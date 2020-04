Nieuwsbrief COVS aktueel

Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken Jaargang 12, nummer 73 (8 april 2020)Het coronavirus heeft de wereld op z’n kop gezet. Uiteraard volgt onze vereniging alle richtlijnen van de overheid. De gezondheid van iedereen is het allerbelangrijkste! Inmiddels hebben we besloten dat alle activiteiten tot 1 juni worden afgelast . Dat betekent dat er tot die datum geen trainingen meer worden gehouden en dat de bijeenkomsten van de seniorensoos, de pubquizen en de seizoen afsluiting van de trainingsgroep niet voor 1 juni worden gehouden. Ook als de overheid na 28 april de maatregelen zou versoepelen, komen alle activiteiten tot 1 juni te vervallen. We kijken nog wel of we een online activiteit kunnen organiseren, maar daarover volgt dan later bericht. Op een later moment zullen we nieuwe data zoeken voor de afgelaste activiteiten. We hopen dat we vanaf juli wel van start kunnen met de zomertrainingen, maar ook dat is vanzelfsprekend nog even afwachten.De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op 20 april gepland stond, is voorlopig verschoven naar maandag 29 juni. We hopen dat we op die datum rekening en verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde beleid, afscheid kunnen nemen van voorzitter Robert van Dorst en onze nieuwe bestuursleden Jan-Willem Bouw, Meine Groefsema en Wouter Wiersma kunnen installeren. In de loop van mei publiceren we de stukken op onze website en verschijnt nummer 1 van De Aftrap, met onder andere de agenda van de jaarvergadering en het algemeen jaarverslag over 2019.Zoals gebruikelijk schrijven we de contributie in de loop van april/mei van uw rekening af. Wilt u het zelf overmaken, doe dit dan voor 15 april. Check ook de volledige contributieregeling op onze website. Mocht u om welke reden dan ook uw contributie momenteel niet (ineens) kunnen voldoen, neem dan contact op met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We kunnen dan samen kijken naar een oplossing.We houden vinger aan de pols De KNVB is momenteel aan het studeren op de groepsindeling van scheidsrechters voor het nieuwe seizoen. Daarbij moeten ze onder andere rekening houden met scheidsrechters die stoppen of willen overstappen en wijzigingen in de voetbalpiramide. COVS Nederland is bij dit proces betrokken. Wij hebben de KNVB opgeroepen zo spoedig mogelijk voor duidelijkheid te zorgen én opgeroepen in elk geval geen degradatie toe te passen c.q. scheidsrechters in een lagere groep in te delen. Het is onze ogen volstrekt onredelijk om scheidsrechters op die manier de dupe te laten zijn, terwijl er maar een half seizoen rapportage heeft kunnen plaatsvinden en ook onder voetbalverenigingen geen degradaties worden toegepast. We houden de vinger aan de pols.COVS Nederland organiseert komende weken op www.covs.nl een online spelregelwedstrijd. Prima initiatief! Vanaf 15 april worden iedere woensdagavond zes spelregelvragen online gezet, die tot vrijdagavond 20.30 uur gemaakt kunnen worden. Daarna komen de antwoorden en een uitleg op de site te staan. Een en ander wordt gedaan met behulp van het programma ‘socrative’. Een uitleg van het programma en hoe je mee kunt doen staat vanaf 15 april ook op covs.nl. Veel plezier!Tot slot een zeer triest bericht, want onze sportvriend en lid van verdienste Henk Steenhuis is eind vorige week opgenomen in het ziekenhuis. Met toestemming van Henk melden we dit op deze plek. Henk is geopereerd (er is een stolsel in zijn hersens weggezogen) en er volgt mogelijk nog een operatie aan de halsslagader. Inmiddels is bovendien corona vastgesteld bij Henk, waardoor hij in isolatie ligt. Op moment van schrijven is de situatie van Henk stabiel, maar het blijft uiteraard heel spannend en zorgelijk. We wensen Henk een volledig herstel toe en wensen ook Jurria, Having, Harmke en overige familie en vrienden heel veel sterkte toe.