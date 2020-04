15 vragen aan Bram Bakker (speler SV Bedum Oldstars )

Bram Bakker is met zijn 73 jaar de nestor van de SV Bedum Oldstars. Dat was voor mij reden om Bram te vragen om de rubriek ‘de 15 vragen aan..’ te openen. Een rubriek met vragen over diverse onderwerpen waarbij het voetbal echter altijd leidend zal blijvenIk ben geboren en getogen in Bedum op 23 juli 1946, een echte Beemer dus.”‘Mijn carrière als voetballer is begonnen in 1956 als B-junior bij vv Bedum, als 17 jarige heb ik destijds nog een aantal wedstrijden in Bedum 1 gespeeld. In 1964 ben ik overgestapt van de blauwen naar de rooien (CVVB dus). Hier heb ik grotendeels, tot begin jaren 80, in het eerste gespeeld. Daarna lagere teams en in 1991 naar het roemruchte veteranenteam. Hier liggen mijn mooiste herinneringen, in het bijzonder de uitwisselingen met de veteranen van Zbaszynek (Polen). Op enig moment viel het veteranenteam uit elkaar en heb ik tot mijn 65e nog in diverse lagere teams gespeeld, en daarna nog enige jaren als scheidsrechter bezig geweest. Momenteel speel ik met veel plezier in ons Walking Footballteam. Mag mij nu het oudste spelend lid van sv Bedum noemen.”‘Na mijn schoolopleiding ging ik vanaf maart 1966 tem september 1967 in militaire dienst. Ik was gelegerd in Seedorf (Duitsland) wat betekende dat je steeds 6 weken van huis was met tussentijds 1 week verlof. In de laatste periode voordat ik afzwaaide kwam de directeur van het regionaal gasbedrijf Hunsingo bij mijn ouders aan de deur te vertellen dat zij een kassier/financieel medewerker bij het gasbedrijf zochten, hij dacht dat dat wel iets voor mij was. Na mijn diensttijd heb ik daar gesolliciteerd en ben tot mijn pensionering op de financiële afdelingen in de energiesector blijven werken met veel plezier. Ik heb de volgende standplaatsen gehad: Bedum, Groningen, Delfzijl en Kolham.”Tja, dat is een lastige. Ik ben onder een scala aan trainers ben ik actief geweest. Er waren trainers bij waarbij wij vaak feestjes hadden en dan wat minder punten....Er zaten ook goede bij, twee namen die zijn blijven hangen zijn Jan Bats, oud Velocitas man, en Tjerk Bolhuis, oud Oosterparkers. En verder wil ik ook mijn huidige trainer speciaal even noemen. Het is Nanno Kranenborg, trainer bij onze succesvolle groep van Walking Football. Deze man geeft onze groep een bijzonder prettige training. Ik ben er van overtuigd dat wij mede door hem ontzettend veel plezier aan onze sport beleven!: ‘Een hoogtepunt in de week. Ik kijk er altijd weer naar uit en, uitzonderingen daargelaten, mis ik de woensdagmorgen nooit. Het begint al met gezamenlijk een bakje koffie, regelmatig een jarige toezingen en het rondje mededelingen. Vanaf 10.00 uur heerlijk voetballen, vooral een lekkere partij, welke ik altijd nog wil winnen, heeft altijd al in mij gezeten. Normaal buiten het veld ben ik redelijk rustig, maar in de partijen ga ik er nog steeds voor. Het is gewoon een hartstikke gezellig en een sociaal gebeuren. Ik hoop het nog jaren te kunnen volhouden, ben gelukkig tot op heden blessurevrij.”: ‘Uiteraard lopen er hele goede spelers in de eredivisie rond, maar ik ben altijd erg gecharmeerd van Willem Jansen van FC Utrecht. Helaas is hij momenteel ernstig geblesseerd. Vind hem een speler met een goede kijk op het spelletje, en een uitstekende en heel sportieve aanvoerder. Zoals hij voetbalt, mocht ik zelf ook graag, uiteraard op een veel bescheidener niveau, voetballen.: ‘Passief ben in geïnteresseerd in vele sporten, in het bijzonder wielrennen en voetbal. Vele jaren seizoenkaarthouder van FC Groningen geweest. Heb altijd veel geschaatst, net als Nanno de Elfstedentocht gereden en vele keren de Noorderrondritten. Verder ben ik een biljartliefhebber, speel op clubniveau en mag graag wandelen en fietsen op zowel mijn E-bike als mijn ATB fiets. Mag op zijn tijd ook graag tuinieren. Een puzzeltje maken is ook altijd leuk en lekker niks doen is ook niet verkeerd.”‘Nee, ik kan mij niet specifiek herinneren dat ik een idool had.”‘Nou, liever helemaal niet wakker maken, ben al niet zo'n goede slaper. Maar vooruit als het toch moet dan voor pittige kip, het recept is van mijn dochter.: ‘Daar ben ik gauw uit. Dat is Tonny Niemeijer, als hij bij mij in het team zit is er niks aan de hand. Maar o wee als je hem als tegenstander hebt, hij scoort vaak van die gemene en laconieke goaltjes en na die tijd zegt hij vaak weer, heb 3, 4 of 5 keer gescoord...........Het is overigens verder een prima kerel hoor.”‘Cruyff! Ja, waarom? Hij was een leeftijdgenoot van mij. Heb hem talloze malen live zien voetballen, ook was ik er getuige dat hij debuteerde in Ajax 1. Het was op 15 november 1964 tijdens de wedstrijd GVAV- Ajax, uitslag 3-1. Voor mij was hij een echt fenomeen zonder de beide anderen tekort te doen, zijn ook grootheden hoor.’‘Voor mij een onbegrijpelijke oplossing in het bijzonder denk ik dan aan handhaving van ADO Den Haag en RKC Waalwijk in de eredivisie en de clubs Cambuur en de Graafschap niet te laten promoveren. Als reden vind ik dat beide eredivisieclubs niet hebben laten zien eredivisiewaardig te zijn, waren nl zo goed als zeker gedegradeerd en beide KKD clubs, in het bijzonder Cambuur, stonden een straatlengte voor in hun competitie, dus mijns inziens zeker recht op promotie.Ik vind dat de KNVB hier voor de makkelijkste weg heeft gekozen, voor mij onterecht!Ook FC Utrecht had wel reden tot klagen, gaat de beslissing ook zeker aanvechten.”: ‘Voor de echt jongste jeugd kan ik het wel begrijpen dat er geen ranglijsten zijn. Deze kinderen zijn er volgens mij niet zo op gefocust en willen vooral lekker plezier hebben, de uitslag is nog niet zo belangrijk. Vanaf pakweg JO 12 worden de spelers/speelsters al meer geïnteresseerd in de ranglijst. Dus vanaf dan meer competitie invoeren, is ook goed dat je dan meer met winnen en verliezen geconfronteerd wordt, goed voor de weerbaarheid.”‘Jij vraagt nadrukkelijk wat voor mij persoonlijk het vervelendst is van deze crisis. Natuurlijk is het ongelooflijk wat zo' n crisis wereldwijd te weeg brengtmet alle ellende van dien, laat dat eerst gezegd zijn.Persoonlijk mis ik de dagelijkse dingen die plezier en afleiding brengen. Ik noem mijn wekelijkse biljartclub, mijn schoonmaakmorgen op maandag op het sportcomplex, het regelen van het ophalen oud papier bij bedrijven, mijn zwemmen op dinsdag en donderdag, maar vooral het onderhouden van contacten met bekenden en vrienden.....en onze Walking Footballmorgen. Ik hoop dat al deze dingen na de zomer weer normaliseren.”Dat jij goed bezig bent met deze site en ik wens je er nog veel succes mee!’