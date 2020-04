Voor het amateurvoetbal nog geen licht aan het eind van de tunnel maar Puurvoetbalonline gaat weer ‘open’

Waar de jeugdige voetballers en voetbalsters vanaf 28 april onder bepaalde voorwaarden weer mogen trainen is dat zeker voor de Walking Footballers nog heel ver weg maar Puurvoetbal gaat weer ‘open’.Er zijn ondertussen al zes woensdagen voorbij gegaan zonder dat de SV Bedum Oldstars op het trainingsveld in actie zijn gekomen. Na ruim vijf weken van relatieve radiostilte was de absolute promotor van het Walking Football in Bedum , Jan van Woudenberg, eindelijk zo ver dat de Watts app-groep voor afgelastingen open werd gegooid en onder de naam sociale contacten verder ging. Dat is namelijk het verhaal van Walking Football , samen een balletje trappen maar vooral de sociale contacten onderhouden. Zo ervaar ik het nu bijna drie seizoenen waarin ik mij binnen een groep spelers begaf waar ik vroeger nooit mee had gevoetbald of in het geval van onze ‘trainert’ nooit onder had getraind. Natuurlijk ving ik op een woensdagmorgen weleens wat op en liet mijn ondertussen opgebouwde kennis van het spelletje wat voetbal heet zien dat er waren die vroeger wel een balletje konden trappen. Maar veel verder gaat mijn kennis van de spelers van de SV Bedum Oldstars niet en waar ik van vind dat daar maar eens verandering in moet komen. Iets wat naadloos aansluit bij het idee om ook met Puurvoetbalonline maar weer eens een beetje te gaan doen. Toen het coronavirus ook in Nederland voet aan de grond kreeg gingen al snel de sportcomplexen op slot en was het klaar met het voetballen. Waar eerst de verwachting was dat het misschien nog wat mee zou vallen was dat idee snel over want nog steeds worden er geen wedstrijden gespeelt en wat voorlopig ook niet gaat gebeuren. Dat zorgde ook dat mijn website Puurvoetbalonline op slot ging want schrijven om toch maar bezoekers te trekken is al jaren mijn ding niet meer. Nadat ik een vijftal jaren geleden de 500.000 bezoekers was gepasseerd is het bezoeken van Google Analytics namelijk nooit meer voorgekomen. Ondertussen zijn we na het moment van dat Puurvoetbal op slot ging, 13 maart, ruim een maand verder. Een periode waarin ik wel wat plaatste maar wat naast de verzoeken die ik kreeg om iets te plaatsen geen naam mocht hebben. Nu het er naar uitziet dat we het nog een aantal maanden zonder amateurvoetbal moeten doen moet Puurvoetbal maar van het ‘slot’ af. Want op de wijze zoals het nu gaat is niet mijn ding want daar is het al ruim tien jaar mijn ‘kindje’ niet voor. Zo heb ik bedacht om de rubriek, en wat ik ooit in de VI heb gelezen, Persoonlijk voor Puurvoetbalonline op te zetten. Een rubriek waar ik niet alleen mijn teamgenoten van de SV Bedum Oldstars voor ga vragen maar ook andere personen uit de amateurvoetbalwereld. Een idee wat ik uiteraard nog even wat verder moet uitwerken zoals ook een ‘nieuwsrubriek’ over wat ik op de sociale media, of daarbuiten, tegenkom misschien wel interessant is om in deze rubriek te plaatsen. Maar een ding is zeker vanaf 28 april gaat ook Puurvoetbalonline weer ‘open’