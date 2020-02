Volgens CIX-prognose geen bonuspunten voor Eenrum.

Zondag staan er op het hogeland twee duels gepland wat betreft het zondagvoetbal. In Kloosterburen speelt de thuisploeg tegen DWZ en in Eenrum wordt het duel MOVV-Eenrum gespeeld,In Eenrum wordt zondagmiddag het duel MOVV-Eenrum gespeeld. Dit omdat het duel Eenrum-MOVV eerder in het seizoen in Midwolda werd gespeeld omdat het complex in Eenrum grondig werd gerenoveerd en er geen wedstrijden gespeeld konden worden. Dat zorgt dat nummer twee MOVV zondag naar Eenrum komt om daar zijn thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Eenrum af te werken. Dat zijn de Eenrumers namelijk nog steeds dankzij het verlies van een paar weken geleden tegen VVK. Een verliespartij wat niet nodig was geweest maar wat voor meer duels geldt wat Eenrum ondertussen heeft afgewerkt. Voor zondag wacht echter een zware dobber voor het op het eigen complex spelende Eenrum. De mannen van trainer Peter Ernst hebben van hun veertien duels er negen gewonnen, twee gelijkgespeeld en drie verloren en staan daardoor ruim achter op koploper SPW. Om in het spoor van SPW te blijven moet de ploeg uit Midwolda echt winnen. Maar om heel eerlijk te zijn, de punten die Eenrum tegen de bovenste zeven ploegen in 4C pakt zijn bonuspunten. De ‘echte’ punten moeten gepakt worden van de directe concurrentie in de vorm van Amicitia VMC, Bareveld en Pekelder Boys. Daar moet het tegen gebeuren wanneer Eenrum niet rechtstreeks wil degraderen naar de vijfde klasse. Een vijfde klasse wat misschien voor de roodbaadjes is omdat het een ploeg in opbouw is. En voor een ploeg in opbouw is het gewoon niet leuk dat van je dertien gespeelde duels er tien hebt verloren, er twee gelijk hebt gespeeld en maar een hebt gewonnen. Dat kan nooit goed voor het zelfvertrouwen van een jonge ploeg zijn en wat Eenrum zonder meer is. Wat dat betreft kunnen de mannen van Klaas van der Ploeg zondag vrijuit voetballen omdat niemand verbaasd zal zijn wanneer de op papier niet thuisploeg niet van MOVV weet te winnen. De gasten uit Midwolda hebben namelijk een aantal spelers met scorend vermogen in de ploeg wat bij Eenrum juist ontbreekt. Tim Spijk scoorde tot nu toe zes keer en Quincy Dijkstra vier keer en Nick Rijzinga wist, net als Sam Hanenburg, twee keer te scoren. Beide ploegen speelden twee keer eerder tegen elkaar. De eerste keer was in het seizoen 2009/2010 in de beker en toen won Eenrum met 5-2. In het seizoen 2014/2015 waren de rollen omgedraaid want toen eindigde het competitie duel in een 5- 1 zege voor MOVV. Voor zondag, of storm Dennis moet nog roet in het eten gooien, staat er dus een derde MOVV-Eenrum op het programma en die van de CIX-prognose een 5-3 eindstand krijgt. Een eindstand die de liefhebber van doelpunten van harte toe zou juichen maar die Eenrum geen bonuspunten op gaat leveren.