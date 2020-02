Voor het seizoen 2020-2021 is Omlandia uit Ten Boer op zoek naar een nieuwe train(st)er voor het dameselftal.

Omlandia beschikt over een gezellig en betrokken dameselftal, alleen is er voor volgend seizoen helaas nog geen trainer. Omlandia zoekt iemand die boven de groep kan staan en zich daarnaast ook kan inleven in het damesvoetbal. Plezier is erg belangrijk, maar de groep wil ook graag ontwikkelen en presteren. Omlandia VR1 komt uit in de Vierde Klasse en staat momenteel in de middenmoot.Van de nieuwe trainer van de Omlandia-vrouwen wordt verwacht dat hij of zij het team kan coachen op de zaterdag, de trainingen op dinsdag- en donderdagavond kan verzorgen en goed en duidelijk kan communiceren met het team, de teamleider en de technische commissie van Omlandia.Omlandia biedt de nieuwe trainer niet alleen een zeer enthousiaste groep dames, maar ook goede trainingsfaciliteiten, ondersteuning vanuit de club door middel van de technische commissie, een passende vergoeding en – niet onbelangrijk – een gezellige voetbalvereniging om deel van uit te maken.Ben jij in het bezit van goede communicatieve vaardigheden, lijkt het je leuk om ons damesteam te trainen en te coachen en heb je ervaring met damesvoetbal of een goed inlevingsvermogen? Mail dan je motivatie en je CV naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .