijd de vormgever vanuit middenveld met wel veel assists, scoren deed ik niet veel, speelde de bal nog breed op de doellijn. Vrije trappen op 20 meter van de goal was wel een specialiteit van mij, er gingen op die manier aardig wat ballen in de kruising. De mooiste wedstrijden waren tegen Poolster, De Heracliden, De Fivel en Noordpool. In die tijd werd er ook weleens geïnformeerd door ploegen in de buurt of Brokamp en ik niet wilden overstappen. Maar dat zat niet in onze aard. Heb zelfs een uitnodiging van afdelingsselectie provincie Groningen naast me neergelegd {spelers t/m 4e klasse}dit omdat het op een maandag was. Maar dan moest ik biljarten en werd het een avond die aan de bar eindigde dat vond ik op dat moment belangrijker. Stom natuurlijk want dat was een leuk voetbaluitje. Op mijn 33scheurde ik mijn achillespees af en was een jaar uitgeschakeld. Toen ik weer beetje fit was ging ik beetje pielen in het 2e totdat leider Dirk Bakker van het 1e zei ,toen heb ik nog weer 2 jaar meegedaan . Ik was ondertussen 10 kilo zwaarder geworden, werkte als patatkeurmeester bij PATAT fabriek in Eemshaven (dus proeven was een hobby geworden). Maar ik hoefde alleen maar passes te geven en alles neerzetten want rennen was niet meer mijn ding. Vond mijn carrière uiteindelijk wel succesvol hoewel ik er wel meer uit had kunnen halen. “Beste trainers, eigenlijk leer je van elke trainer wel iets. Kees Mulder was een leuke trainer met mooie oefenstof. Hemmo Batjes leerde je om nooit op te geven maar toch ging ik in veel dingen mijn eigen weg in het veld en deed wat ik dacht dat nodig was. “‘Corenos staat voor Samen staan we sterk. Zie je laatste jaren vooral waar de jeugd het heft in handen neemt en zeer betrokken is. Verder is ook de derde helften weer als vanouds en iedere keer weer een heerlijke beleving waar iedereen aan mee doet. Zelfs komen er vaak jongens uit naburige dorpen om ons "mee te helpen "met de 3e helft. “Beste speler eredivisie Koopmeiners van AZ vind ik wel een goeie , maar er zullen wel meerdere zijn. Vind het wel jammer dat de helft van de eredivisie uit het buitenland komen. Eigen jeugd opleiden is toch het mooiste!”Hobby’s buiten het voetbal is ook puzzelen geworden en lezen (ik had je 20 jaar geleden voor gek verklaard als je dat zou zeggen)‘ Idool vroeger was Hugo Hovenkamp, die was als aanvallende back altijd onderweg en durfde in de eerste minuut al wel een doodschop te geven, hij heeft jarenlang bij Wim van Hanegem ingewoond waarom weet ik niet.”‘Eten waar ik wel voor wakker gemaakt wil worden broodje is shoarma van Peter “luifeltje”. Dat was altijd heerlijk, en vooral in die mandjes van hem.”: ‘ Beste voetballer Cruijff toch maar ook omdat hij een Nederlander is, hoewel Maradonna geniaal was en Messi ook wel een balletje kon raken. Vooral de bal op snelheid zo kort bij hem houden dat kan niemand beter!”Cambuur en De Graafschap horen toegelaten te worden in ere divisie, RKC en Den Haag moeten eruit. Die stemming van KNVB was hoogst discutabel. “‘Van der Zee met zijn idee om de jeugd wel te laten spelen maar niet meer winnen en verliezen gaat helemaal nergens over. Het hele leven bestaat uit mooie en mindermooie momenten die mooie moet je koesteren en de mindermooie een plaats geven. Zo is het met voetbal ook je moet leren verliezen en kan niet altijd winnen daar moet je mee leren omgaan en jezelf verbeteren zowel individueel en als team, is ook voor een coach toch heerlijk om een team en zichzelf te ontwikkelen daar hoort verliezen ook bij. Dus afschieten dit plan. “’ Het coronavirus treft ons natuurlijk allemaal, vooral de ouderen. Tis ten hemel schrijnend als je ze in de tehuizen ziet zitten en geen contact mogen hebben met hun dierbaren tis hopelijk een tijdelijke maatregel en kunnen we weer beetje normale omgang hebben straks, maar niks is nog zeker. Voetbal is natuurlijk voor velen een mooie afwisseling elke week vooral de zaterdagen, maar we moeten ons gewoon even gedeisd houden dan komt dat vanzelf weer. Maar eerst zorgen dat alles een beetje bij het oude komt en dat mensen zoals jij en ik realiseren dat niet alles vanzelf gaat en alles maar kan . We hebben maar 1 aarde en zijn aardig op weg om die te ‘verkloten’.‘Betaald voetbalclubs en geld , Nou ik denk dat de top acht van de eredivisie wel wat spek op de ribben heeft maar de rest niet . In de KKD competitie zijn Telstar o.a. gewoon eigenlijk amateurclubjes de spelers verdienen misschien het minimumloon en moeten er werk bij doen om rond te komen. Denk dat er in de tweede divisie bij IJsselmeervogels, HHC en Spakenburg meer valt te verdienen. En steun voor betaald voetbal is er altijd al geweest, wel jammer dat Veendam tenonder ging in 2013 was voor de mensen in de Veenkoloniën toch een mooi uitje. “‘Muzikale voorkeur, liefst Nederlandstalig en piratenmuziek. In de kantine zoeken Han van der Leest en Jordan Muller dat altijd op en dan heerlijk een biertje erbij en gaan ….”‘En dan het volgend seizoen, ja het is allemaal afwachten wat het gaat worden. Ik hoop dat we in september weer los kunnen met de competitie maar dat is nog zeer onzeker. Voor ons was het jammer dat competitie stopte want durf wel te stellen dat we echt meeste wedstrijden spectaculair voetbal spelen met een prachtig jong team dat eigenlijk nu in de 4klasse hoort te spelen. Marco ‘Pessie’ Pesiwarissa is voor ons een lot uit de loterij. Een enorm positief mens met prima voetbalideeën. Moet ook zeggen dat de jeugdspelers van drie jaar geleden, toen ze 15-17 waren, nu de baas worden in het veld en nu 18-20 zijn. Ook mooi is dat oud -keeper Sven Knot nu spits is en er enorm op los scoort en anderen beter laat spelen. We gaan weer een woordje meespreken komend seizoen, mits alles virusvrij is. Verder moet het me van het hart dat ik vooral het Aalderd Duinkerken het had gegund dat hij met een kampioenschap afscheid had kunnen nemen. Maar helaas het mocht niet zo zijn.”