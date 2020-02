Revanche Noordpool of vier op een rij voor Zeester

Het komend weekend staat er voor de laatste keer in februari voor de amateurvoetballers een volledig programma gepland. Een volledig programma dat mij zaterdag naar het duel Noordpool-Zeester brengt en op de zondag, wanneer de regenhoeveelheden een beetje binnen de perken blijven, bij het duel Kloosterburen-DWZ langs de lijn doet staan.In Uithuizen ligt sinds een aantal jaren kunstgras op het hoofdveld wat betekent dat er daar zaterdag gevoetbald kan worden. De weersvoorspellingen laten namelijk geen ‘Ciara 3’ zien, de tweede was in de nacht van maandag naar dinsdag, zodat een complete afgelasting niet aan de orde zal zijn. In Uithuizen ontmoet Noordpool als tegenstander Zeester dat zijn drie gespeelde wedstrijden, tegen Warffum, TEO en Oosterparkers, na de winterstop wist te winnen. De thuisploeg speelde na de winterstop twee keer. Op 1 februari verloor het thuis met 4-2 van buurman ZEC en op 8 februari werd het in Groningen een 14-1 nederlaag tegen koploper VVK. De resultaten van beide teams na de winter zorgen dat de Zoutkampers zaterdagmiddag favoriet zijn tegen een thuisploeg die echter niets te verliezen heeft. Noordpool kan namelijk vrijuit spelen omdat er niets van ze verwacht wordt na deze twee toch wel stevige nederlagen. Hoe anders is de situatie voor de Zoutkampers waar men nog graag een rol van betekenis wil spelen in zaterdag 5D. Dat moet dan gebeuren in de derde periode want het gat richting nummer vier De Fivel bedraagt in theorie zeven punten waarbij Zeester het lastige uitduel tegen Ezinge en het duel tegen ZEC nog in moet halen en De Fivel nog een duel tegen ZEC in heeft te halen. Dus wat dat betreft moeten de Zoutkampers zich richtten op de derde periode wil het nog kans maken op de nacompetitie. Dat zorgt dat er zaterdag in theorie geen hele grote belangen op het spel staan voor zowel Noordpool als Zeester. De thuisploeg zal zich willen revancheren voor de zeperd tegen VVK en de gasten uit het vissersdorp gaan voor een vier op een rij aan zeges en wat door de CIX-prognose ook wordt verwacht. Die ‘schalen’ het duel namelijk in met een 4-2 zege voor Zeester.