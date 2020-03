Puurvoetbalonline gaat even ‘op slot’

Een voetballoze periode van donderdag 12 maart tot wie weet wanneer is vervelend voor iedereen maar ook voor een aan het amateurvoetbal gerelateerde website en wat natuurlijk gevolgen heeftNadat ik nog even een artikel schreef die ik ook naar het lid van de ledenraad van de KNVB, Henk Hoiting, heb gemaild was het klaar met Puurvoetbalonline. Want hoe vreemd, het Corona-virus zorgt dat de vaste rubrieken de komende weken er niet zullen zijn en het mij aan zin ontbreekt om over van alles en nog wat te schrijven. Dus gaat Puurvoetbal even een paar weken ‘op slot’ en kan ik mij richten op de interviews die ik voor de Ommelander Courant mag maken als een prima vervanging van de sportwedstrijden waar normaal gesproken een verslaggever langs de lijn had gestaan. En verder worden het weken waarin tijd is voor andere zaken zoals het versneld voortbewegen, lezen, met Bietsj wandelen, Netflixen en af en toe naar de winkel om te kijken of de ‘Hamsteraars’ nog wat hebben laten liggen wat men voedsel noemt of dat er ergens nog wat toiletpapier te vinden is. Kortom ik kom de weken wel door maar ook voor Puurvoetbalonline wordt het even een voetballoze periode