Sportquiz vv Stedum

Beste sportliefhebber, dorpsgenoten, vrienden, niet-voetballers, enz.,In deze tijd van verlaten sportparken, sportcafé-vrije weekenden en het kijken van klassieke voetbalwedstrijden op zondagmiddag, is het leuk om een wedstrijd te houden waarvan de uitslag nog niet bekend is. Daarom heeft v.v. Stedum er een heuse sportquiz in het leven geroepen. Een quiz over de veelzijdigheid van sport; van voetbal tot curling, van biljartverenigingen tot schietclubs.De quiz wordt gehouden op 18 april om 20:00 uur. Om aan de maatregelen van het RIVM te voldoen, zal de quiz online worden gespeeld. Dat houdt in dat iedereen vanuit huis aan de quiz kan deelnemen via een live stream.Wat moet je hiervoor doen:Het is eenvoudig. Geef je per mail op vóór 18 april 19:00 uur door een bericht van jouw aanmelding te sturen naar. Je ontvangt dan kort voor aanvang een mail met daarin de nodige informatie.Kortom:– Sportquiz op 18 april om 20:00 uur– Opgave vóór 18 april 19:00 uur per mailGraag ‘zien’ we jullie bij de quiz!Namens v.v. Stedum,Robert Benes, Jasper Tillema, Tim Ypey, Jacco Santing, Jaap Dijkema en Bert-Jan Zijlema