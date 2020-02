Je hebt met kinderen te maken ....

Met regelmaat komt er een vraag over de voetbalverhalen die Henk Doppenberg ooit schreef en die ik mocht plaatsen op Puurvoetbalonline. Voetbalverhalen die voor velen herkenbaar waren. Verhalen, zo liet Henk deze week weten, waar een vervolg op aanstaande is. In samenspraak met Henk heb ik daarom besloten om een aantal van zijn voetbalverhalen nogmaals de plaatsen als ‘opwarmertje’ naar de nieuwe verhalen die ook weer over alles wat zich in de voetbalwereld afspeelt zullen gaan. Dit verhaal van Henk Doppenberg gaat over een trainer die te prestatiegericht is, geen oog voor het menselijke heeft en daarmee een zeer talentvolle voetballer tot wanhoop drijft.Als Alex rond acht uur beneden komt, zien zijn ouders direct aan hem dat hij vandaag niet lekker in zijn vel zit. Hij heeft namelijk een spierwit gezicht en de benepen manier waarop hij zijn vader en moeder begroet, zegt hen helemaal meer dan voldoende. Omdat de mensen meteen een vermoeden hebben wat er met hun zoon aan de hand is, maken ze zich echter niet zo druk over hem'Nogal.'' 'Ja, behoorlijk.'De jongen kijkt zijn vader met een triest gezicht aan. 'Dat weet ik wel, maar het is een grote stap hoor van mijn oude naar mijn nieuwe club.''Jawel, maar daar moet ik ontzettend mijn best voor doen.'Ik hoop het.'Omdat Alex zijn vader beseft dat hij toch niet in staat is om zijn zoon gerust te stellen, besluit hij het voetballen verder maar te laten rusten. Hij gaat wel bij de wedstrijd kijken en als hij zijn jongen het veld op ziet komen, ziet hij meteen dat de knaap nog steeds stijf van de spanning staat. Dit is ook heel goed aan zijn spel te zien, want hij speelt ontzettend slecht en wordt in de pauze dan ook zeer terecht gewisseld. Al vindt zijn vader dat de trainer nog wel drie of vier spelers had kunnen wisselen, want die waren in zijn ogen zeker niet beter dan Alex. Plus dat het voor de jongen zijn zelfvertrouwen heel goed was geweest als hij gewoon de hele wedstrijd had mogen spelen. Hier denkt hij echter niet heel lang over na, want hij maakt zich behoorlijk wat zorgen om zijn zoon. De jongen zag het voetballen vanochtend al niet erg zitten en zal er nu vast en zeker helemaal geen zin meer in hebben. Als de jongen twintig minuten later uit de kleedkamer komt, blijkt dat hij dit heel goed heeft gezien. 'Nou, nu heb je het zelf kunnen zien. Ik speelde waardeloos.''Onze trainer vond hen blijkbaar wel goed, want hij heeft het na afloop alleen maar over mij gehad.''Geen idee, maar ik ben bang van niet.''Doe maar niet. Straks denkt de trainer dat ik over hem heb geklaagd en kom ik er helemaal niet meer in.'Als Alex zijn vader hem 's maandagsavonds bij het voetbalveld heeft afgezet, doet hij net of hij weer terug naar huis gaat. In werkelijkheid rijdt hij echter eerst een rondje en gaat hij vervolgens van een afstandje naar de training staan te kijken. Dit geeft hem een goed gevoel, want Alex doet enorm zijn best en laat voortdurend zien dat hij het hogere niveau echt wel aankan. Als de training erop zit, gaat hij daarom enthousiast grijnzend op zijn zoon staan wachten.'Ja redelijk, maar hoe weet jij dat?''Waarom kwam je niet gewoon bij het veld staan?''Dat hoop ik, maar donderdag begin ik in ieder geval als wissel.'De vader van Alex schudt een keer met zijn hoofd, maar zegt niets. Hij vindt de trainer vreselijk dom, want op deze manier redt de jongen het zeker nooit bij zijn nieuwe club. Zijn zelfvertrouwen krijgt hij namelijk alleen maar terug door goede wedstrijden te spelen en dus niet door op de bank te zitten. Hoewel Alex het liever niet heeft, besluit hij daarom toch met de trainer te gaan praten.'Die laat het tot op heden nog niet zien. Ik heb hem vorig seizoen een aantal wedstrijden zien spelen en toen vond ik hem ontzettend goed voetballen, maar afgelopen zaterdag was het een drama.'Daar zal hij dan toch iets aan moeten doen. Ik wil namelijk zo snel mogelijk een vast team hebben en wissel tijdens de wedstrijden zo min mogelijk. Er zal dus snel iets moeten gebeuren, want anders loopt hij de kans dat hij het grootste deel van het seizoen op de bank zit of anders teruggezet wordt naar de JO13-2.''Dat wil ik wel doen, maar we moeten hem ook weer niet teveel in de watten leggen. Ik probeer namelijk kerels en geen twijfelaars van ze te maken.'Door deze laatste opmerking van de trainer, vraagt Alex zijn vader zich opeens of hij zijn zoontje toch niet beter bij zijn oude vereniging had kunnen laten. Daar had hij namelijk een geweldige trainer, maar deze man doet net of hij bij een profclub werkt. Op zich is dat nog het ergste niet, maar zijn harde aanpak gaat nooit bij Alex werken. Daar is de jongen namelijk veel te gevoelig voor.De woorden van de trainer hebben nogal wat indruk op Alex zijn vader gemaakt en dan vooral in negatieve zin. Daarom besluit hij zijn zoontje goed in de gaten te houden en staat hij donderdagsavonds al ruim voor de wedstrijd op het veld waar de JO13-1 moet spelen. Daar ziet hij tegen kwart over zes zijn jongen samen met de trainer het veld opkomen en dat geeft hem een heel goed gevoel. Met een beetje vertrouwen gaat Alex het namelijk zeker redden en dat zou fantastisch voor de knaap zijn. Hij blijkt echter veel te voorbarig te zijn, want als trainer en speler hun gesprek hebben beëindigd, komt de jongen namelijk met een ontzettend zuur gezicht naar zijn vader toe. 'Ging het gesprek niet goed?'Omdat Alex zijn vader even niet weet wat hij hierop zeggen moet, is hij blij dat de andere spelers van het team ook het veld opkomen en zijn zoontje mee moet doen met de warming-up. Hij blijft echter wel over de jongen nadenken en dan vooral over wat hij van RSC zei. Als vader denkt hij er namelijk net zo over. Dat voetballen is een ontzettend mooie sport en op niveau spelen is geweldig, maar het moet wel leuk blijven en zeker geen tranen en buikpijn opleveren. Dat doet het nu echter wel. Want als Alex na een lange preek van zijn trainer eindelijk in mag vallen, brengt hij er namelijk ook vanavond weer helemaal niets van terecht. Dat zorgt ervoor dat hij uiteindelijk huilend van het veld komt. Voor zijn vader is daarmee de maat vol. Zeker als hij hoort wat Alex hem te vertellen heeft.' 'Wat mij betreft wel, jongen. Jij en deze trainer zullen het namelijk nooit samen gaan redden. Ik ga echter eerst nog een keer met die man praten en dan hoor je straks wel van me wat we gaan doen.''Wacht maar op me in de kantine.' Als Alex zijn vader in de richting van de bestuurskamer loopt, komt hij toevallig de voorzitter tegen. Hij besluit om meteen maar open kaart tegen de man te spelen. 'Kunt u me vertellen met ingang van wanneer mijn zoon weer terug naar zijn oude club RSC kan?'Aalt, Alex zijn vader, vertelt de man nu het hele verhaal en als hij uitgepraat is, blijft het even stil voor de voorzitter antwoord geeft.'Meent u wat u zegt?''Dan hebben we een probleem, want Alex speelt vanaf zaterdag voorlopig in de JO13-2.De vader van Alex is wel erg verbaasd, maar besluit niets te zeggen en op zoek te gaan naar zijn zoon.'Nee, daar wachten we nog even mee tot komende zaterdag.'Dat vroeg de voorzitter.''Dat weet ik niet, jongen. Hij zei alleen dat jouw situatie zeer waarschijnlijk heel anders gaat worden. Verder niets. Als je echt weg wil, dan ga ik nu terug om dat te vertellen. Ik zou echter wachten tot zaterdag. Terug naar RSC kun je immers altijd nog.'Een uurtje later komt er al een telefoontje dat Alex zaterdag om negen uur samen met één van zijn ouders op het voetbalveld moet zijn. Daar treffen ze nog veel meer nieuwsgierige kinderen, vaders en moeders, maar de voorzitter maakt snel een einde aan alle onzekerheid.Als Erwin een paar woorden heeft gezegd, hebben Alex en zijn vader meteen al het gevoel dat de voorzitter wel degelijk gelijk heeft gehad en het vanaf nu allemaal heel anders gaat worden. Dat blijkt ook zo te zijn, want de nieuwe trainer heeft aandacht voor iedereen en is vooral heel erg menselijk. Van Alex zijn faalangst is daarom al snel niets meer over en over terug naar RSC gaan, denkt hij zelfs niet eens meer. Wel gaat hij elke week beter voetballen en is hij al snel één van de wekelijkse uitblinkers van de JO13-1.