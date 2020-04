SV Bedum zoekt nieuwe jeugdleden

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondanks dat we in deze roerige tijd met zijn allen wel iets belangrijkers aan ons hoofd hebben dan voetbal, is de lokale jeugdopleiding van SV Bedum al volop bezig met de organisatie van het nieuwe seizoen.,,We delen daarom de richtlijnen rondom nieuwe jeugdleden met jullie, zodat we onze indeling tijdig kunnen publiceren. Dit vormt het fundament voor het seizoen 2020-2021. Een seizoen waarin we hopelijk met zijn allen weer kunnen genieten van het mooie voetbalspel dat ons zo veel brengt.’’Voor het nieuwe seizoen kunnen jeugdspelers zich aanmelden als lid van SV Bedum. Nieuwe jeugdleden die voor 15 juni lid worden, zullen voor het nieuwe seizoen sowieso in een team ingedeeld worden.,,Met onze hoogste jeugdteams willen we op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Voor het nieuwe seizoen willen we met een JO19-, JO17-, JO16-, JO15- en JO13-team op divisieniveau uitkomen, wat gezien de herstructurering van het jeugdvoetbal door de KNVB een reële mogelijkheid is. Dit seizoen spelen de JO17 en JO13 al op divisieniveau. De JO19 en JO15 spelen in de promotie hoofdklasse. Volgend seizoen gaan we voor het eerst met een JO16 team starten. Bij SV Bedum bieden we alle jeugdspelers zo veel mogelijk gelijke kansen om het maximale uit hun voetbaltalenten te halen. Dat staat samen met plezier voorop bij onze jeugdopleiding en hebben we ook beschreven in onze jeugdbeleidsplannen (zie http://www.svbedum.nl/nieuws/jeugdbeleidsplannen-sv-bedum ). We bieden alle teams uit de opleiding, naast de wedstrijden op zaterdag, wekelijks twee trainingsmomenten aan. Elk team traint dus even vaak onder begeleiding van enthousiast en geschoold kader waardoor elke jeugdspeler de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen onder begeleiding van onze jeugdtrainers.’’SV Bedum is ook een vereniging die veel extra activiteiten aanbiedt voor de jeugdspelers gedurende het hele seizoen. ,,Zo organiseren we leuke voetbaldagen, grote- en kleine jeugdtoernooien per leeftijdscategorie en zijn er verschillende spelactiviteiten om bij te dragen aan de binding en het spelplezier van onze spelers. Maar ook in deze voetballoze periode bieden we onze jeugdleden uitdaging door bijvoorbeeld de SV Bedum Challenges en SV Bedum Voetbal Bingo (zie http://www.svbedumvoetbalbingo.nl ).’’Komend seizoen wil SV Bedum in elke leeftijdscategorie (MO19, MO17, MO15 en MO13) met minimaal één team deelnemen aan de competitie. De MO19 en MO15-1 spelen dit seizoen op hoofdklasse niveau. Alle MO-teams bij SV Bedum trainen ook twee keer per week.,,Onder normale omstandigheden zouden we in deze periode Open Trainingen en trainingsstages aanbieden aan jeugdspelers en jeugdspeelsters om zo kennis te maken met onze vereniging. Dat is nu uiteraard niet mogelijk.”Toch kunnen voetballers en voetbalsters die vanaf het nieuwe seizoen bij SV Bedum willen voetballen dat nu al kenbaar maken. Dat kunnen spelers zijn die willen beginnen met voetbal maar ook voetballers die denken bij SV Bedum hun talenten beter te kunnen ontwikkelen. Nieuwe jeugdleden die voor 15 juni 2020 lid worden, zullen voor het nieuwe seizoen sowieso in een team ingedeeld worden.Jeugdspelers (jongens én meisjes!) die geïnteresseerd zijn om bij SV Bedum te gaan voetballen, kunnen contact opnemen met voorzitter van de jeugdcommissie Vincent Geerling viaom meer informatie te ontvangen.